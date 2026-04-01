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Christian Guinin

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大型移籍が危うい？ 1. FCケルンがサイード・エル・マラの移籍金要求額を大幅に引き上げた模様

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代表戦中断期間中にドイツU-21代表で素晴らしい活躍を見せたことを受け、1.FCケルンはサイード・エル・マラの移籍金を上方修正した模様だ。

Sport Bild』の報道によると、ケルンの首脳陣は現在、この攻撃の達人に対して5000万ユーロの移籍金を要求しているという。

  • ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンがエル・マラに関心を寄せているとの噂は以前からあったが、ここ数週間、このイングランドのクラブはケルンの首脳陣に対し、この19歳の選手への複数のオファーを提示したものの、すべて断られていた。

    今、この新星をめぐる移籍交渉が再び始まろうとしている。個人レベルではブライトンとエル・マラはすでに合意に達していると言われているが、報道によると、シーガルズは3500万ユーロ以上を提示するつもりはないようだ。

    一方、ブライトンは、ケルンにサイード・エル・マラ獲得を打診している英国のクラブの一つに過ぎない。チェルシーFCなども関心を示しているとされる。Sport-Bildの情報によると、新たな交渉に備えるため、選手側は今後再び専門家の助言を受け、エージェントを雇うことも検討しているという。 ここ数週間、この19歳の選手は家族によってマネジメントされている。

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    ケルンは代表戦の中断期間中、エル・マラの今後の対応について協議する

    一方、ケルン側は急ぐ様子はない。最近の不振を受けてルカス・クヴァスニオク監督が解任され、レネ・ヴァグナーが新監督に就任したことを受け、代表戦の中断期間中にエル・マラの去就について方針をまとめる意向だ。この攻撃的選手の契約は2030年まで残っており、契約解除条項は設けられていない。

    この件に関連して、クラブはエル・マラの古巣であるヴィクトリア・ケルンから、移籍金10％の分配権も買い取ったとされる。そのために、エフツェー（ケルン）は200万ユーロを支払ったようだ。

    エル・マラはブンデスリーガデビューシーズンを通じて、これまですべての面で素晴らしい活躍を見せている。27試合に出場した19歳の彼は、10ゴール4アシストを記録している。

  • サイード・エル・マラ：1. FCケルンでの成績

    試合

    ゴール

    アシスト

    イエローカード

    レッドカード

    29

    10

    4

    3

    0


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