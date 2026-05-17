「大きな秘密」か、「退屈」か？ 試合後のインタビューを途中で切ったカタルーニャ出身のペップ・グアルディオラ監督について、ボディランゲージの専門家がマンチェスター・シティでの去就を分析した。

FAカップ決勝後、グアルディオラ監督が将来について曖昧な態度を取ったため、これが最後の決勝だと見る者もいた。だがスタントンは、同監督が「静かな別れ」を告げていたという見方に同意しない。監督がテレビインタビューを途中で切ったのも、退任を隠すためではなく繰り返される質問への苛立ちが原因だと主張する。

「これが彼の“スワンソング”で、最高の形で去る最後の舞台になるとは思わない。もしそうなら、言葉とは裏腹に感情が漏れるはずだが、そんな様子はない」とスタントンは付け加えた。「彼の言動に、何かが進行していることを示唆する欺瞞や矛盾の兆候は感じられない。私が見る限り、彼が将来について大きな秘密を抱えている危険信号は一切ない。 ただその話題に飽き飽きしているだけだ。だからこそ、TNTスポーツでローラ・ウッズに質問されたとき、彼はさっさと立ち去ったのだ。」