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「夢を抑え込んではならない！」 ガン・ピエロ・ガスペリーニ、シーズン序盤の爆発的なスタートを受けてローマのスクデット論に言及
ガスペリーニがローマの優勝争いについて言及
ガスペリーニは、セリエAで好スタートを切ったことを受け、自チームをめぐるシーズン序盤の楽観論について言及した。 『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に対し、指揮官はクラブを取り巻く高まる期待、ロッカールーム内の目標、そしてファンとの関係について振り返った。首都では序盤の結果によって雰囲気が好転し、選手たちも野心的な目標を口にするようになっている。しかし、ガスペリーニはこうした序盤の勢いを認めつつも、この先に長いシーズンが待っていることを踏まえ、現実的な見方を崩さなかった。
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タイトル獲得の夢と厳しい現実の間で揺れる
ガスペリーニは、ブライアン・クリスタンテとロレンツォ・ペッレグリーニの発言に具体的に प्रतिक्रियाした。両者は大きな目標や、チルコ・マッシモでリーグ優勝を祝う可能性について語っていた。こうしたスクデット獲得への野心について問われると、ベテラン指揮官は、野心を持つこと自体は健全だとしつつも、意識は日々の取り組みにしっかり向けられなければならないと強調した。
「夢を押し殺してはいけない」とガスペリーニは語った。「大事なのは、目覚ましが鳴った時に、現実は別のものだと分かっていることだ。そして、その現実を正しい形で生きれば、夢と一致させることさえできる。ただ、こういう話をするには9月上旬はまだ早い」
成熟したローマサポーターへの称賛
ガスペリーニは、ロッカールーム内の期待値を管理することに加え、首都全体の雰囲気やサポーターとのつながりについても詳しく語った。ファンの高いサッカー理解を称賛し、その熱狂は経験に裏打ちされたものだと指摘した。
「情熱はずっとあった。今、私が目にしているのは熱気だが、それは成熟していて、状況を理解しているものだ」とガスペリーニは説明した。「ローマの外の人々が思っている以上だ。ローマのファンを簡単にだますことはできない。
「彼らは偉大なチャンピオン、偉大なチームを見てきた。彼らはサッカーを知っている。今の彼らは満足しているファンだ。彼らが満足している姿を見ることが、私にとって大きな喜びだ」
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焦点は古巣アタランタに移る
ローマがガスペリーニの古巣アタランタとの重要な一戦に備える中、指揮官は広範にわたる評価を示した。今後のこの一戦は、チームの序盤戦における実力を測る上で重要な節目となる。
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