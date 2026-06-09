「大きな驚き」――アーセナル、チャンピオンズリーグ決勝敗退からわずか数日後に主要スタッフを解任

優勝争いの終盤に続出した選手たちのコンディション不良により、医療部門は厳しい監視の下で業務にあたっている。アーセナルは優勝を争う中でマルティン・オデゴール、ブカヨ・サカ、ユリアン・ティンバー、カイ・ハヴェルツといった主力を長期間欠いた。その背景には、練習強度、試合選択、メンバー輪番、医療ケアの質などに対する内部の見解がある。

スタッフは、高強度トレーニング、起用法、ローテーション、フィジカルケアを再検証。ミケル・アルテタ監督の妥協なき練習がタイトルをもたらしたが、1月にミケル・メリノが骨折し最終節での復帰となったように、予測不能な怪我の連鎖が医療部門を悩ませた。