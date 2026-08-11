最近では2026年にアルゼンチンの準優勝にも貢献した2022年ワールドカップ優勝メンバー、アルマダの加入は、南米の国内サッカーではめったに見られないワールドクラスの質をもたらすものだ。リーベル・プレートの攻撃陣は今後、中央のプレーメーカーとしても、サイドでも機能し、堅守をこじ開けられる万能の武器を手にすることになる。この大型補強は、2018年を最後にコパ・リベルタドーレス制覇から遠ざかっているリーベルが、大陸での完全な支配を再び確立するという大きな野心を力強く示すものでもある。