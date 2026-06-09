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「大きな驚き」――アーセナル、チャンピオンズリーグ決勝敗退からわずか数日後に主要スタッフを解任
アーセナル、医療責任者を解任
リチャード・ガーリック最高経営責任者は先週月曜、急きょ開かれた会議で51歳の同氏に即時退任を伝えた。クラブは負傷者数減少のためスペイン人理学療法士ホアキン・アセド氏に調査を依頼したばかりであり、この決定は内部スタッフに驚きをもたらした。63試合の過密日程を消化し22年ぶりのリーグ優勝を果たしたが、クラブ首脳陣は欧州カップ戦終了を待たず迅速な対応を取った。
退団の知らせに内部は驚いている。
サッカー協会医療委員会の委員長が突然辞任し、同僚は衝撃を受けている。正式な経緯は依然不明だ。当初の報道通り、イクバル氏ら医療スタッフも予想していなかったという。同医師はクリスタル・パレスで8年間、さらにリヴァプールとトッテナム・ホットスパーでもトップチームの医療を担当したベテランであり、今回の突然の辞任は特に目立つ。
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歴史的な勝利の後に、業務負担をめぐる議論が巻き起こる
優勝争いの終盤に続出した選手たちのコンディション不良により、医療部門は厳しい監視の下で業務にあたっている。アーセナルは優勝を争う中でマルティン・オデゴール、ブカヨ・サカ、ユリアン・ティンバー、カイ・ハヴェルツといった主力を長期間欠いた。その背景には、練習強度、試合選択、メンバー輪番、医療ケアの質などに対する内部の見解がある。
スタッフは、高強度トレーニング、起用法、ローテーション、フィジカルケアを再検証。ミケル・アルテタ監督の妥協なき練習がタイトルをもたらしたが、1月にミケル・メリノが骨折し最終節での復帰となったように、予測不能な怪我の連鎖が医療部門を悩ませた。
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アルテタ監督、プレシーズンへチーム体制を再編
ロンドン北部のクラブは、トップチームが夏に練習再開する前に、新監督候補を急ぐ必要がある。選手たちの耐久力を守り、タイトルを防衛するため、アルテタ監督は体制再構築が不可欠だ。2026-27プレミアリーグは8月22日開幕のため、その前にバックルーム陣の刷新を完了させなければならない。