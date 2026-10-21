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「大したことじゃない！」ラフィーニャがレアル・マドリーに強気の警告。バルセロナ主将はチャンピオンズリーグでPSGに喫した敗戦に、エル・クラシコへの準備を台無しにさせるつもりはない
今季初黒星
ハンジ・フリック率いるチームは、フランスの首都への厳しい遠征で2026-27シーズン初黒星を喫した。欧州王者はカタルーニャの強豪を相手に苦戦の末、4-2で勝利し、バルセロナの開幕から続いていた無敗記録に突然終止符を打った。
残念な結果に終わったものの、ラフィーニャは待望の先発復帰を果たした。ブラジル人選手は全体練習に復帰してから日が浅く、コーチングスタッフが出場時間を厳しく管理した。
この欧州での一戦では、バルセロナに新たな負傷者の懸念も生じた。MFダニ・オルモは負傷でピッチを後にすることを余儀なくされ、今後の国内での日程に出場できるかどうかは不透明となった。
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ラフィーニャ、バルセロナのパフォーマンスを擁護
ラフィーニャは、ルイス・エンリケ監督率いるチームとの対戦がいかに難しいかをすぐに強調した。敵地でトップレベルの相手と互角に渡り合えたと感じている。
「こうなる可能性があることは分かっていた。相手は欧州王者に2度輝いたチームだし、そのファンの前でプレーするのはとても難しい」とラフィーニャは試合後、報道陣に語った。「勝利か勝ち点1を持ち帰りたかった。どちらでもよかったが、大きな問題ではない。こういうことは起こるときには起こるし、結局のところ、失ったのは勝ち点3だけだ」
また、戦術面でのせめぎ合いを評価し、この試合の内容には前向きに捉えられる点が多いと強調した。「相手は非常によく組織されたチームだ。今日の結果にもかかわらず、僕たちはしっかり戦えた。両チームともボールを持ってプレーするのが好きで、僕たちもボールを保持できた。いい試金石になったし、僕たちも渡り合えることを示せた。結果は重要ではない。僕たちはいいプレーをした」
出場時間の管理とクラシコへの集中
ブラジル人FWの実戦復帰は、フリック監督の攻撃陣にとって大きな好材料だ。欧州大会の一戦も負傷なく終えた。「何しろ練習期間はまだ1週間に満たない。出場時間を短くするのが当初からの計画だった」と語り、「試合を終えた時の感覚は良く、力強さも感じた。さらにコンディションを高めようとしている」と続けた。
オルモの早期交代は中盤の選手層に不安を投げかけている。ラフィーニャは「ダニに何が起きたのかは分からない。これから監督と医師に話を聞いて、何があったのか確かめる」と認めた。
敗戦と負傷という二重の痛手に見舞われたが、主将は日曜日のダービーに向けて揺るがない姿勢を示した。「どう改善し、クラシコに向けて良い状態を整えられるか、監督の話を聞いてみたい」と語った。敗戦がチームの勢いをそぐかと問われると、「まったく影響してはいけない」とだけ答えた。
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焦点をマドリードに移す
バルセロナは日曜日に宿敵レアル・マドリーをホームに迎えるため、短期間で次戦への準備を進めなければならない。フリック監督とコーチングスタッフは今後数日をかけてパリでの敗戦を分析し、戦術面の欠陥を修正するとともに、オルモのコンディションを早急に見極める。シーズン序盤の勢いをすぐに取り戻したいバルセロナにとって、エル・クラシコで勝ち点3を獲得することが重要となる。
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