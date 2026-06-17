レロイ・サネはこれまでの5つの主要大会でドイツ代表として13試合・530分出場したが、まだ得点はない。キュラソーに7－1で勝利したこの試合でも状況は変わらず、2度の好機を逃した。
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大きな不利益が生じる！ユリアン・ナーゲルスマン監督はドイツ代表で先発メンバーを変更するのか？
実際、サネはアシストすら記録できず、7得点を挙げたチーム内で攻撃的選手としては懸念される状況だ。 GKノイアー、CBター、ボランチのパブロヴィッチとともに、サネはキュラソー戦で得点もアシストもなかった先発4人の一人だった。ナゲルスマン監督は試合終了まで彼を交代しなかった。得点を奪って自信を取り戻してほしかったのだろう。しかし、その期待は実らなかった。
決定機を逃し、パスも精度を欠いた。自陣での不必要なヒールキックはカウンターを招きかけた。 ドイツのW杯初戦が好発進だっただけに、土曜のトロントでのコートジボワール戦ではベンチスタートが濃厚だ。
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なぜドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはレロイ・サネを擁護するのか
それでもユリアン・ナーゲルスマン監督と主将ヨシュア・キミッヒはサネを擁護。キミッヒは火曜の会見で「彼は献身的で、常にカバーしてくれた。批判は理解できない」と語った。 試合直後、代表監督もサネの「勤勉さ」を称賛したが、守備貢献は当然の義務であり、特筆すべきではない。右ウイングにはより攻撃的な活躍が求められる。
とはいえ、ドイツ代表監督の過剰な称賛は予想外ではない。 ナゲルスマンは誰よりもサネを理解している。バイエルンで共に過ごした経験があり、絶好調時のパフォーマンスも、感情豊かで信頼を重んじる性格も把握している。だからこそ、このタイミングで批判しベンチに置けば、残りの大会でモチベーションが低下する恐れがあると判断したのだ。
キュラソー戦の大勝で決勝トーナメント進出はほぼ確定した。ナゲルスマンは、サネがコートジボワール戦やエクアドル戦で調子を取り戻し、本領を発揮してくれると期待しているだろう。
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レロイ・サネは、ドイツ代表で最も世間からの信頼が低い選手だ。
同時にナゲルスマン監督は、こうした対応が「実力主義」を形骸させ、他の選手から反感を持たれないよう注意が必要だ。さらに、サネを起用し続ければ、ドイツのファンや専門家に理解されないリスクもある。
パフォーマンスに波があり、時折緩慢なボディランゲージを見せるサネは、代表選手の中で最も信頼を失っている。代表発表前、雑誌『キッカー』の読者アンケートでは約6万人が投票したが、ガラタサライでの不安定なシーズンを受けたサネは26人の候補にも選ばなかった。
それでもサネがコートジボワール戦で先発すれば、批判は避けられない。交代する場合、候補はデニズ・ウンダフとジェイミー・レウェリングの2人だ。
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デニズ・ウンダヴが先発か？ 問題は2つ
好調なウンダフは最有力候補だ。キュラソー戦で64分に途中出場すると、わずか14分で代表初得点を挙げ、さらにヒールキックなど2アシストを記録した。
さらに彼はフィンランド戦（4-0）でもハットトリックを達成し、前シーズンのブンデスリーガではドイツ人最多得点をマーク。代表では平均36分ごとに得点に関与しており、その数字は驚異的だ。まさに「得点の保証」であり、先発起用の価値がある。しかし、そのためには2つの課題がある。
まず、ナゲルスマン監督は布陣を大きく変えることになる。ウンダフを中央で起用すれば、フォワードのハヴェルツや10番ムシアラは右ウイングへ移る。ハヴェルツはキュラソー戦で2得点を挙げたものの、全体的には目立たず、3月のガーナ戦では右ウイングで好パフォーマンスを示していた。
しかし、より大きな問題は、先発起用すれば「切り札」ウンダフをベンチに置けなくなる点だ。 メンバーにややバランス不足がある中で、唯一の切り札だ。サネはベンチから勢いをもたらすとは限らず、バイアーやヴォルテマデはまだその役割を示していない。
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レロイ・サネの代役ジェイミー・ルーウェリングは、勝利をもたらす選手だ。
ナゲルスマン監督がサネをベンチに下げ、ウンダフを温存しつつ布陣を変えたくない場合、もう一つの選択肢がある。それが公式な代役、ジェイミー・レウェリングだ。彼は米国との最終親善試合で途中出場し、終盤は右ウイングを務めた。
レウェリングは中央へ切り込むよりサイドを突破するタイプで、潜在能力ではサネに劣るものの、代表5試合でその持ち味を発揮し、出場した試合ではドイツが全勝（オランダ、イタリア戦含む）している。