「大いに助かった」―デコが、マンチェスター・ユナイテッドがマーカス・ラッシュフォードの完全移籍を検討する中、バルセロナが彼に「満足している」ことを明かす

カタルーニャで再出発したラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍。デコは彼のプロ意識と活躍を即座に称えた。ハンス・フリック監督の下、熾烈なポジション争いを勝ち抜き、ラッシュフォードは全大会で14得点をマーク。特に「エル・クラシコ」でのフリーキックは今シーズンのハイライトとなった。

デコはBBCスポーツに「マーカスは大きな貢献をした。レンタルで来ることが簡単ではないトップ選手だ。ラフィーニャの代役という重圧もあったが、見事にやり遂げた」と語った。 さらに、ベンチに座る期間についても「簡単なことではないが、彼はよく対応し、全力を尽くしてくれた」と称えた。