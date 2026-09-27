イングランド代表GKジェームズ・トラッフォードは、ウェンブリー・スタジアムでスペインに3-2で惜敗したUEFAネーションズリーグの一戦後、チームのパフォーマンスに手応えを示した。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、ラミン・ヤマルの早い時間帯の先制点を許しながらも、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインの立て続けのゴールで逆転し、粘り強さを見せた。

しかし、後半にアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルに得点を許し、ホームのイングランドは敗戦を喫した。

それでも敗戦後、トラッフォードはイングランドの縦に速い攻撃アプローチと勇敢なプレースタイルを称賛した。