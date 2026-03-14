バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、バイエル・レバークーゼンとの1-1の引き分け試合におけるいくつかの物議を醸す判定に不満を抱きつつも、主審のクリスティアン・ディンガートを称賛した。
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「大変光栄なことだ」：バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルが審判への称賛で周囲を驚かせる
試合後、ミックスゾーンでエベルル氏は「50対50の判定はすべて我々に不利に働いたように感じた」と語った。しかし、主審と話し合った後、バイエルンのトップは和解的な姿勢を見せた。「先ほど主審と話をしたが、何の問題もない。良い対話だった」
ディンガート主審が映像を再確認した結果、バイエルンのルイス・ディアスが「ダイブ」したと見なして誤ってイエローカード2枚による退場処分を下したことを認めたことについて、エベルル氏は「非常に名誉なことだ」と称賛した。「彼にとっては明らかにダイブだったのだが、映像を見て『イエローカード2枚の処分には当たらなかった』と認めたのだ。」
ディアスは84分、ペナルティエリア内でレバークーゼンのGKヤニス・ブラスヴィヒと接触し、倒れた。ディンガートはこのプレーをシミュレーションと解釈し、コロンビア人選手にイエローカード2枚による退場処分を下した。 「ここでPKを主張するつもりはないが、あれは絶対にダイブではない」と、バイエルンのMFヨシュア・キミッヒはDAZNで怒りを露わにした。ヴィンセント・コンパニー監督も「なぜ彼がイエローカード2枚で退場になったのか、スタジアムにいる誰も理解できない」と激怒した。
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ルイス・ディアスにイエローカードとレッドカード？ディートマー・ハマンは審判の判定を支持
一方、ディートマー・ハマンという元バイエルン・ミュンヘンの選手がディンガート氏に同調した。スカイの解説者であるハマン氏は、ディアスのプレーをシミュレーションと判定し、イエローカード2枚による退場処分を下した主審の判断について、「全く納得できる」と述べた。
ハマンは、自身が懸念しているサッカー界の傾向を挙げて、自身の見解を次のように説明した。「ここ数ヶ月、いやここ数年、この倒れ込みが再び試合に忍び込んできている。わざと倒れてPKを誘発するような行為だ。 そして、これを根絶する時が切実に来ていたのです。警告であっても、それが2枚目の警告で退場につながったとしてもです。だからこそ、私は審判の判断を全面的に支持します。私にとっては、彼は正しい判定を下したのです。」
一方、コンパニーは、代表戦中断前の最後の試合でディアスが出場できないことにも非常に苛立っていた。29歳の攻撃的MFは、来週土曜日のホームでのユニオン・ベルリン戦を、出場停止のため欠場することになる。
ハリー・ケインの取り消されたゴールも、FCバイエルンを激怒させた
土曜日の午後、バイアレーナで物議を醸したのは、ディアスに関するペナルティエリアでの一幕だけにとどまらなかった。ハーフタイム直前にFCBのFWニコラス・ジャクソンが受けたレッドカードは、概ね正当な判定と見なされていたが、とりわけバイエルンに認められなかった2つのゴールのうちの一つが、激しい議論を巻き起こした。
試合開始から1時間が経過した頃、直前に交代で投入されたばかりのハリー・ケインが、レバークーゼンのGKブラスヴィッヒのロングキックを肘でブロックした。その後、ディアスがバイエルのペナルティエリア内でボールを奪い、ケインにパスを送った。ケインはあとは押し込むだけで同点ゴールとなるはずだった。しかし、VARの介入を経て、ディンガート主審がケインのハンドを判定したため、このゴールは取り消された。
試合終了後、ディンガート主審はこの判定について次のように述べた。「当初、私の位置からはそのプレーを認識していなかった。VARからゴール裏の映像をもう一度確認するよう勧められた。そこで気づいたのだ。腕がわずかにシュートコースに入っていた。それによって攻撃の局面が生まれ、バイエルンがそのプレーをコントロールできたのだ。」
バイエルン側は異議を唱えた。「これは明らかに有効なゴールだ」とコンパニーは強調し、センターバックのジョナサン・タグもスカイの取材に対し、「僕にはハンドには見えない。彼は体を背に向けていて、腕は体から離れていない。だから僕にはハンドには見えないが、審判がそう判定したのだ」と語った。
バイエルンは序盤に先制点を許した（アレックス・ガルシア、6分）ものの、69分にディアスが1-1の同点ゴールを決めたおかげで、レバークーゼンから勝ち点1を持ち帰ることができた。ボルシア・ドルトムントが同時刻にFCアウクスブルクに2-0で勝利したため、バイエルンの首位と2位との差は9ポイントに縮まった。 とはいえ、残り8節となった今、バイエルンが次期リーグ優勝を逃す可能性はほぼないだろう。
- AFP
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン - アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）