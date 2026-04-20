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「大失敗」――元セルティック星古橋亨吾がトム・ブレイディとバーミンガムにとって1000万ポンドの失敗作となった理由
セルティックでの京吾の成績：バーミンガムが巨額を投じた理由
グラスゴーで3年半過ごし、165試合85得点を記録。2022-23シーズンのセルティック3冠達成時には自己最多34得点を挙げた。
しかしフランス・レンヌでの滞在は短く、成果は残せなかった。リーグ・アン移籍から6か月も経たずにバーミンガムが獲得。スコットランドでの実績を買われ、トム・ブレイディ監督や首脳陣の本気度が示され、ウェスト・ミッドランズではプレミアリーグ昇格への期待が高まった。
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京吾はバーミンガムで何ゴールを決めたのか？
31歳のこの選手は、2026年1月中旬に挙げた1得点を除けばチャンピオンシップで得点を挙げておらず、全29試合でも3得点のみ。長期にわたる肩の故障手術により今シーズンは早期終了となった。
バーミンガムは次期移籍市場で損失最小化を検討すると報じられている。夢の移籍は、たちまち悪夢へと変わった。GOALは元EFLスターで解説者のグッドマン氏に、何が問題だったのかを聞いた。
なぜ京吾はチャンピオンシップで不振に陥ったのか
BestOnlineCasino.comの独占インタビューで、元ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのフォワードが語った。 「セント・アンドリュースでの開幕戦でバーミンガムはイプスウィッチと1－1で引き分けた。イプスウィッチはプレシーズンから優勝候補されていたが、終盤のPKで辛うじて同点にした。内容的にはバーミンガムが圧倒していた。
私はバーミンガム・シティの友人たち（大勢いる）にこう言った。「今シーズンは上位は難しい。リーグ1を圧倒したとしても、チャンピオンシップは別物だ」と。リーグ1から昇格し、翌季プレミアへ行ったイプスウィッチは例外で、そんなことはめったに起こらない。
「だから、あの夜の京吾は素晴らしかった。彼の動きが気に入った。ディフェンダーの背中に体当たりしたとして、かなり厳しすぎる判定でゴールを取り消されたが、あれは微妙な判定だった。だが、その後のフィニッシュを見て、『うわっ、こいつら何か掴みかけている』と思った。
しかし最初の6、7試合で決定機を何度も外し、徐々に自信を失うのが明らかだった。
コストパフォーマンスの面では、あの移籍は完全に失敗だった。彼の動きは好きだ。エネルギッシュでスピードもある。だが、苦しいスタートを切った後は、的を外すことさえできない状態に見えた」
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ブレイディとバーミンガム、プレミアリーグ昇格の夢を追う
京吾はバーミンガムと2028年夏までの3年契約を結んだ。しかし、現時点では契約を全うするのは難しいとされている。プレシーズンに再出発できる可能性もある。長期にわたるけがから完全に回復すると期待されているからだ。
クラブが昇格を目指すには攻撃力補強が急務で、その資金を確保するため、京吾が放出される可能性もある。