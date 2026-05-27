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「大いに助かった」―デコが、マンチェスター・ユナイテッドがマーカス・ラッシュフォードの完全移籍を検討する中、バルセロナが彼に「満足している」ことを明かす
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バルセロナ、ラッシュフォードの活躍に沸く
カタルーニャで再出発したラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍。デコは彼のプロ意識と活躍を即座に称えた。ハンス・フリック監督の下、熾烈なポジション争いを勝ち抜き、ラッシュフォードは全大会で14得点をマーク。特に「エル・クラシコ」でのフリーキックは今シーズンのハイライトとなった。
デコはBBCスポーツに「マーカスは大きな貢献をした。レンタルで来ることが簡単ではないトップ選手だ。ラフィーニャの代役という重圧もあったが、見事にやり遂げた」と語った。 さらに、ベンチに座る期間についても「簡単なことではないが、彼はよく対応し、全力を尽くしてくれた」と称えた。
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カンプ・ノウでの永続的な未来？
マンチェスター・ユナイテッドがラッシュフォードの完全移籍を容認すると報じられる中、バルセロナが移籍金3500万ユーロ（約3000万ポンド）を支払うかどうかが焦点となっている。ラッシュフォードは好シーズンを過ごしラ・リーガに残りたい意向だが、デコは合意を否定しながらも個人的な賞賛を示した。
代表入りしたラッシュフォードの今季について、バルサSDは「彼は素晴らしいシーズンだった。我々と共にラ・リーガを制し、その成功に値する。努力し、よく働いた。我々は満足している」と語った。
新時代の幕開け
今シーズンの成功を受け、デコはバルセロナが国内・欧州で圧倒的な時代を迎える入り口にいると確信している。ラミン・ヤマルやパウ・クバルシら若手スターが先頭に立ち、レアル・マドリードを抑えてリーグ連覇を達成しても、チームはなおタイトルへの渇望を失っていない。
「ラ・リーガを2連覇したが、選手たちはまだ勝ちたいと信じており、それが重要だ。彼らは大きな成果を出せると信じており、その姿勢が新しい時代の始まりを示している。若くてもタイトルを欲しているからだ」とデコは語った。
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フリックの戦術的革新が実を結んだ
ハンス・フリックの就任でバルセロナの雰囲気は一変。内部育成を重視し、結束力のあるチームを作りつつある。デコは「今の体制が整っているため、例年のような大規模な夏の補強は不要」と語る。
ラ・マシア育ちの若手とベテランを融合させ、持続可能な成功モデルを築いた。デコは「フリックが作ったチームがあれば、今夏は選手を4、5人も補強しなくてすむ」と語った。