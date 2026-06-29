ファンはパーマーが新監督シャビ・アロンソの下で再ブレイクすることを期待している。代表14キャップのフォワードが本当に過大評価だったのか、元チェルシーDFルブーフがToonieBet提供のGOAL独占インタビューで語った。 以前、私は「緊急事態の独裁者」について語った。ペップ・グアルディオラがチームに残したくなかった若手がチェルシーに移籍し、誰もが驚く活躍をした。ペップでさえその移籍を後悔した。

突然現れたのは狂気じみていたが、偉大な選手になるには一貫性が不可欠だ。1シーズンではなく、2、3、4、5シーズンと続けること。クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシは17シーズンも続けている。我々はキリアン・ムバッペがキャリア終盤を迎え、『伝説』と呼べる日を楽しみにしている。

代表に初めて選ばれると「ついに代表選手になった」と喜ぶが、フランスでは10キャップを記録して初めて代表選手と呼ぶ。高いレベルで安定を示すことが必要だ。

コール・パーマーは、過去の監督や右サイド起用、怪我の影響もあり、継続して才能を示せなかった。

彼がボールを持つたびに何かが起きる。だから、謙虚に努力を続け、W杯落選の悔しさをバネにしてほしい。」