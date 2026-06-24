夢の車1台分の値段……ロナウドはポルトガル対コロンビア戦のチケット価格にどんな影響を与えたのか？

クリスティアーノ・ロナウドやハメス・ロドリゲスといったスター選手がそろうコロンビア対ポルトガルは、スポーツ面だけでなく経済面でも注目される一戦だ。

2026年W杯グループ11最終戦で、来週日曜午前、マイアミで開催される。

両チームは米国で人気が高く、チケットは初期段階から入手困難が予想されている。