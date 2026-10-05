AFP
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「大きな問題ではない」 オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督、トッテナムのマンチェスター・ユナイテッド戦を前にミッキー・ファン・デ・フェンの負傷不安を軽視
トッテナムに国際試合での負傷懸念
ファン・デ・フェンは日曜日のネーションズリーグでオランダがセルビアに2-1で勝利した試合中に負傷し、コンディション面への懸念が浮上した。25歳のセンターバックは、3年前にノースロンドンへ移籍して以降、トッテナムの最終ラインで重要な存在となっているが、この一戦ではセルビアFWルカ・ヨビッチがオランダ代表DFの上に倒れ込んだことで手を痛めた。
とりわけ、マンチェスター・ユナイテッドとの重要な一戦が迫る中で、トッテナムのサポーターは主将の出場可否を不安視していた。しかし、オランダ代表のシャビ監督は試合終了直後、すぐさま安心材料となる最新情報を伝えた。自身のDFの状態について報道陣に語った元バルセロナのレジェンドは、「大きな問題ではない」と主張した。
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードを前に被害を見極める
オランダ代表陣営から前向きな見解が聞かれているものの、トッテナムのメディカルスタッフは今後数日でこのセンターバックについて独自の評価を行う予定だ。クラブは、今週土曜日にオールド・トラッフォードで行われるプレミアリーグ再開戦を前に、ファン・デ・フェンが完全なコンディションにあることを確認したい考えである。タイミングはノースロンドンのクラブにとって特にデリケートで、同じくオランダ人DFのヤン・パウル・ファン・ヘッケもフィットネス面の問題を抱えている。ファン・ヘッケは9月27日に足を負傷し、その後に代表チームからの離脱を余儀なくされた。
ファン・デ・フェンは今季ここまでトッテナムで公式戦5試合に出場しているが、チームは国内リーグで悪夢のようなスタートを強いられている。トッテナムは開幕から5試合で2分け3敗と、いまだ1勝も挙げられず、勝ち点2で現在プレミアリーグ最下位に沈んでいる。
クラブのレジェンドから高い評価
トッテナム・ホットスパー・スタジアムで存在感を高めてきたこのDFは、クラブのレジェンドであるレドリー・キングの目にも留まっている。キングは最近、ファン・デ・フェンのリーダーとしての成長について語った。キングはこの選手の独自のスキルセットと、チーム内で新たに担う責任の大きさを強調した。主将について語る中で、キングは「彼は素晴らしい選手だと思う。今の彼の新しい役割は、周囲の選手をより良くすることだ」と述べた。元イングランド代表のキングは、ファン・デ・フェンが長期的にトッテナムの守備を統率する理想的な候補だと考えている。
キングはさらに、このオランダ人選手がプレミアリーグで非常に効果的である理由について詳しく説明した。「ミッキーは自分自身をしっかり管理していると思う。彼のリカバリー能力、そして危機を未然に防ぐ力は、この数年で見てきた通りだ。それはチームにとって重要な要素だ。だから次の役割は、グループをまとめ、チームとしてそのグループから最高のものを引き出すことだと思う。彼はその役割にうまく成長してきた。ピッチ上のミッキーを見れば、彼が模範を示してチームを引っ張っているのは間違いないし、キャプテンにふさわしい選択だったと思う」と、この伝説的DFは付け加えた。
- AFP
オランダがネーションズリーグのグループ首位に立ち、11月の重要な試合へ向かう
オランダは現在、ネーションズリーグのグループA2で勝ち点8の首位に立っており、ギリシャと勝ち点で並び、3位ドイツには3ポイント差をつけている。シャビのチームは日曜日、セルビアに2-1で勝利して今回のインターナショナルウィークを締めくくり、11月にはギリシャとドイツとの重要な試合でグループステージの戦いを終える。
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