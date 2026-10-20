欧州制覇3度を誇るマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と戦うために必要な自信を強調した。「歴史上、最も強く、最も偉大なチームの一つとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、全力を尽くさなければならない」と語った。

「自分たちより相手の方が強いと分かっていても、持てる力で戦わなければならない。そうした強豪との対戦がどういうものか、少しずつ理解していく必要がある」

さらに「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものだ」と強調した。