見通しについて語ったローズは、直近のインターナショナルブレーク中にスコットが負傷し、最も影響力のある選手の一人を欠くことになったことへの苛立ちを示した。この期間、イングランドはUEFAネーションズリーグ4試合を戦っていた。「私は医者ではない」とローズは語った。「筋肉の負傷だ。数日後に検査をするが、4〜5週間は欠場することになる。とても失望しているし、大きな痛手だ」。ドイツ人指揮官は負傷に至った状況についても冷静な姿勢を崩さず、こう付け加えた。「残念だ。誰かを責めるつもりはない。彼がイングランド代表に入っていることを、我々はとても喜んでいる。彼はよくやってくれた」

スコットの不在は、彼が先発の常連として地位を確立しているバイタリティ・スタジアムで大きく響くことになりそうだ。今季ここまで全公式戦7試合のうち6試合に出場し、1ゴール2アシストを記録している。