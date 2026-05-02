「大きな損失ではない」とバイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、主力選手の移籍金なしでの退団リスクに冷静だ。

バイエルンは2027年満了のライマーとの契約延長を希望しているが、条件は厳選する。すでに延長オファーを提示したが、ライマーの希望年俸が障害となっている。

報道によると、彼は現在の年俸約1000万ユーロから最大1500万ユーロへの大幅アップを要求。FCBは難色を示す。選手側はダヨ・ウパメカノ、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイヴィス的高額新契約を念頭に、譲らない。

ライマーは4月初旬、ServusTVのインタビューで「結局、重要なのは評価だ。ここ数年示してきたパフォーマンスが認められるかどうかだ」と複雑な交渉状況を語った。 「短い話し合いが一度だけあり、その後は何もなかった」とクラブ首脳とのやりとりを明かし、こう続けた。「バイエルンでプレーするのはとても楽しい。この先はどうなるか、様子を見よう。」