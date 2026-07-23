ヤマルはこの大会で1ゴールしか決められなかったが、デ・ラ・フエンテ監督は彼の貢献度に満足し、こう語った。「彼は素晴らしい選手で、まだ成長中だ。今回の経験が彼をさらに成長させる。しばらく試合に出られなかった時期を乗り越え、よくやってくれた。」

監督は、欧州選手権で生まれた「ラ・ファミリア」の理念が、W杯での勢いを支えていると強調。「サッカーの才能はもちろん、人間性が素晴らしい」と語り、「彼らは寛大で互いを支え合う。世界最高の代表と戦ったが、彼らは世界最高のチームだった」と結んだ。