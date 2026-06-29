ファンはパーマーが新監督シャビ・アロンソの下で再ブレイクすることを期待している。それが実現するか、代表14試合出場経験のあるこのFWが早過ぎる評価だったのか――。元チェルシーのDFルブーフは、Betinia NJ提供のGOAL独占インタビューでこう語った。 以前、私は「緊急事態の独裁者」について語った。ペップ・グアルディオラが放出した若手がチェルシーで爆発し、ペップでさえ後悔した。

突然現れたのは狂気じみていた。だが、偉大な選手になるには一貫性が必要だ。1シーズンではなく、2、3、4、5シーズンと続けること。ロナウドやメッシは17シーズンも続けている。我々はムバッペがキャリア終盤を迎え、『伝説』と呼べる日を今も待ち続けている。

代表に初めて選ばれると「ついに代表選手になった」と喜ぶものだ。だがフランスでは10キャップを記録して初めて代表選手と呼ぶ。高いレベルで継続して結果を出す必要があるからだ。

コール・パーマーは、過去の監督や右サイド起用、怪我の影響で努力と才能の発揮を続けられなかった。

「それでも、彼がボールを持つたびに何かが起きる、あるいは起き得ることは否定できない。今は謙虚に努力を積み重ねるべきだ。W杯に選ばれなかったのは大きなショックだったはずだから、その悔しさをバネにしてほしい。」