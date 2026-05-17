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「大きな秘密」か、「退屈」か？ 試合後のインタビューを途中で切ったカタルーニャ出身のペップ・グアルディオラ監督について、ボディランゲージの専門家がマンチェスター・シティでの去就を分析した。
新たに芽生えた情熱の兆しを分析する
ボディランゲージの専門家ダレン・スタントン氏によると、シティの指揮官にエティハド・スタジアムを去る気配はないという。将来をめぐる憶測が飛び交う中、スタントン氏は、スペイン人監督の現在の態度から、プレミアリーグでの圧倒的な支配が続く可能性を示唆していると見ている。「ペップ・グアルディオラはここに残るだろう」とスタントン氏はOLBGに語った。 「今夏に退任するという憶測もあるが、彼はむしろ仕事への新たな情熱を示している」
契約が残り1年あり、それを全うすると記者団に語った際、彼は本心を語っていたと思う。彼に過度なまばたきの頻度は見られない。 ストレスの兆候はなく、アイコンタクトも良好で、言葉と動作に矛盾がない。彼は心から幸せに見える。先週の微表情も喜びと幸福を示しており、チェルシー戦でトロフィーを掲げる前から変わっていない」と語り、監督が自身とチームを再構築しようとしていると示唆した。
- AFP
ウェンブリーでの途中退場の真相
FAカップ決勝後、グアルディオラ監督が将来について曖昧な態度を取ったため、これが最後の決勝だと見る者もいた。だがスタントンは、同監督が「静かな別れ」を告げていたという見方に同意しない。監督がテレビインタビューを途中で切ったのも、退任を隠すためではなく繰り返される質問への苛立ちが原因だと主張する。
「これが彼の“スワンソング”で、最高の形で去る最後の舞台になるとは思わない。もしそうなら、言葉とは裏腹に感情が漏れるはずだが、そんな様子はない」とスタントンは付け加えた。「彼の言動に、何かが進行していることを示唆する欺瞞や矛盾の兆候は感じられない。私が見る限り、彼が将来について大きな秘密を抱えている危険信号は一切ない。 ただその話題に飽き飽きしているだけだ。だからこそ、TNTスポーツでローラ・ウッズに質問されたとき、彼はさっさと立ち去ったのだ。」
契約延長か？
専門家は、グアルディオラの即座の反応が公的な姿勢と一貫していると分析する。元バルセロナ監督が秘密を抱えている兆候は見えない。むしろ彼は心理的に健全で、高圧的なクラブで限界を迎える監督にありがちな緊張感もない。
「彼は即興的な発言でも一貫しています。心理的に見ても、公言と矛盾する衝撃的な発表はなさそうです」とスタントンは続けた。「リラックスしており、心から幸せそうです。少なくとも契約期間は全うするでしょう。 「その後、チームについて別の決断をする可能性はある。だが、別れのビデオだと噂される撮影が、実はシティとの長期契約発表だったとしても驚かない」
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国内3冠達成が依然として最大の焦点だ
専門家が彼の動きを注視する中、グアルディオラ監督はピッチに集中。マンチェスター・シティはさらにタイトルを狙う。すでにカラバオ・カップとFAカップを制したチームは、最終週にアーセナルから王座を奪還すべくプレミアリーグの優勝争いに再フォーカスしている。ウェンブリーでの勝利で国内3冠の夢は健在。現在の体制下でチームの意欲は衰えていない。
ミケル・アルテタ率いるアーセナルを王座から引きずり下ろすには、まだ課題が残る。それでも2冠達成で勢いは完全にシティにある。新契約が間近かは不明だが、今のところグアルディオラ時代は続編へ。