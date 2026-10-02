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「大きなテーマだ！」 トーマス・トゥヘルがマンチェスター・シティの有罪評決に言及し、イングランド代表で今後もトップリーグ以外の選手を選ぶかどうかを明かす
トゥヘル、ロッカールームでの会話があったことを認める
イングランド代表のトゥヘル監督は、マンチェスター・シティの最近の法的問題が代表キャンプ内にも広がっていることを認めた。プレミアリーグの強豪は、リーグ当局による長期調査の末、100件を超える財務規則違反で有罪と認定されたばかりだ。現在はシティの複数選手が各国代表活動でチームを離れている中、ドイツ人指揮官は、この状況を選手やスタッフが無視することは不可能だと述べた。
最新の記者会見で53歳の指揮官は、このニュースを巡る空気について率直に語った。トゥヘル監督は「そうだと思う。試合と試合の間に時間があったし、大きな話題でもある。ただ、あなたが言う通り、誰もがそれについて話していて、これ以上別の声は必要ない」と話した。さらに、法的な細部について自分が主たる論評者ではないことに安堵しているとも付け加え、「その役回りが自分でなくてよかった。この件については半端な知識しかないが、選手たちは話しているし、シティの選手たちも少しだけ話している。ただ、彼らは明日の試合に向けて準備ができている。大きな話題だ」と続けた。
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下部リーグ所属選手の招集方針
マンチェスター・シティには依然として厳しい処分の可能性が重くのしかかっており、その影響は高額な罰金や勝ち点剥奪から、プレミアリーグからの完全追放という壊滅的なシナリオにまで及ぶ。
元チェルシーおよびバイエルンの指揮官は、プレミアリーグ外からスター選手を選ぶ可能性について語る中で、「可能性は常にある」と説明した。その上で、チーム編成における柔軟なアプローチを強調し、こう述べた。「私は常に、その時々の状況や相手にとって最善のチームを選ぼうとする。そして、トップリーグでプレーしていないからといって彼らを除外することはない。個別に見ていく必要がある」
マンチェスター・シティが即時控訴を開始
マンチェスター・シティは、クラブが『見せかけの』商業契約を通じて9億ポンド超の収益を水増ししていたと委員会が示唆したことを受け、すでに法的な反撃を開始している。 クラブはこの裁定に対する控訴を正式に開始し、手続きの全過程を通じて全面的な潔白を主張している。控訴に関する最終判断は来年初めに下される見通しで、委員会が最終的な裁定を示す期限は1月中旬に設定されている。
勝ち点剥奪、あるいは追放の脅威がエティハドにのしかかるなか、クラブ会長ハルドゥーン・アル・ムバラクはなおも強気の姿勢を崩していない。最近の声明で同会長は批判者たちに反論し、こう述べた。『一部の人々は自分たちなりの結論に素早く飛びつき、私たちの周囲には非常に多くの雑音が渦巻いているが、何も変わっていない。私たちはこれまでも共に困難に直面し、それを乗り越えてきた。なおも私たちのクラブの勢いを損なおうとする者たちが大勢いる。私たちは彼らにその機会を与えない』
- AFP
イングランド代表のスター選手たちは集中を維持している
ピッチ外での騒動はあるものの、イングランド代表はネーションズリーグでのピッチ上の責務に集中しなければならない。シティ所属のマルク・グエイとエリオット・アンダーソンは引き続きクロアチアでチームに帯同しているが、ニコ・オライリーは負傷への懸念により離脱を余儀なくされ、マンチェスターへ戻った。
イングランドは現在、UEFAネーションズリーグのリーグA・グループCで勝ち点3の2位につけている。スペインに3-2で敗れた後、チェコ共和国に説得力のある2-0の勝利を収めて立て直した。土曜日のクロアチア戦後、イングランド代表は火曜日にホームでチェコ共和国を迎え、今回の代表ウィークを締めくくる。
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