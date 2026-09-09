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「大きな意味がある」ニコラス・ジャクソンがアストン・ビラでの初ゴールを喜ぶ、ウナイ・エメリ監督のチームは華々しくチャンピオンズリーグ戦をスタート
ジャクソンがブルージュで本領を発揮
ジャクソンは、チャンピオンズリーグの劇的な一夜でついにクラブでの初ゴールを決め、喜びを隠しきれなかった。大きな期待を背負って加入した元チェルシーの同選手は、この上ないタイミングで結果を残し、ヤン・ブレイデル・スタディオンでの新シーズン初白星にアストン・ヴィラを導いた。FWジャクソンは前半終了間際、クラブ・ブルッヘ守備陣の隙を突き、パウ・トーレスからのロングボールに抜け出すと、GKをかわして冷静に流し込んだ。
節目となるこの瞬間を振り返り、セネガル代表は、クラレット＆ブルーでの初得点につながった戦術的な判断を強調した。「とても大きな意味がある」とジャクソンは試合後、UEFAに語った。「試合を通して、GKがずっとラインから離れて立っているのが見えていた。自分が走り込むスペースが見えたし、そのあとパウがボールを出してくれた。完璧だった。ここに来られてとてもうれしいし、チーム、監督、スタッフと一緒にいられてうれしい。これからもっと多く決められればと思う」
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シーズン序盤の不振を乗り越えて
ベルギーでの勝利は、ヴィラにとって国内シーズンの立ち上がりがもたついていただけに、とりわけ大きな意味を持っていた。エメリ監督のチームはプレミアリーグ開幕から3試合でリズムをつかめず、とりわけ1点も奪えずにいた。しかし、欧州最高峰の大会への復帰が必要な起爆剤になったようだ。
得点不足に伴う序盤のプレッシャーがあったにもかかわらず、ジャクソンはチームがエメリの下で進む長期的なプロジェクトに集中し続けていたと強調した。スロースタートへの懸念を退け、過去のもどかしさを引きずるのではなく前を向く必要性を訴えた。「試合はどれも違う。僕たちは過去は気にせず、次の試合だけに集中している。どのチームにもあるように、僕たちにも目標がある。ただ、これは長い道のりだと分かっているから、一歩ずつ進みながら、戦うすべての試合に勝てるようにしていくだけだ」と述べた。
歴史的勝利で記録が次々と塗り替えられる
ブルージュでは、ジャクソンだけがアストン・ヴィラの話題をさらったわけではなかった。この夜は、クラブ主将ジョン・マッギンにとって歴史的な一戦として幕を開けた。ヴィラ・パークで現代のレジェンドとしての地位を確立しているスコットランド代表は、序盤にこの夜の流れを決定づけ、主要な欧州大会でクラブ史上最多得点者となる12点目を記録した。
この試合はエミ・ブエンディアにとっても個人的な勝利となった。ウーゴ・ベトレセンが一時的にホームのブルージュに同点ゴールをもたらした後、チャンピオンズリーグ初得点を挙げてヴィラに再びリードをもたらした。アルゼンチン代表のこの貢献は、ジャクソンの得点とともに、エメリが擁する攻撃陣の層の厚さを示した。後半のニコロ・トレソルディのPKで試合終盤は緊迫した展開となったが、チーム全体の力によって勝ち点3はバーミンガムへ持ち帰られることになった。
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未来に向けて弾みをつける
今季初勝利を手にしたことで、焦点はこの勢いを維持することに移る。プレミアリーグでは、今週末のノッティンガム・フォレスト戦で国内初勝利を目指している。ブルージュ戦の勝利で得た自信、とりわけジャクソンにとっての自信は、ホームで今季の流れを本格的に好転させるきっかけとなるかもしれない。ヨーロッパでの戦いは10月のフェネルバフチェ戦で再開されるが、現時点での焦点はあくまで国内での改善にある。
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