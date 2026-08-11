Getty Images Sport
翻訳者：
「夢の実現」 リーベル・プレート、アトレティコ・マドリーからティアゴ・アルマダを2000万ユーロで獲得へ
画期的な契約で復帰が決定
リーベルは、アトレティコからアルマダを推定2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）規模の契約で獲得したと正式に発表した。25歳の攻撃的MFは、エスタディオ・マス・モヌメンタルで2030年12月31日までの4年半契約にサイン。この移籍は、攻撃陣の選択肢を強化するためにアルゼンチンの名門が行った投資として、史上最大級のスポーツ投資の一つとなる。
- Getty Images Sport
MFが計り知れない感謝を表明
このプレーメーカーの母国復帰は、ヨーロッパでの18カ月間に及ぶプレーを経て、新たな章の始まりとなる。この期間は2025年1月、ブラジルのボタフォゴからリヨンへレンタル移籍したことで始まり、その6カ月後にアトレティコへ完全移籍した。
月曜日に契約を結んだ後、クラブの公式メディアに対して、このMFはエル・ミジョナリオ加入への誇りを次のように語った。「ここに来ることができてとてもうれしい。リーベル・プレートのようなクラブでプレーするという夢をかなえることができた。支えてくれた皆さんに感謝したい」
世界的スターがプロジェクトに参加
最近では2026年にアルゼンチンの準優勝にも貢献した2022年ワールドカップ優勝メンバー、アルマダの加入は、南米の国内サッカーではめったに見られないワールドクラスの質をもたらすものだ。リーベル・プレートの攻撃陣は今後、中央のプレーメーカーとしても、サイドでも機能し、堅守をこじ開けられる万能の武器を手にすることになる。この大型補強は、2018年を最後にコパ・リベルタドーレス制覇から遠ざかっているリーベルが、大陸での完全な支配を再び確立するという大きな野心を力強く示すものでもある。
- AFP
クーデ監督が新たなプレーメーカーを組み込む
アルマダは、チームの戦術システムへの適応を始めるため、エドゥアルド・コウデ監督の下でトップチームのトレーニングに直接合流する予定だ。実績ある国際的スターの加入により、国内大会とコパ・スダメリカーナをまたぐ過密日程に備えるリーベルの攻撃の創造性向上が期待されている。コウデ監督は今後、アルマダがピッチ上で即座にインパクトをもたらせるよう、最適な役割を見いださなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。