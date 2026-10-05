トッテナム・ホットスパー・スタジアムで存在感を高めてきたこのDFは、クラブのレジェンドであるレドリー・キングの目にも留まっている。キングは最近、ファン・デ・フェンのリーダーとしての成長について語った。キングはこの選手の独自のスキルセットと、チーム内で新たに担う責任の大きさを強調した。主将について語る中で、キングは「彼は素晴らしい選手だと思う。今の彼の新しい役割は、周囲の選手をより良くすることだ」と述べた。元イングランド代表のキングは、ファン・デ・フェンが長期的にトッテナムの守備を統率する理想的な候補だと考えている。

キングはさらに、このオランダ人選手がプレミアリーグで非常に効果的である理由について詳しく説明した。「ミッキーは自分自身をしっかり管理していると思う。彼のリカバリー能力、そして危機を未然に防ぐ力は、この数年で見てきた通りだ。それはチームにとって重要な要素だ。だから次の役割は、グループをまとめ、チームとしてそのグループから最高のものを引き出すことだと思う。彼はその役割にうまく成長してきた。ピッチ上のミッキーを見れば、彼が模範を示してチームを引っ張っているのは間違いないし、キャプテンにふさわしい選択だったと思う」と、この伝説的DFは付け加えた。