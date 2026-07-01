「大きな夢」―ジェレミー・ジャケ、リヴァプールへの6000万ポンド移籍が正式に完了。

ジャケはプレミアリーグ強豪への加入を喜び、公式サイトで「とても気分がいい。第一印象も上々だ。ここでプレーできることを嬉しく思う。 施設を見て、ここでプレーする自分を想像できました。生活も快適で、早くプレーしたいです。リヴァプールでプレーするのは私の大きな夢です。」

リヴァプールはバイエルン・ミュンヘンやチェルシーとの競争を制してジャケを獲得。彼はアンフィールドのプロジェクトとベテラン選手から学べる環境に魅力を感じたという。チェルシーは同ポジションの選手層が厚かったのに対し、リヴァプールでは明確なキャリアパスが見えたことも決め手だった。

「チェルシーには自分のポジションに選手が多すぎました。リヴァプールなら、キャリア終盤のヴァージル・ファン・ダイクと練習できる。彼から多くを学べます。そんな選手たちと練習できるのは最高です」と彼は語った。



