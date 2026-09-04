ガスペリーニは、ロッカールーム内の期待値を管理することに加え、首都全体の雰囲気やサポーターとのつながりについても詳しく語った。ファンの高いサッカー理解を称賛し、その熱狂は経験に裏打ちされたものだと指摘した。

「情熱はずっとあった。今、私が目にしているのは熱気だが、それは成熟していて、状況を理解しているものだ」とガスペリーニは説明した。「ローマの外の人々が思っている以上だ。ローマのファンを簡単にだますことはできない。

「彼らは偉大なチャンピオン、偉大なチームを見てきた。彼らはサッカーを知っている。今の彼らは満足しているファンだ。彼らが満足している姿を見ることが、私にとって大きな喜びだ」