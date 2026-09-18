パレスは2026-27シーズンの厳しいスタートを強いられており、プレミアリーグでは4試合で1勝3敗と苦しみ、16位につけている。そうした国内での不振もあり、木曜日の欧州での勝利はウォートンとチームメートにとって転機のように感じられた。

セージ体制の下でリズムをつかみつつあることについて、MFはTNT Sportsに対し、こう語った。「まだ取り組むべきことはたくさんあるし、まだ始まったばかりだ。新加入の選手も多い。できるだけ早く連係を深めようとしている。出足は遅かったけど、今夜は大きな前進だった。守備でもっとコンパクトにできた場面はまだあったが、間違いなく正しい方向への一歩だった」

また、指揮官のアグレッシブな戦術への適応について問われると、こう付け加えた。「監督はとても攻撃的な考え方を持っていて、僕たちに高い位置を取ることを求めている。練習ではそうした形を磨いているし、ワンタッチで崩せた良い場面もいくつかあったと思う。それがかみ合い始めているのを見るのは良いことだ。前向きにプレーしていると、観客も後押ししてくれる。こういう夜は、観客を味方につけることが助けになる。それが僕たちを後押ししてくれた」

さらに、前回のカンファレンスリーグでの戦いが今回のような夜への準備にどうつながったかを振り返り、こう述べた。「昨季は多くの選手にとってまったく新しい経験だった。プレミアリーグとは違うゲームで、強度も異なる。こちらでは、時にもう少し戦術的になる。昨季の経験を持って今季に入ることは、僕たちにとってプラスになるだけだ」