大型移籍が近づいているのか？ウリ・ヘーネス氏がバイエルンの候補選手獲得に関与したとされる。

プレミアリーグからバイエルン・ミュンヘンに移籍し、短期間で世界トップクラスに成長したマイケル・オリゼの活躍は、ゴードンがFCB加入を決める大きな要因だ。

さらに、代表主将ケインもゴードンに接触し移籍を勧めている。代理人のスティピック＝ウィプフラー氏は数週間前にミュンヘンでクラブ幹部と契約内容を交渉した。

Skyによると、年俸や契約期間を盛り込んだ草案もすでに作成されており、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。

ただし、ニューカッスルが求める移籍金が高く、実現まではまだ距離がある。さらに、FCバルセロナも獲得に名乗りを上げたとされ、『Sport』紙とRAC1はゴードンの代理人がスポーツディレクターのデコと接触したと伝えている。