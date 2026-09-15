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大型契約のニュース。ワールドカップ優勝監督ルイス・デ・ラ・フエンテがスペインとの新たな長期契約締結に迫っている。
ラ・ロハの未来を確かなものにする
『The New York Times』によると、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は2030年まで指揮を執る新たな契約延長にサインする寸前だと報じられている。65歳の同監督の現行契約は、もともと2028年欧州選手権終了後に満了する予定だった。しかし、今夏のワールドカップで歴史的優勝を果たしたことを受け、2030年大会まで続投させるための交渉は現在、最終段階に入っている。
スペイン王立サッカー連盟と代理人アルバロ・トーレスの協議は過去2カ月にわたって続いており、正式決着が近づいている。
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輝かしいタイトル獲得の記録
2022年12月にトップチームの指揮官に就任して以来、デ・ラ・フエンテはスペイン代表を無敵の勝利マシンへと変貌させた。その見事な任期には、すでに2023年のUEFAネーションズリーグ制覇、2024年のイングランド戦勝利によるユーロ2024優勝、そしてアメリカ、カナダ、メキシコで開催された直近のワールドカップ制覇が含まれている。メットライフ・スタジアムでのアルゼンチン戦で延長戦の末に収めたその勝利により、スペインは男女のワールドカップを同時に保持し、さらに欧州王者の座にもあるという歴史を築いた。
この前例のない成功により、連盟が長期的なスポーツプロジェクトを計画する中で、同監督との契約延長は優先事項となっている。
共同開催の役割に向けて準備を進める
経験豊富な指揮官を引き留めるという決断は、スペインサッカー連盟にとって評価面でも運営面でも極めて理にかなっている。契約を延長することで、統括団体はスペインがモロッコ、ポルトガルと共催する2030年ワールドカップへ向けて、滞りなく先を見据えた計画を立てることが可能になる。加えて、同氏のコーチングスタッフの中核も2030年まで残留する見込みで、ユーロ2024後にアシスタントのパブロ・アモが退団した後と比べても、必要とされる安定感をもたらすことになる。
デ・ラ・フエンテは、下部年代代表での9年間やオリンピックでの成功を含め、連盟内に深い根を張っており、強固な土台を築いてきた。
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競技の場へ再び目を向ける
長期的な将来は事実上確保されたことで、デ・ラ・フエンテとそのチームは、今後の国際日程に控える試合へ再び完全に集中できる。スペインの次なる直近の挑戦は9月26日に訪れ、UEFAネーションズリーグのグループステージで勝手知ったるイングランドと対戦する。世界制覇の勢いを維持することが最大の目標となる中、チームは高く評価される指揮官の下で新たな刺激に満ちた章へと踏み出す。
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