ハンジ・フリック率いるチームは、フランスの首都への厳しい遠征で2026-27シーズン初黒星を喫した。欧州王者はカタルーニャの強豪を相手に苦戦の末、4-2で勝利し、バルセロナの開幕から続いていた無敗記録に突然終止符を打った。

残念な結果に終わったものの、ラフィーニャは待望の先発復帰を果たした。ブラジル人選手は全体練習に復帰してから日が浅く、コーチングスタッフが出場時間を厳しく管理した。

この欧州での一戦では、バルセロナに新たな負傷者の懸念も生じた。MFダニ・オルモは負傷でピッチを後にすることを余儀なくされ、今後の国内での日程に出場できるかどうかは不透明となった。



