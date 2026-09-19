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「大きな敬意」 シメオネ監督、マドリード・ダービー決戦を前にモウリーニョ監督との過去の遺恨を否定
メトロポリターノで再燃するライバル関係
今週末のラ・リーガは首都に注目が集まる。アトレティコ・マドリーがレアル・マドリーをホームに迎え、シメオネとモウリーニョが2014年以来初めてタッチラインを共にする一戦となる。モウリーニョ率いるチームは6試合消化時点でアトレティコに勝ち点2差をつけており、マドリーの両雄はいずれも序盤の首位バルセロナを追う立場にある。
過去の対戦の記憶は多くのファンの脳裏に今も鮮明に残っている。とりわけ、2014年のチャンピオンズリーグ準決勝では、シメオネ率いるチームがモウリーニョのチェルシーを大会から敗退に追い込んだことで広く知られている。しかし、アルゼンチン人指揮官は試合前の対応の場で、そうした過去の物語をすぐに脇へ置いた。「私は何年も前のことにこだわるタイプではない。モウリーニョには大きな敬意を持っているし、以前からずっと称賛してきた。彼を追いかけ、見てきた」と、シメオネは土曜日の記者会見で報道陣に語った。
- Getty Images Sport
緊張感の中にある相互の称賛
激しいマドリード・ダービーであるにもかかわらず、シメオネはレアル・マドリーの指揮官と自身が共有するプロフェッショナルな絆を強調したい考えを示した。両監督はこれまで6度対戦しており、モウリーニョが最初の3試合に勝利した一方、その後は勝利を挙げられていない。現実的かつ激しいスタイルでヨーロッパサッカーの一時代を形作ってきた2人だ。シメオネはその対戦で2勝を挙げており、とりわけ2012-13シーズンのコパ・デル・レイ決勝で実現した直近のマドリード・ダービーは象徴的な一戦だった。両指揮官は堅固な守備とモチベーションを高める手腕でしばしば比較されてきた。
アトレティコの指揮官は、日曜日の一戦が両者の競い合いの歴史にふさわしい新たな1ページとなることへの期待を口にした。さらに、かつてインテルとポルトを率いた指揮官への賛辞を続けたシメオネは、こう付け加えた。「彼は、私が彼をどれだけ評価しているかを分かっている。これまで彼と対戦してきた時のように、明日も競い合えることを願っている」
選考のジレンマと負傷への懸念
アトレティコ・マドリーは、この一戦を前に前線でいくつかの問題を抱えている。クラブの今夏の移籍市場はフリアン・アルバレス獲得への動きが大きな話題となったが、元マンチェスター・シティの同選手は最近、関与が限られている。アレクサンデル・セルロートが負傷離脱しているため、得点面での負担は新戦力ジョナサン・デイヴィッドに移っており、同選手はアトレティコ・マドリーで直近2試合2得点と印象を残している。
アルバレスはレアル・ソシエダ戦、そしてオサスナ戦の最近のラ・リーガ2試合で出場しておらず、試合勘や戦術面での適応に疑問の声が上がっている。ダービーでのこのアルゼンチン人FWの起用可否について問われたシメオネ監督は、「彼は我々と一緒にいる」と確認。「その後で先発にするのか、それとも後半から投入するのかを決める」と語った。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーの脅威を封じる
戦術面では、シメオネ監督はカウンター時にレアル・マドリーが持つ破壊的なスピードを警戒している。モウリーニョ監督はロス・ブランコスを、相手が集中を欠いた瞬間を突いて仕留めることに長けた決定力の高いチームへと磨き上げた。その結果、今季はレアル・ベティス戦で喫した1敗のみで、火曜日のエルチェ戦では3-2の勝利を収めている。シメオネ監督はキリアン・エムバペとビニシウス・ジュニオールがもたらす具体的な脅威を強調し、中盤での技術的なミスはいずれも、アトレティコがホームで勝利をつかむ可能性にとって致命的になり得ると指摘した。
相手の強みを分析したシメオネ監督は、今季のレアル・マドリーが特に支配的な姿を見せている局面として、攻守の切り替え時の危険性を挙げた。「彼らは切り替えでは我々より優れている」とシメオネ監督は認め、モウリーニョ監督の戦術的な構築を称賛した。「ボールを失うと、彼らは［キリアン］・エムバペとビニシウス［ジュニオール］を探す。そこが彼らの強みであり、その形でプレーしてくる。我々は試合をしっかり読まなければならないし、ボールロストを許してはならない。そうしなければ、彼らにあの切り替えを使わせてしまう」
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