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「大きな痛手」――チェルシーのレジェンドが、期待が冷め、成績不振でW杯代表を逃したコイル・パーマーに「偉大な選手」になる助言
パーマーはマンチェスター・シティからチェルシーへ4000万ポンドで移籍した。
ペップ・グアルディオラ監督の下でプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を経験したパーマーは、故郷マンチェスター・シティを離れ、2023年夏に4000万ポンド（5300万ドル）でチェルシーへ移籍した。
デビューシーズンは25得点をマークしPFA年間最優秀若手選手賞を獲得。2024-25シーズンは18得点にとどまったが、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝した。
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パーマー、2026年W杯イングランド代表落選
当時イングランド代表のレギュラーだったパーマーは、ユーロ2024決勝スペイン戦で得点を挙げていた。しかし怪我に悩まされた2025-26シーズンは11得点にとどまり、ワールドカップ代表からはトーマス・トゥヘル監督に見送られた。
24歳の彼は移籍の噂の的となっており、幼少期から応援していたマンチェスター・ユナイテッドへの復帰が取り沙汰されている。チェルシーは、この気まぐれな背番号10の選手と2033年までの長期契約を結んでおり、売却を認めるつもりは全くない。
パーマーが期待に応え「偉大な選手」になるには何が必要か？
ファンはパーマーが新監督シャビ・アロンソの下で再ブレイクすることを期待している。代表14キャップのフォワードが本当に過大評価だったのか、元チェルシーDFルブーフがToonieBet提供のGOAL独占インタビューで語った。 以前、私は「緊急事態の独裁者」について語った。ペップ・グアルディオラがチームに残したくなかった若手がチェルシーに移籍し、誰もが驚く活躍をした。ペップでさえその移籍を後悔した。
突然現れたのは狂気じみていたが、偉大な選手になるには一貫性が不可欠だ。1シーズンではなく、2、3、4、5シーズンと続けること。クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシは17シーズンも続けている。我々はキリアン・ムバッペがキャリア終盤を迎え、『伝説』と呼べる日を楽しみにしている。
代表に初めて選ばれると「ついに代表選手になった」と喜ぶが、フランスでは10キャップを記録して初めて代表選手と呼ぶ。高いレベルで安定を示すことが必要だ。
コール・パーマーは、過去の監督や右サイド起用、怪我の影響もあり、継続して才能を示せなかった。
彼がボールを持つたびに何かが起きる。だから、謙虚に努力を続け、W杯落選の悔しさをバネにしてほしい。」
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チェルシーは2026-27シーズンにパーマーがチームに残っていることを期待している。
パーマーは、マンチェスター・シティのフィル・フォーデン、ノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトとともに、イングランド代表の2026年W杯メンバーから外れた。3人は北米で開催中の大会でベスト32進出したスリー・ライオンズを遠くから見守るだけだった。
3人とも、2028年の自国開催欧州選手権で代表に選ばれることを目指し、クラブレベルで結果を残す必要がある。2026-27シーズンのプレミアリーグは8月21日に開幕する。