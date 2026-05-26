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大差だ！バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに18ポイント差をつけて欧州ゴールデンシューを獲得した。
バイエルンのスター選手による記録的な活躍
ケインはブンデスリーガ31試合で36得点を挙げ、2025-26シーズンの欧州ゴールデンシューを獲得した。32歳のケインは72ポイントを稼ぎ、欧州ランキングで首位に立った。27得点・54ポイントのハーランドを18ポイント差で上回った。
これによりケインは、ゲルト・ミュラー、ロベルト・レヴァンドフスキに続き、バイエルンで2度受賞した唯一の選手となった。23-24シーズンに続き2度目の受賞で、その決定力は群を抜いている。
かつてない記録と国内での圧倒的な強さ
リーグだけでなく全大会で前人未到のシーズンを送ったフォワードは、51試合で61得点を記録。UEFAチャンピオンズリーグでは13試合で14得点、DFBポカールでは6試合で10得点。 DFLスーパーカップ1試合でも1得点を挙げ、ゴール前での冷酷な決定力を示した。これらの個人成績はバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ優勝とDFBポカール制覇に貢献した。
ケインは「個人としてはキャリア最高のシーズン」と振り返った。
宿敵同士が国内での支配力を維持している
ケインが最高栄誉を獲得した一方、ライバルたちも存在感を示した。ハーランドはマンチェスター・シティで4シーズン中3度目のプレミアリーグ得点王に輝いた。
一方、ムバッペは2シーズン連続でラ・リーガ得点王となり、欧州のエリートストライカーが依然として別格であることを示した。
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ワールドカップでの栄光とバロンドール争いが待ち受けている
注目は国際舞台へ。ケイン、ハーランド、ムバッペは2026年ワールドカップへ準備を進めている。国内リーグが終了し、今夏の大会は彼らの真価を問う場となる。この3人のフォワードが世界舞台で結果を出せば、2026年バロンドール受賞者に大きく近づき、激戦の幕開けとなるだろう。