Crystal Pix
翻訳者：
「大きな前進」 アダム・ウォートン、レフ・ポズナニ戦の大勝がクリスタル・パレスの今季の起爆剤になることを期待
圧倒的なパフォーマンスで大勝を飾る
パレスはセルハースト・パークでポーランド勢を圧倒し、前半にイェレミー・ピノ、クリス・リチャーズ、ヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールで3点を奪った。試合終盤にはラドスワフ・ムラフスキの退場によりアウェーの相手は10人となり、その後エディ・エンケティアが4点目を決めた。この快勝となった4-0の勝利は、パレスにとって欧州大会での最大得点差勝利となった。
- Craig Mercer
「大きな前進」
パレスは2026-27シーズンの厳しいスタートを強いられており、プレミアリーグでは4試合で1勝3敗と苦しみ、16位につけている。そうした国内での不振もあり、木曜日の欧州での勝利はウォートンとチームメートにとって転機のように感じられた。
セージ体制の下でリズムをつかみつつあることについて、MFはTNT Sportsに対し、こう語った。「まだ取り組むべきことはたくさんあるし、まだ始まったばかりだ。新加入の選手も多い。できるだけ早く連係を深めようとしている。出足は遅かったけど、今夜は大きな前進だった。守備でもっとコンパクトにできた場面はまだあったが、間違いなく正しい方向への一歩だった」
また、指揮官のアグレッシブな戦術への適応について問われると、こう付け加えた。「監督はとても攻撃的な考え方を持っていて、僕たちに高い位置を取ることを求めている。練習ではそうした形を磨いているし、ワンタッチで崩せた良い場面もいくつかあったと思う。それがかみ合い始めているのを見るのは良いことだ。前向きにプレーしていると、観客も後押ししてくれる。こういう夜は、観客を味方につけることが助けになる。それが僕たちを後押ししてくれた」
さらに、前回のカンファレンスリーグでの戦いが今回のような夜への準備にどうつながったかを振り返り、こう述べた。「昨季は多くの選手にとってまったく新しい経験だった。プレミアリーグとは違うゲームで、強度も異なる。こちらでは、時にもう少し戦術的になる。昨季の経験を持って今季に入ることは、僕たちにとってプラスになるだけだ」
ノルウェー人ストライカーが復活を満喫
この大勝は、プレッシャーのかかるPKを自ら蹴って決め、今季の得点数を6試合で4点に伸ばしたストランド・ラーセンにとっても非常に大きな意味を持つものだった。
クラブと代表で直近2本のPKを外していただけに、12ヤードからようやく結果を出して安堵したFWは、TNT Sportsに対して次のように語った。「2本連続で外したら、思い切り叩き込まないといけない。リスクのあるキックだったし、自分が思っていたより少し高く入った。気分は良かったよ。イェレミーは僕の兄弟だ。もしかしたら彼が蹴るに値したのかもしれないけど、2本外した後だったから、僕には1本必要だった。
「僕たちはみんな、ファンに自分たちを見せたいだけなんだ。うまくいく時は本当にうまくいく。この試合はもっと大差で勝てたはずだ。日曜日の試合のことも頭の片隅にあった」
- Crystal Pix
プレミアリーグでの巻き返しを目標に
パレスは先週末、昇格組イプスウィッチ・タウンに3-2で痛い敗戦を喫しただけに、この欧州での勢いを今度はリーグ戦の勝ち点につなげなければならない。セージは、シーズン序盤からの残留争いを避けるためにも、日曜日に選手たちがまったく同じ攻撃面での自信を示す必要がある。この週末に勝利を収めれば、シーズンがインターナショナルブレイクで中断に入る前に、セルハースト・パークを取り巻く雰囲気は上向くだろう。
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