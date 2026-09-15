2022年12月にトップチームの指揮官に就任して以来、デ・ラ・フエンテはスペイン代表を無敵の勝利マシンへと変貌させた。その見事な任期には、すでに2023年のUEFAネーションズリーグ制覇、2024年のイングランド戦勝利によるユーロ2024優勝、そしてアメリカ、カナダ、メキシコで開催された直近のワールドカップ制覇が含まれている。メットライフ・スタジアムでのアルゼンチン戦で延長戦の末に収めたその勝利により、スペインは男女のワールドカップを同時に保持し、さらに欧州王者の座にもあるという歴史を築いた。

この前例のない成功により、連盟が長期的なスポーツプロジェクトを計画する中で、同監督との契約延長は優先事項となっている。