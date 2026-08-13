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「大事なのは、どう立ち直るかだ」 エリオット・アンダーソン、ワールドカップの失意を経てマンチェスター・シティ戦で輝く準備完了
準決勝敗退の痛みを乗り越えて
アンダーソンは、最近のワールドカップ準決勝での敗戦が今も苦しいものだと認めた。ただ、時間の経過とともにその状況を乗り越え始め、シティでの新たな挑戦に向けた準備を進めている。アンダーソンは今週日曜日、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムでプレミアリーグ王者アーセナルとコミュニティ・シールドで対戦する際、同クラブでの公式戦デビューを飾る見込みだ。
大会がもたらした精神的な負担について振り返ったアンダーソンは、これほど大きな敗戦を乗り越える難しさについて率直に語った。「本当に難しい」とアンダーソンは報道陣に語った。「まだそのことで少し苦しんでいる。フットボールには良い時も悪い時もある。大事なのはどう立ち直るかだ。それについて考える時間は3週間あったが、今は新しいシーズンであり、前に進まなければならない」
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世界の舞台で自身の価値を証明する
アンダーソンは、その夏の大会で輝きを放ったイングランドの選手の一人だった。イングランドの8試合に出場し、プレーオフでフランスを6-4で破って銅メダル獲得に貢献。1アシスト、386本のパス成功（成功率90％）、19回のタックル成功、28回のクリアを記録した。アンダーソンは、この経験が世界有数のビッグクラブでプレーするプレッシャーへの準備になったと考えている。
「ワールドカップの舞台で結果を残せると分かったことで、大きな自信になっている。もちろん、それほど大きな舞台でプレーしたのはそれが初めてだった。本当に自分にとって良い試練だった」とアンダーソンは語った。
ロドリの不在を埋める一歩へ
アンダーソンの加入時期は、シティにとってこれ以上ないほど重要だ。とりわけ、中盤の要であるロドリの去就が現在、不透明となっているだけになおさらである。バルセロナは30歳のスペイン代表への関心を強めており、水曜日にはバロンドール受賞者をカンプ・ノウへ連れてくるべく、新たに5100万ポンドのオファーを提示した。もしこの移籍が成立すれば、アンダーソンにはピッチ中央に生じる大きな穴を埋める働きが求められることになる。
自身のプレースタイルがそのスペイン代表と合致するかと問われたアンダーソンは、異なる戦術的要求にも適応できる自信を示した。「そう思う。中盤ではいろいろなことができるし、自分がどこで起用されるか見ていくことになる」と説明。「どこでもプレーする。チャンスを作ることも、前に運ぶことも、求められれば別の役割もこなす」
「監督とは何度か話した。自分がやるべきことの種類について説明を受けた。たくさん走ることが必要だし、多くのエネルギーも要る。試合をコントロールしようとすることが大事なんだ。それが自分にできることだ」
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エティハドで記録更新への期待
アンダーソンのマンチェスター行きは、ノッティンガム・フォレストから1億1600万ポンドという記録的な移籍金によって実現した。この金額はモーガン・ロジャーズのチェルシー移籍に伴う1億1700万ポンドによって一時的に上回られたものの、英国人選手史上でも屈指の高額移籍選手の1人であることの重圧は依然として大きい。ニューカッスル・ユナイテッドでキャリアをスタートさせたアンダーソンは、急速に序列を駆け上がり、その躍進ぶりはまさに目覚ましいものだった。
「それはこれからもずっと自分について回る。自分自身と自分のパフォーマンスに集中する限り、自分にできるのはそれだけだ。フットボールとはそういうものだろう？」とアンダーソンは述べた。
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