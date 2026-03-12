大きな失望が転機をもたらすはずだった！VfBシュトゥットガルトで3番目に高額な移籍金は、これまでまったく注目されていなかった。

クラブ史上3番目に高額な移籍金で獲得したエル・カンヌスは、ブアナニを4位に押し下げるが、これまでのところ期待を裏切っている。 24試合の出場で、わずか2得点と1アシストしか記録していない。非常に珍しいことに、このアルジェリア人選手は、ブンデスリーガ（441分）よりもヨーロッパリーグ（448分）での出場時間の方が長く、ブンデスリーガでは3得点すべてを記録している。つまり、ブーアナニはドイツトップリーグでまだ初得点を待っている状態だ。

過去4試合のブンデスリーガでは、身体的な問題はないにもかかわらず、ブアナニは90分間ベンチで過ごすこととなった。セルティック・グラスゴーとのプレーオフ第2戦（0-1で敗戦）で、彼は最後にスタメン出場したが、懸命にプレーしたにもかかわらず、あまり説得力のあるプレーは見せられなかった。これは、今ではよく知られた光景である。 主に右ウイングでプレーする、技術に長けたこの攻撃的選手は、たいてい大きな成果を求めます。しかし、その実力をほんの少しずつしか発揮できず、成果は明らかに不十分です。結局、33回のボールタッチで14回のボールロストという結果は、ブアナニの今シーズンを象徴するものでした。

しかし、年明けに大きな失望を味わったことが、彼に刺激を与えるはずだった。アルジェリアのウラジミール・ペトコビッチ監督は、アフリカカップの代表メンバーからブアナニを外した。 「もちろん、彼は自国を代表してプレーしたかったため、失望していました」とホーネス氏は述べ、状況の好転への期待を煽りました。「その一方で、彼は今、私たちのもとで、チームに留まり、チームに溶け込むチャンスを得ています」。

Bild紙によると、ブーアナニは、代表入りを逃した怒りをエネルギーに変えるため、個人トレーナーを雇ったという。冬休み後の22日間で7試合という過密なスケジュールの中で、その実力を皆に見せつけることを目標に。しかし、結果は厳しいものとなった。得点ゼロ、出場時間215分、3試合の出場なしという結果だった。