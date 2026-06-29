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「大きな痛手」――チェルシーのレジェンドが、期待外れで代表落ちしたコイル・パーマーに「偉大な選手」になる助言
パーマーはマンチェスター・シティからチェルシーへ4000万ポンドで移籍した
グアルディオラ監督の下でプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したパーマーは、2023年夏、4000万ポンド（5300万ドル）でチェルシーへ移籍した。
デビューシーズンは25得点をマークしPFA年間最優秀若手選手賞を獲得。2024-25シーズンは18得点にとどまったが、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝した。
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パーマー、2026年W杯イングランド代表落選
当時イングランド代表のレギュラーだったパーマーは、ユーロ2024決勝スペイン戦で得点を挙げていた。しかし怪我に悩まされた2025-26シーズンは11得点にとどまり、ワールドカップ代表からは落選した。
24歳の彼は移籍の噂の的となっており、幼少期から応援していたマンチェスター・ユナイテッドへの復帰が取り沙汰されている。チェルシーは、この気まぐれな背番号10の選手と2033年までの長期契約を結んでおり、売却を認めるつもりは全くない。
パーマーが期待に応え「偉大な選手」になるには何が必要か？
ファンはパーマーが新監督シャビ・アロンソの下で再ブレイクすることを期待している。それが実現するか、代表14試合出場経験のあるこのFWが早過ぎる評価だったのか――。元チェルシーのDFルブーフは、Betinia NJ提供のGOAL独占インタビューでこう語った。 以前、私は「緊急事態の独裁者」について語った。ペップ・グアルディオラが放出した若手がチェルシーで爆発し、ペップでさえ後悔した。
突然現れたのは狂気じみていた。だが、偉大な選手になるには一貫性が必要だ。1シーズンではなく、2、3、4、5シーズンと続けること。ロナウドやメッシは17シーズンも続けている。我々はムバッペがキャリア終盤を迎え、『伝説』と呼べる日を今も待ち続けている。
代表に初めて選ばれると「ついに代表選手になった」と喜ぶものだ。だがフランスでは10キャップを記録して初めて代表選手と呼ぶ。高いレベルで継続して結果を出す必要があるからだ。
コール・パーマーは、過去の監督や右サイド起用、怪我の影響で努力と才能の発揮を続けられなかった。
「それでも、彼がボールを持つたびに何かが起きる、あるいは起き得ることは否定できない。今は謙虚に努力を積み重ねるべきだ。W杯に選ばれなかったのは大きなショックだったはずだから、その悔しさをバネにしてほしい。」
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チェルシーは2026-27シーズンにパーマーがチームに残っていることを期待している。
パーマーは、マンチェスター・シティのフィル・フォーデン、ノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトとともに、イングランド代表の2026年W杯メンバーから外れた。3人は北米で開催中の大会でベスト32進出したスリー・ライオンズを遠くから見守るだけだった。
3人とも、2028年の自国開催欧州選手権で代表に選ばれることを目指し、クラブレベルで結果を残す必要があると認識している。2026-27シーズンのプレミアリーグは8月21日に開幕する。