「大きな驚き」―スコット・マクトミネイの移籍決断は今も衝撃的 歴史的功績を残した元マンU選手がナポリで活躍中
価格タグ：マンチェスター・ユナイテッドはマクトミネイをいくらで売却したのか？
ジョゼ・モウリーニョ監督の下でトップチームデビューを果たしたマクトミネイは、名門アカデミーを卒業後、ユナイテッドで255試合に出場した。しかしエリック・テン・ハフ監督によって不要と見なされた。
ナポリとの間で2600万ポンド（約3500万ドル）の移籍が合意され、この取引はかなりの掘り出し物と見なされた。マクトミネイはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでのデビューシーズンに優勝を経験し、セリエA年間最優秀選手に選出されるとともに、2025年バロンドール投票で18位に入った。
契約交渉：ナポリ、新契約の早期合意を目指す
ナポリでの2シーズン連続で2桁得点を記録したマクトミネイは、契約延長交渉が進む中、欧州の有力クラブから注目を浴びている。一時はマンチェスター復帰説も浮上した。
マクトミネイはまさに「環境を変えることが最善の策」という典型例となった。イングランドでは得られなかった揺るぎない支持をイタリアで享受しており、多くの人がなぜユナイテッドが自国育ちのスター選手を手放したのかと首をかしげている。
マンチェスター・ユナイテッドはマクトミネイを放出する判断を誤ったのか？
マカリスターもそのカテゴリーに属する。元スコットランド代表MFはグロブナー・カジノとの提携でGOALの取材に応じ、マクトミネイの成功が驚きだったかと問われるとこう語った。「スコットについて尋ねられるたびに、マンチェスター・ユナイテッドが監督を次々と変え、様々なスタイルを試していた時期、彼はクラブの育成組織から昇格した若手選手だった。 マンUが苦境にあった時期に試合を見るたび、彼は常に画面から飛び出してくる存在だった。クラブへの愛に溢れ、下部組織から育った選手だと感じられた。
「金銭的な理由かPSR（プレーヤー・サステナビリティ・ルール）の影響かはわからないが、マンチェスター・ユナイテッドが自クラブの選手を手放したことは大きな驚きだった。彼らは自クラブ育成選手の豊かな歴史を持ち、若手がクラブの偉大な選手へと成長する伝統がある。彼が放出されたのは本当に意外だった。
「スコット自身でさえ、ここまで成功するとは思っていなかっただろう。あの能力——広い範囲をカバーし、相手ボックスに侵入して得点を奪う。中盤で得点もアシストもこなす選手は、トップクラスに近づくレベルだ。
「しかもそれを国際舞台でも証明している。我々は[ジョン]・マクギンやマクトミネイを、夏に必要とする。彼と同時にナポリへ移籍したビリー・ギルモアもだ。 彼が好調を維持し、その力をボストンに持ち込んでくれることを願っている。我々はハイチとモロッコと対戦する。抽選の結果、試合日程が組まれた形は気に入っている。3試合目にはブラジルと対戦するはずだ。その時点で4ポイントを獲得し、初めて予選突破を果たせればと願っている。もしそれが実現すれば、ボストン周辺では大いに盛り上がるだろう。」
プレミアリーグ復帰？マンUが中盤補強を狙う
2018年に代表デビューを果たしたマクトミネイは、スコットランド代表での出場記録を67試合に伸ばした。これまでに14得点を記録しており、その一つがデンマーク戦で決めた見事なオーバーヘッドキック。このゴールがタータン・アーミー（スコットランド代表の愛称）の2026年ワールドカップ本大会出場決定に貢献した。
ナポリは、この大会が始まる前に新たな契約条件を打ち出したいと考えており、その象徴的な8番選手にさらに多くの注目が集まっている。ユナイテッドは、この夏、中盤の補強を市場で模索する予定だが、マクトミネイが慣れ親しんだ環境に戻るかどうかについては疑問視する声もあり、レッドデビルズは、イングランドの2人、エリオット・アンダーソンとアダム・ウォートンなど、より若い選手を好んでいるようだ。
