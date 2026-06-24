夢の車1台分の値段……ロナウドはポルトガル対コロンビア戦のチケット価格にどんな影響を与えたのか？

クリスティアーノ・ロナウドやハメス・ロドリゲスといったスター選手がそろうコロンビア対ポルトガルは、スポーツ面だけでなく経済面でも注目される一戦だ。
2026年W杯グループ11最終戦で、来週日曜午前、マイアミで開催される。
両チームは米国で人気が高く、チケットは初期段階から入手困難が予想されている。
クリスティアーノ・ロナウドやハメス・ロドリゲスといったスター選手がそろうコロンビア対ポルトガルは、スポーツ面だけでなく経済面でも注目される一戦だ。
2026年W杯グループ11最終戦で、来週日曜午前、マイアミで開催される。
両チームは米国で人気が高く、チケットは初期段階から入手困難が予想されている。
最高価格帯では、米国市場で避けられない話題がある。テスラの新型車だ。
マルカ紙によると、Model 3 Performance、Model S Plaid、Model X Plaidの価格は仕様により54,990ドルから10万ドル超と幅がある。
同紙は「これは技術的な比較ではなく例示だ。コロンビア対ポルトガル戦のVIPチケットの一部はテスラと同価格帯で、スタジアム観戦は高級資産に近い」と説明した。
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数字とは別に、需要を左右する大きな要因がある。それは伝説のクリスティアーノ・ロナウドをめぐる論争だ。
今回が最後のW杯出場となる可能性があり、彼の登場はすべて世界的なイベントになっている。ロナウドの存在はスポーツの枠を超え、市場に直接影響を与えている。
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マイアミなどにはコロンビア人サポーターの層も厚く、両国ファンが殺到するため席確保の競争が激化している。
『マルカ』紙は、ワールドカップのチケット高騰は孤立した問題ではなく、世界的な需要拡大によりライブ体験が希少化している大規模スポーツイベントの広範な傾向の一部だと指摘する。
同紙は「結果として、サッカーの価値はピッチ上の出来事に加え、イベントの中心にいること自体の経済的価値でも測られるようになった」と結んでいる。
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