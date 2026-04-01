大型移籍が危うい？ 1. FCケルンがサイード・エル・マラの移籍金要求額を大幅に引き上げた模様

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンがエル・マラに関心を寄せているとの噂は以前からあったが、ここ数週間、このイングランドのクラブはケルンの首脳陣に対し、この19歳の選手への複数のオファーを提示したものの、すべて断られていた。

今、この新星をめぐる移籍交渉が再び始まろうとしている。個人レベルではブライトンとエル・マラはすでに合意に達していると言われているが、報道によると、シーガルズは3500万ユーロ以上を提示するつもりはないようだ。

一方、ブライトンは、ケルンにサイード・エル・マラ獲得を打診している英国のクラブの一つに過ぎない。チェルシーFCなども関心を示しているとされる。Sport-Bildの情報によると、新たな交渉に備えるため、選手側は今後再び専門家の助言を受け、エージェントを雇うことも検討しているという。 ここ数週間、この19歳の選手は家族によってマネジメントされている。