ドルトムントでの1年目は浮き沈みのあるシーズンとなったが、ベリンガムはキャリアの次の段階に進む準備ができている。ドルトムントの首脳陣は、レアル・マドリーへ移籍した兄ジュードが残した穴を埋めることができる将来のキープレーヤーとして同選手を見ている。ドルトムントの日本ツアー中、このMFは、もはや将来有望な若手としてではなく、確立されたプロフェッショナルとして見られたいという考えを明確にした。

ベリンガムは極東ツアー中に報道陣に対し、こう語った。「僕はキャリアの中で多くの試合に出てきた。もう小さな子どもではない。僕より若い選手はたくさんいる」