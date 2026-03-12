VfBシュトゥットガルトは、スポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏の指揮の下、最近、移籍市場でいくつかの成功を収めています。昨年の夏、シュトゥットガルトのチーム編成担当者は再び大きな課題に直面し、セバスティアン・ホーネス監督のリクエストもあり、デッドラインデー直前に2度の補強を行いました。
翻訳者：
大きな失望が転機をもたらすはずだった！VfBシュトゥットガルトで3番目に高額な移籍金は、これまでまったく注目されていなかった。
ニック・ウォルテメイドの退団直後、ホーネスは記者会見で、ウォルゲムートとクラブ代表のアレクサンダー・ヴェールレに対して、これまでになく厳しい批判を行った。その要点は、早急に後継者を見つける必要があるというものであった。 当時のキッカー誌の報道によると、その後72時間以内にバドレディン・ブアナニ（8月31日、OGCニース）とビラル・エル・カンヌス（9月1日、レスター・シティ）がネッカーに移籍し、VfBのコーチを少なくとも少しはなだめることになったが、その間、かなり「ぎくしゃくした」状況だったという。なぜなら、新しいフォワードは加入しなかったからだ。
エル・カンヌスのレンタルは大きな成功を収め、出場時間に応じて1800万ユーロでの買い取り義務が発生すると報じられているが、ブアナニの獲得はまったく成果を上げていない。それどころか、VfBは21歳のこの選手に1500万ユーロという高額を投じたのだ。
- Getty
ヨーロッパリーグでの出場時間増加：ブアナニは依然としてブンデスリーガで得点を挙げていない
クラブ史上3番目に高額な移籍金で獲得したエル・カンヌスは、ブアナニを4位に押し下げるが、これまでのところ期待を裏切っている。 24試合の出場で、わずか2得点と1アシストしか記録していない。非常に珍しいことに、このアルジェリア人選手は、ブンデスリーガ（441分）よりもヨーロッパリーグ（448分）での出場時間の方が長く、ブンデスリーガでは3得点すべてを記録している。つまり、ブーアナニはドイツトップリーグでまだ初得点を待っている状態だ。
過去4試合のブンデスリーガでは、身体的な問題はないにもかかわらず、ブアナニは90分間ベンチで過ごすこととなった。セルティック・グラスゴーとのプレーオフ第2戦（0-1で敗戦）で、彼は最後にスタメン出場したが、懸命にプレーしたにもかかわらず、あまり説得力のあるプレーは見せられなかった。これは、今ではよく知られた光景である。 主に右ウイングでプレーする、技術に長けたこの攻撃的選手は、たいてい大きな成果を求めます。しかし、その実力をほんの少しずつしか発揮できず、成果は明らかに不十分です。結局、33回のボールタッチで14回のボールロストという結果は、ブアナニの今シーズンを象徴するものでした。
しかし、年明けに大きな失望を味わったことが、彼に刺激を与えるはずだった。アルジェリアのウラジミール・ペトコビッチ監督は、アフリカカップの代表メンバーからブアナニを外した。 「もちろん、彼は自国を代表してプレーしたかったため、失望していました」とホーネス氏は述べ、状況の好転への期待を煽りました。「その一方で、彼は今、私たちのもとで、チームに留まり、チームに溶け込むチャンスを得ています」。
Bild紙によると、ブーアナニは、代表入りを逃した怒りをエネルギーに変えるため、個人トレーナーを雇ったという。冬休み後の22日間で7試合という過密なスケジュールの中で、その実力を皆に見せつけることを目標に。しかし、結果は厳しいものとなった。得点ゼロ、出場時間215分、3試合の出場なしという結果だった。
序列の最下位：アカンシエ・ブアナニは最も高額な移籍失敗例となるか？
この年齢の選手にとって、困難は決して珍しいことではありません。ホーネス氏も「新しい国に来たばかりなので、調子の波があります。彼は左足で何ができるかをすでに示しています。しかし、もちろん、まだ成長すべき分野もあります」と述べています。 しかし、シュトゥットガルトは、この夏の新加入選手にもっと期待していたことは間違いないだろう。重要な試合、たとえばグラスゴーでの第1戦では、ベンチ入りが当然の結果となっている。
いずれにせよ、ブンデスリーガでの出場時間からもわかるように、ブアナニが引き続きスタメン出場する理由は徐々に失われつつある。特に、ライバルたちが彼を引き離しているからだ。右サイドでは、ジェイミー・ルーウェリングとティアゴ・トマスが明らかに優位に立っている。 これまであまり目立った活躍がなかった冬の移籍選手、ジェレミー・アレバロでさえ、先週末のマインツ05戦では先発出場を果たしている。ブアナニもプレーできる攻撃的MFでも、彼はチーム内の序列で最下位にある。したがって、木曜に行われるFCポルトとの決勝トーナメント1回戦第1戦での先発出場も、驚きである。
今シーズン、彼が期待される躍進を遂げる時間は、もはやあまり残されていない。 その代わりに、ブアナニは、パブロ・マフェオやチプリアン・マリカ（いずれも700万ユーロ）のような失敗例を上回る、クラブ史上最も高額な失敗移籍選手になる恐れがある。もちろん、まだ最終的な結論は出ていない。VfBは、紛れもなく才能あふれるこの若手選手（契約は2030年まで）を、夏にもう一度追い出すことはまずないだろう。
バドレディン・ブアナニ：VfBシュトゥットガルトでの成績データと統計
コンペティション 試合（出場時間） 得点 アシスト ブンデスリーガ 12 (441) 0 0 ヨーロッパリーグ 9 (448) 2 1 DFBカップ 3 (82) 0 0