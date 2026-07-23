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「大きく成長した」――ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、2026年ワールドカップでスペイン代表のラミネ・ヤマルが「素晴らしい活躍」をしたと強調した。
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ヤマルの変遷と影響を振り返って
ヤマルは2026年W杯で、怪我を抱えながら期待に応えた。デ・ラ・フエンテ監督は、彼の技術と精神面の成長を強調した。
デ・ラ・フエンテ監督は『マルカ』紙に「ラミンは並外れた経験と素晴らしいパフォーマンスを示した」と誇らしげに語った。「彼は大きく成長し、チームのために努力し、個人の栄光よりチームの利益を優先した。」
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デ・ラ・フエンテは、個人のスター性より人間性を称えた。
ヤマルはこの大会で1ゴールしか決められなかったが、デ・ラ・フエンテ監督は彼の貢献度に満足し、こう語った。「彼は素晴らしい選手で、まだ成長中だ。今回の経験が彼をさらに成長させる。しばらく試合に出られなかった時期を乗り越え、よくやってくれた。」
監督は、欧州選手権で生まれた「ラ・ファミリア」の理念が、W杯での勢いを支えていると強調。「サッカーの才能はもちろん、人間性が素晴らしい」と語り、「彼らは寛大で互いを支え合う。世界最高の代表と戦ったが、彼らは世界最高のチームだった」と結んだ。
『26人のスパルタン』：ゲーム内のエリートアイコンを無力化せよ
ノックアウトステージでキリアン・ムバッペのフランス、リオネル・メッシのアルゼンチンといった強力な攻撃陣を封じた熾烈な守備について、デ・ラ・フエンテ監督は歴史的な例を引き合いに出した。彼はチームを最優先する哲学を、スーパースター頼みの強豪国と誇らしく対比させた。
「我々はクリスティアーノのポルトガルやムバッペのフランスと戦い、次はメッシのアルゼンチンと戦うと言った。だが彼らが対峙したのは26人の選手からなるチームだった」と監督は熱く語った。 「『300人のスパルタ兵』を思い出してほしい。我々は『26人のスペイン人』だ」と語った。この団結したブロックにより、決勝120分間、攻撃的なアルゼンチンもわずか2本しかシュートを許さなかった。
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「最高の瞬間はまだこれからだ」
世界王者に輝いてからの96時間をどう受け止めているか問われたデ・ラ・フエンテ監督は、「感動と誇り、そして共通の目標で団結した国の愛情と喜びを感じ、大きな充実感と満足感を得ています」と語った。
このスペイン代表がすでに限界に達しているとの質問には「そんなことはない。私は厳しく、競争心も強い。 私は常に上達できると考える。それは日々の仕事、すべてのトレーニング、練習で掲げる原則だ。つまり「昨日より良い結果を出す」こと。このチームの最高は未だ見せていない。最高の瞬間はこれからだ。」
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