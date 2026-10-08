Getty Images Sport
翻訳者：
「大きな損失だ！」。マルコ・ローゼ監督、アレックス・スコットの深刻な負傷による打撃を認める。トーマス・トゥヘルはイングランド代表での離脱について謝罪
中盤のスター、1カ月の戦線離脱へ
見通しについて語ったローズは、直近のインターナショナルブレーク中にスコットが負傷し、最も影響力のある選手の一人を欠くことになったことへの苛立ちを示した。この期間、イングランドはUEFAネーションズリーグ4試合を戦っていた。「私は医者ではない」とローズは語った。「筋肉の負傷だ。数日後に検査をするが、4〜5週間は欠場することになる。とても失望しているし、大きな痛手だ」。ドイツ人指揮官は負傷に至った状況についても冷静な姿勢を崩さず、こう付け加えた。「残念だ。誰かを責めるつもりはない。彼がイングランド代表に入っていることを、我々はとても喜んでいる。彼はよくやってくれた」
スコットの不在は、彼が先発の常連として地位を確立しているバイタリティ・スタジアムで大きく響くことになりそうだ。今季ここまで全公式戦7試合のうち6試合に出場し、1ゴール2アシストを記録している。
- Getty Images Sport
トゥヘルがボーンマス指揮官に謝罪
この負傷については、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も反応を示し、このメディカル面の問題は関係者全員にとって衝撃だったと明かした。根本的な問題があったにもかかわらず、スコットはクロアチアに7-0で圧勝した試合で70分間プレーしていた。トゥヘル監督は、この選手から試合前および試合中に身体的な不調の訴えはなく、代表チームのスタッフも把握していなかったと強調し、FAにとって選手の安全が常に最優先だと述べた。
「試合前に懸念はなかった。選手からも、メディカル部門からもなかった」とトゥヘル監督は語った。「我々にとっては、常に選手の健康が第一だ。それは決して変わらない。私たちはまったくリスクを負っていない。こうなってしまったことを非常に悲しく、残念に思っている。クラブの落胆は理解できるが、私は個人的にクラブとは連絡を取っていなかった。私は選手とは連絡を取っているし、もちろんマルコ、得点者を欠くことになった同僚にも申し訳なく思っている」
ボーンマス、国内での勢いを模索へ
スコットの離脱は、ボーンマスにとって厳しいタイミングでの痛手となった。チームは今季プレミアリーグでいまだ勝利を挙げていない3クラブのうちの1つである。ローズ監督のチームはリーグ開幕から5試合で3分け2敗。直近の一戦ではリヴァプールにホームで0-1の敗戦を喫した。チェリーズにとってさらに懸念材料なのは、そのほかの4試合すべてで一時はリードを奪いながら、最終的にはその優位を手放し、引き分けか敗戦に終わっている点である。
国内で苦戦が続く一方で、クオリティーの片りんも見せている。とりわけ目立ったのは欧州での戦いだ。ローズ監督率いるチームはヨーロッパリーグでレアル・ソシエダ相手に敵地で2-1の勝利を収め、高いレベルでも戦えることを証明した。
- Getty Images Sport
今後の試合はボーンマスの選手層の厚さを試すことになる
ローズ監督は今後、中盤の原動力を欠いたまま厳しい連戦を切り抜ける方法を見つけなければならない。まずは土曜日、ビタリティ・スタジアムでチェルシーを迎えるプレミアリーグでの戦いからとなる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。