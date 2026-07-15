Foot Mercatoの報道によると、マイケル・オリーズは今夏にもドイツのレコードマイスターからの退団を目指しているという。その行き先はレアル・マドリーだ。
翻訳者：
大型移籍が加速！ マイケル・オリーズはどうやら即座にレアル・マドリー移籍を希望か――バイエルンは著名な代役に注目している
レアル・マドリーは24歳の同選手にとって、成長の次のステップを踏むための理想的な環境を提供できるとされている。バイエルンでは退団の可能性がもたらすリスクを認識しており、そのためすでに後継候補を求めて市場調査を進めているという。報道によると、リストには複数の候補が載っており、その中にはオリーズの代表チームの同僚であるパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラも含まれている。ウイングの同選手はPSGの最近の成功（とりわけチャンピオンズリーグ2連覇）に大きく貢献しており、首都クラブとの契約は2028年まで残っている。
一方のオリーズは、すでにかなり前からレアル・マドリー行きと結びつけられている。同クラブでは、フロレンティーノ・ペレス会長にとっての絶対的な補強希望とみられているが、ブランコスはフランス代表への関心を公に否定している。「バイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリーズに当クラブが関心を示しているとする各種メディアの報道に対し、レアル・マドリーCFは、当該選手、その代理人、またはその周辺のいかなる人物とも、直接的にも間接的にも接触していないことを明確にしたい」
- Getty Images
レアル・マドリー移籍なら、バイエルンはマイケル・オリーズで記録的な移籍金を手にする可能性がある
ただ、ここに来て再び新たなうわさが浮上している。 Bildは、オリーズを巡る状況がバイエルンにとって「やや危険」になっていると報じた。それによれば、同選手の周辺からは、この攻撃的な選手が新たな挑戦を求める可能性があることを示すシグナルが出ているという。その際、レアルが夢のクラブとされており、バイエルンでチャンピオンズリーグを制するのはより難しいと見られていることも理由だという。
ただし、ミュンヘン側の立場は明確だ。オリーズには残留してもらいたい考えだ。契約は2029年まで残っており、フランス人の同選手には契約解除条項も存在しない。それでもなお売却に至る場合には、いずれにせよ莫大な移籍金が必要になる。伝えられるところによれば、マドリーはこのウイングスターに対して最大2億2000万ユーロを投じる用意があるという。そうなれば、オリーズはバイエルン史上最高額の売却となる。 なお、サッカー史上最高額の移籍は依然としてネイマールで、2017年に2億2200万ユーロでFCバルセロナからPSGへ移籍した。
バイエルンでの華々しいシーズンを経て、マイケル・オリーズはバロンドール候補の一人に数えられている
オリーズは卓越したシーズンを振り返っている。52試合で22ゴール31アシストを記録し、欧州屈指の攻撃的選手の一人に数えられ、次回バロンドール候補の有力候補群にも名を連ねている。現在開催中のワールドカップでも、このフランス代表は優れたパフォーマンスを見せ、6得点を演出した。 それでも、スペインとの準決勝での敗退（0-2）を防ぐことはできなかった。
オリーズはフランス代表の一員として、土曜日に行われる3位決定戦で、イングランド対アルゼンチンの準決勝の敗者と対戦し、ワールドカップ銅メダルを争う。
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