レアル・マドリーは24歳の同選手にとって、成長の次のステップを踏むための理想的な環境を提供できるとされている。バイエルンでは退団の可能性がもたらすリスクを認識しており、そのためすでに後継候補を求めて市場調査を進めているという。報道によると、リストには複数の候補が載っており、その中にはオリーズの代表チームの同僚であるパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラも含まれている。ウイングの同選手はPSGの最近の成功（とりわけチャンピオンズリーグ2連覇）に大きく貢献しており、首都クラブとの契約は2028年まで残っている。

一方のオリーズは、すでにかなり前からレアル・マドリー行きと結びつけられている。同クラブでは、フロレンティーノ・ペレス会長にとっての絶対的な補強希望とみられているが、ブランコスはフランス代表への関心を公に否定している。「バイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリーズに当クラブが関心を示しているとする各種メディアの報道に対し、レアル・マドリーCFは、当該選手、その代理人、またはその周辺のいかなる人物とも、直接的にも間接的にも接触していないことを明確にしたい」