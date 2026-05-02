土曜のブンデスリーガ、1.FCハイデンハイム戦（3-3）後、エベルル監督は「問題は複雑ではない」と語った。続けて「ただ話し合っており、考え方に相違があるだけだ。今は合意に至っていない。だが確執や不和はない」と説明した。
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「大きな損失ではない」とバイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、主力選手の移籍金なしでの退団リスクに冷静だ。
バイエルンは2027年満了のライマーとの契約延長を希望しているが、条件は厳選する。すでに延長オファーを提示したが、ライマーの希望年俸が障害となっている。
報道によると、彼は現在の年俸約1000万ユーロから最大1500万ユーロへの大幅アップを要求。FCBは難色を示す。選手側はダヨ・ウパメカノ、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイヴィス的高額新契約を念頭に、譲らない。
ライマーは4月初旬、ServusTVのインタビューで「結局、重要なのは評価だ。ここ数年示してきたパフォーマンスが認められるかどうかだ」と複雑な交渉状況を語った。 「短い話し合いが一度だけあり、その後は何もなかった」とクラブ首脳とのやりとりを明かし、こう続けた。「バイエルンでプレーするのはとても楽しい。この先はどうなるか、様子を見よう。」
- AFP
コンラッド・ライマーは2027年にFCバイエルンを移籍金なしで退団するのか？「大きな損失にはならないだろう」
ライマーが契約延長を拒否した場合、今シーズン限りでの退団が噂されている。契約があと1年で満了するため、バイエルンが移籍金を得る最後の機会は今夏だ。
エベルル氏は「2つの立場がある。どこかの時点で折り合いをつける必要がある」と述べた。 契約延長がなければ2027年に移籍金ゼロで放出するより、今売却すべきではないかとの質問に、エベルは冷静に答えた。「彼は移籍金なしで加入した。だから我々が失うものは大きくない」
ライマーは2023年、RBライプツィヒとの契約満了後に移籍金ゼロでバイエルンへ加入。安定感と柔軟性を武器に、今季も3得点12アシストを記録するなどチームを牽引する。彼が抜ければ戦力低下は避けられず、穴埋めには高額補強が必要になる可能性がある。
今季は43試合に出場し3得点12アシストを記録している。 CL準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦（4-5）では左SBにデイヴィスが起用され、ライマーはベンチスタート。後半に途中出場したが、水曜日の第2戦で先発するかどうかは未定だ。
コンラート・ライマー：FCバイエルン・ミュンヘンでの成績
ゲーム
132
ゴール
7
アシスト
20
イエローカード
31