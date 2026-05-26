大差だ！バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに18ポイント差をつけて欧州ゴールデンシューを獲得した。

ケインはブンデスリーガ31試合で36得点を挙げ、2025-26シーズンの欧州ゴールデンシューを獲得した。32歳のケインは72ポイントを稼ぎ、欧州ランキングで首位に立った。27得点・54ポイントのハーランドを18ポイント差で上回った。

これによりケインは、ゲルト・ミュラー、ロベルト・レヴァンドフスキに続き、バイエルンで2度受賞した唯一の選手となった。23-24シーズンに続き2度目の受賞で、その決定力は群を抜いている。