大きな不利益が生じる！ユリアン・ナーゲルスマン監督はドイツ代表で先発メンバーを変更するのか？

それでもユリアン・ナーゲルスマン監督と主将ヨシュア・キミッヒはサネを擁護。キミッヒは火曜の会見で「彼は献身的で、常にカバーしてくれた。批判は理解できない」と語った。 試合直後、代表監督もサネの「勤勉さ」を称賛したが、守備貢献は当然の義務であり、特筆すべきではない。右ウイングにはより攻撃的な活躍が求められる。

とはいえ、ドイツ代表監督の過剰な称賛は予想外ではない。 ナゲルスマンは誰よりもサネを理解している。バイエルンで共に過ごした経験があり、絶好調時のパフォーマンスも、感情豊かで信頼を重んじる性格も把握している。だからこそ、このタイミングで批判しベンチに置けば、残りの大会でモチベーションが低下する恐れがあると判断したのだ。

キュラソー戦の大勝で決勝トーナメント進出はほぼ確定した。ナゲルスマンは、サネがコートジボワール戦やエクアドル戦で調子を取り戻し、本領を発揮してくれると期待しているだろう。