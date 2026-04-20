BestOnlineCasino.comの独占インタビューで、元ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのフォワードが語った。 「セント・アンドリュースでの開幕戦でバーミンガムはイプスウィッチと1－1で引き分けた。イプスウィッチはプレシーズンから優勝候補されていたが、終盤のPKで辛うじて同点にした。内容的にはバーミンガムが圧倒していた。

私はバーミンガム・シティの友人たち（大勢いる）にこう言った。「今シーズンは上位は難しい。リーグ1を圧倒したとしても、チャンピオンシップは別物だ」と。リーグ1から昇格し、翌季プレミアへ行ったイプスウィッチは例外で、そんなことはめったに起こらない。

「だから、あの夜の京吾は素晴らしかった。彼の動きが気に入った。ディフェンダーの背中に体当たりしたとして、かなり厳しすぎる判定でゴールを取り消されたが、あれは微妙な判定だった。だが、その後のフィニッシュを見て、『うわっ、こいつら何か掴みかけている』と思った。

しかし最初の6、7試合で決定機を何度も外し、徐々に自信を失うのが明らかだった。

コストパフォーマンスの面では、あの移籍は完全に失敗だった。彼の動きは好きだ。エネルギッシュでスピードもある。だが、苦しいスタートを切った後は、的を外すことさえできない状態に見えた」