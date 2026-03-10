「大きな驚き」―スコット・マクトミネイの移籍決断は今も衝撃的　歴史的功績を残した元マンU選手がナポリで活躍中

マカリスターもそのカテゴリーに属する。元スコットランド代表MFはグロブナー・カジノとの提携でGOALの取材に応じ、マクトミネイの成功が驚きだったかと問われるとこう語った。「スコットについて尋ねられるたびに、マンチェスター・ユナイテッドが監督を次々と変え、様々なスタイルを試していた時期、彼はクラブの育成組織から昇格した若手選手だった。 マンUが苦境にあった時期に試合を見るたび、彼は常に画面から飛び出してくる存在だった。クラブへの愛に溢れ、下部組織から育った選手だと感じられた。

「金銭的な理由かPSR（プレーヤー・サステナビリティ・ルール）の影響かはわからないが、マンチェスター・ユナイテッドが自クラブの選手を手放したことは大きな驚きだった。彼らは自クラブ育成選手の豊かな歴史を持ち、若手がクラブの偉大な選手へと成長する伝統がある。彼が放出されたのは本当に意外だった。

「スコット自身でさえ、ここまで成功するとは思っていなかっただろう。あの能力——広い範囲をカバーし、相手ボックスに侵入して得点を奪う。中盤で得点もアシストもこなす選手は、トップクラスに近づくレベルだ。

「しかもそれを国際舞台でも証明している。我々は[ジョン]・マクギンやマクトミネイを、夏に必要とする。彼と同時にナポリへ移籍したビリー・ギルモアもだ。 彼が好調を維持し、その力をボストンに持ち込んでくれることを願っている。我々はハイチとモロッコと対戦する。抽選の結果、試合日程が組まれた形は気に入っている。3試合目にはブラジルと対戦するはずだ。その時点で4ポイントを獲得し、初めて予選突破を果たせればと願っている。もしそれが実現すれば、ボストン周辺では大いに盛り上がるだろう。」