激しいマドリード・ダービーであるにもかかわらず、シメオネはレアル・マドリーの指揮官と自身が共有するプロフェッショナルな絆を強調したい考えを示した。両監督はこれまで6度対戦しており、モウリーニョが最初の3試合に勝利した一方、その後は勝利を挙げられていない。現実的かつ激しいスタイルでヨーロッパサッカーの一時代を形作ってきた2人だ。シメオネはその対戦で2勝を挙げており、とりわけ2012-13シーズンのコパ・デル・レイ決勝で実現した直近のマドリード・ダービーは象徴的な一戦だった。両指揮官は堅固な守備とモチベーションを高める手腕でしばしば比較されてきた。

アトレティコの指揮官は、日曜日の一戦が両者の競い合いの歴史にふさわしい新たな1ページとなることへの期待を口にした。さらに、かつてインテルとポルトを率いた指揮官への賛辞を続けたシメオネは、こう付け加えた。「彼は、私が彼をどれだけ評価しているかを分かっている。これまで彼と対戦してきた時のように、明日も競い合えることを願っている」