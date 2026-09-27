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翻訳者：
「大きな違いはあまりない！」。ジェームズ・トラッフォード、スペイン戦敗戦後に大胆な順位付けの主張
トラフォード、スペイン戦敗戦にもかかわらずポジティブな強度を強調
イングランド代表GKジェームズ・トラッフォードは、ウェンブリー・スタジアムでスペインに3-2で惜敗したUEFAネーションズリーグの一戦後、チームのパフォーマンスに手応えを示した。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、ラミン・ヤマルの早い時間帯の先制点を許しながらも、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインの立て続けのゴールで逆転し、粘り強さを見せた。
しかし、後半にアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルに得点を許し、ホームのイングランドは敗戦を喫した。
それでも敗戦後、トラッフォードはイングランドの縦に速い攻撃アプローチと勇敢なプレースタイルを称賛した。
- APL
GK、イングランドと世界ランキング上位国の差はわずかだと主張
『UEFA』のインタビューで、トラフォードは、イングランドと世界ランキング上位のチームとの間に大きな実力差があるとの見方を否定した。バーンリーのGKは、イングランドが長い時間帯にわたってスペインを上回る戦いを見せたことで、自分たちがトップレベルの力を持つことを証明したと主張した。
トラフォードは、世界トップクラスの2チームが大舞台で対戦すれば、試合の流れが入れ替わるのは避けられないことだと指摘した。
「本当に高い強度でプレーできた。とても勇敢さを示せたと思う。ランキングで自分たちより上にいるチームと、そこまで大きな差があるとは思わない。僕たちは間違いなく本当にトップクラスのチームだし、それはプレーするたびに示している」とトラフォードは語った。
守護神が安易な失点をなくすため守備面の粘り強さを要求
イングランドがホームで3失点したことについて、トラッフォードは守備のミスをなくすために試合映像を見直す必要があると認めた。また、試合の流れが変わる局面では、失点を防ぐことが最終ラインにとって根本的な最優先事項だと強調した。
この若きGKは、トゥヘルの戦術的指導の下でチームが改善を続けているとあらためて述べた。
「言うまでもなく、僕たちは失点を止めないといけない」とトラッフォードは認めた。「それが現実だ。失点したなら、その失点を止めなければならないし、それは僕たちが見直すことでもある。チームには素晴らしい選手がそろっているし、僕たちは良くなる一方だ」
- Anadolu Agency
イングランド代表はプラハでのチェコ代表戦に集中している
イングランドは火曜日、ネーションズリーグのグループステージ第2戦でチェコと対戦するためプラハへ乗り込み、素早い立て直しを図る。トゥヘル監督率いるチームは、新たなキャンペーン体制での初勝利を目指す。
スペインは同じ夜、クロアチアと対戦するためセビージャへ向かう。
トラッフォードは、次のアウェー戦でもGKの先発の座を維持することを目指している。
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