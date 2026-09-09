ベルギーでの勝利は、ヴィラにとって国内シーズンの立ち上がりがもたついていただけに、とりわけ大きな意味を持っていた。エメリ監督のチームはプレミアリーグ開幕から3試合でリズムをつかめず、とりわけ1点も奪えずにいた。しかし、欧州最高峰の大会への復帰が必要な起爆剤になったようだ。

得点不足に伴う序盤のプレッシャーがあったにもかかわらず、ジャクソンはチームがエメリの下で進む長期的なプロジェクトに集中し続けていたと強調した。スロースタートへの懸念を退け、過去のもどかしさを引きずるのではなく前を向く必要性を訴えた。「試合はどれも違う。僕たちは過去は気にせず、次の試合だけに集中している。どのチームにもあるように、僕たちにも目標がある。ただ、これは長い道のりだと分かっているから、一歩ずつ進みながら、戦うすべての試合に勝てるようにしていくだけだ」と述べた。