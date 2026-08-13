アンダーソンの加入時期は、シティにとってこれ以上ないほど重要だ。とりわけ、中盤の要であるロドリの去就が現在、不透明となっているだけになおさらである。バルセロナは30歳のスペイン代表への関心を強めており、水曜日にはバロンドール受賞者をカンプ・ノウへ連れてくるべく、新たに5100万ポンドのオファーを提示した。もしこの移籍が成立すれば、アンダーソンにはピッチ中央に生じる大きな穴を埋める働きが求められることになる。

自身のプレースタイルがそのスペイン代表と合致するかと問われたアンダーソンは、異なる戦術的要求にも適応できる自信を示した。「そう思う。中盤ではいろいろなことができるし、自分がどこで起用されるか見ていくことになる」と説明。「どこでもプレーする。チャンスを作ることも、前に運ぶことも、求められれば別の役割もこなす」

「監督とは何度か話した。自分がやるべきことの種類について説明を受けた。たくさん走ることが必要だし、多くのエネルギーも要る。試合をコントロールしようとすることが大事なんだ。それが自分にできることだ」