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「大きな夢」―ジェレミー・ジャケ、リヴァプールへの6000万ポンド移籍が正式に完了。
フランスの若手スターがアンフィールドに加入
20歳の選手がついにマージーサイドへの移籍を正式決定。リヴァプールは初期移籍金5500万ポンド、追加報酬最大500万ポンドで合意した。1月に基本合意していた移籍は、水曜日に正式発表され、欧州屈指の守備 talento を1年延長オプション付き5年契約で確保した。
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競合他社に打ち勝つ
ジャケはプレミアリーグ強豪への加入を喜び、公式サイトで「とても気分がいい。第一印象も上々だ。ここでプレーできることを嬉しく思う。 施設を見て、ここでプレーする自分を想像できました。生活も快適で、早くプレーしたいです。リヴァプールでプレーするのは私の大きな夢です。」
リヴァプールはバイエルン・ミュンヘンやチェルシーとの競争を制してジャケを獲得。彼はアンフィールドのプロジェクトとベテラン選手から学べる環境に魅力を感じたという。チェルシーは同ポジションの選手層が厚かったのに対し、リヴァプールでは明確なキャリアパスが見えたことも決め手だった。
「チェルシーには自分のポジションに選手が多すぎました。リヴァプールなら、キャリア終盤のヴァージル・ファン・ダイクと練習できる。彼から多くを学べます。そんな選手たちと練習できるのは最高です」と彼は語った。
怪我による逆境を乗り越える
フランスU-21代表のジャケにとって、アンフィールドへの道のりは平坦ではなかった。1月の合意直後に肩を重傷し、離脱の危機に直面した。しかし、リハビリを完了し、現在は個人トレーニングでプレシーズンに備えている。
彼は、経験と若さの融合を目指すアンドニ・イラオラ新監督率いる守備陣に加わる。ジャケは、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイク、ジョー・ゴメス、同じく若手のジョヴァンニ・レオニらと先発の座を争う。レオニもまた、長期離脱から復帰したばかりだ。
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価格面のプレッシャーへの対処
移籍金6000万ポンドで、ジャケは史上最も高額なフランス人DFの一人となった。リーグ・アンでの出場は37試合とまだ少ないが、彼は注目と疑問の声があることを理解している。
期待について率直に語ったジャケは、次のように述べた。「有望な若手には高額な移籍金が付き、大きなプレッシャーが伴います。『自分は価値があるのか？』と。最低限の資質は備えていると思います。できるだけ多くの試合に出場するためにそこへ行くのです。ヨーロッパのトップクラブが興味を示すなら、断るつもりはありません。彼らにはそうするだけの理由があるのですから。」