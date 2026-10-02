イングランド代表のトゥヘル監督は、マンチェスター・シティの最近の法的問題が代表キャンプ内にも広がっていることを認めた。プレミアリーグの強豪は、リーグ当局による長期調査の末、100件を超える財務規則違反で有罪と認定されたばかりだ。現在はシティの複数選手が各国代表活動でチームを離れている中、ドイツ人指揮官は、この状況を選手やスタッフが無視することは不可能だと述べた。

最新の記者会見で53歳の指揮官は、このニュースを巡る空気について率直に語った。トゥヘル監督は「そうだと思う。試合と試合の間に時間があったし、大きな話題でもある。ただ、あなたが言う通り、誰もがそれについて話していて、これ以上別の声は必要ない」と話した。さらに、法的な細部について自分が主たる論評者ではないことに安堵しているとも付け加え、「その役回りが自分でなくてよかった。この件については半端な知識しかないが、選手たちは話しているし、シティの選手たちも少しだけ話している。ただ、彼らは明日の試合に向けて準備ができている。大きな話題だ」と続けた。