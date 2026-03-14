「大変光栄なことだ」：バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルが審判への称賛で周囲を驚かせる

土曜日の午後、バイアレーナで物議を醸したのは、ディアスに関するペナルティエリアでの一幕だけにとどまらなかった。ハーフタイム直前にFCBのFWニコラス・ジャクソンが受けたレッドカードは、概ね正当な判定と見なされていたが、とりわけバイエルンに認められなかった2つのゴールのうちの一つが、激しい議論を巻き起こした。

試合開始から1時間が経過した頃、直前に交代で投入されたばかりのハリー・ケインが、レバークーゼンのGKブラスヴィッヒのロングキックを肘でブロックした。その後、ディアスがバイエルのペナルティエリア内でボールを奪い、ケインにパスを送った。ケインはあとは押し込むだけで同点ゴールとなるはずだった。しかし、VARの介入を経て、ディンガート主審がケインのハンドを判定したため、このゴールは取り消された。

試合終了後、ディンガート主審はこの判定について次のように述べた。「当初、私の位置からはそのプレーを認識していなかった。VARからゴール裏の映像をもう一度確認するよう勧められた。そこで気づいたのだ。腕がわずかにシュートコースに入っていた。それによって攻撃の局面が生まれ、バイエルンがそのプレーをコントロールできたのだ。」

バイエルン側は異議を唱えた。「これは明らかに有効なゴールだ」とコンパニーは強調し、センターバックのジョナサン・タグもスカイの取材に対し、「僕にはハンドには見えない。彼は体を背に向けていて、腕は体から離れていない。だから僕にはハンドには見えないが、審判がそう判定したのだ」と語った。

バイエルンは序盤に先制点を許した（アレックス・ガルシア、6分）ものの、69分にディアスが1-1の同点ゴールを決めたおかげで、レバークーゼンから勝ち点1を持ち帰ることができた。ボルシア・ドルトムントが同時刻にFCアウクスブルクに2-0で勝利したため、バイエルンの首位と2位との差は9ポイントに縮まった。 とはいえ、残り8節となった今、バイエルンが次期リーグ優勝を逃す可能性はほぼないだろう。