『Sport Bild』によると、FCB名誉会長もニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得を強く推進している。同紙は、この25歳獲得が依然として最優先事項だと伝えている。
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大型移籍が近づいているのか？ウリ・ヘーネス氏がバイエルンの候補選手獲得に関与したとされる。
報道によると、イングランド側は9200万ユーロの移籍金を要求。バイエルンにとっては高額だ。ゴードンの移籍金次第で、来夏の補強計画全体に影響が出る恐れがある。
そこでスポーツディレクターのマックス・エベルルは代替候補を探している。すでにバイエルンと噂されるパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラとライプツィヒのヤン・ディオマンデも、ゴードンより高額になる見込みだ。
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ゴードンはバイエルンへの移籍を検討している。
英紙『デイリー・メール』は先週、FCバイエルンがゴードン獲得へ動きを強め、ニューカッスルと最初の接触を持ったと報じた。
ただし本格的な交渉には至っておらず、現時点ではニューカッスルが求める移籍金を探っている段階とみられる。クラブ側も、ゴードンが来夏新たな挑戦を求めており、バイエルンへの移籍に強い関心を抱いていることを認識しているという。
ハリー・ケインはアンソニー・ゴードンをバイエルンに移籍するよう説得しているようだ。
プレミアリーグからバイエルン・ミュンヘンに移籍し、短期間で世界トップクラスに成長したマイケル・オリゼの活躍は、ゴードンがFCB加入を決める大きな要因だ。
さらに、代表主将ケインもゴードンに接触し移籍を勧めている。代理人のスティピック＝ウィプフラー氏は数週間前にミュンヘンでクラブ幹部と契約内容を交渉した。
Skyによると、年俸や契約期間を盛り込んだ草案もすでに作成されており、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。
ただし、ニューカッスルが求める移籍金が高く、実現まではまだ距離がある。さらに、FCバルセロナも獲得に名乗りを上げたとされ、『Sport』紙とRAC1はゴードンの代理人がスポーツディレクターのデコと接触したと伝えている。
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ヴラホヴィッチはFCBへの移籍を希望している。
一方、『The Athletic』は、ディオマンデがバイエルンの最優先ターゲットと報じたが、移籍金は1億ユーロ超の見込みで、バイエルンには高すぎた。
一方、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、バイエルンがユヴェントスのFWドゥシャン・ヴラホヴィッチの有力な移籍先と報じた。
今季限りでユヴェントスとの契約が切れるセルビア人FWのミュンヘン移籍噂は絶えない。バイエルンとの関連は今回が初めてではない。2022年1月にユヴェントスへ加入した際も同様の話が浮上した。
一方、ユヴェントスは契約延長を望んでいるが、交渉は停滞。原因は年俸で、選手側は税引き後約1200万ユーロを要求しているのに対し、ユヴェントスは半減させたいとしている。 数日前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は5回にわたる交渉も不調に終わったと伝えた。
アンソニー・ゴードン：今シーズンの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 46 17 5 4 1