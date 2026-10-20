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ライブ
Manchester United v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

夢の一夜！指導者として目覚ましい躍進を遂げたファブレガス、マンチェスター・ユナイテッド戦に向けコモを鼓舞

コモ
セスク・ファブレガス
コモ 対 マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド
UEFAチャンピオンズリーグ

コモのセスク・ファブレガス監督が、UEFAチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドと対戦するのを前に、チームの目覚ましい躍進について語った。39歳の同監督は、アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョといった偉大な師たちが、自身の指導者としてのスタイルをどう形作ったかを詳しく明かした。

  • ファブレガス、コモをマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に導く

    コモがUEFAチャンピオンズリーグ第3節でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるのを前に、セスク・ファブレガスがUEFAに現状を語った。ロンバルディア州のクラブは急速に躍進し、2024年にセリエA昇格を果たすと、昨季は4位に入り、欧州大会の出場権を獲得した。

    ファブレガスにとって、プレミアリーグのクラブをホームに迎えることは、コモの街全体にとって大きな節目となる。

    スペイン人指揮官は選手たちに、冷静さを保ち、最高レベルでの戦いを楽しむよう促した。

  • ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    監督、格上の相手との対戦を前に信じる気持ちを求める

    欧州制覇3度を誇るマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と戦うために必要な自信を強調した。「歴史上、最も強く、最も偉大なチームの一つとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、全力を尽くさなければならない」と語った。

    「自分たちより相手の方が強いと分かっていても、持てる力で戦わなければならない。そうした強豪との対戦がどういうものか、少しずつ理解していく必要がある」

    さらに「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものだ」と強調した。

  • ファブレガス、伝説的な恩師たちから学んだ根幹となる哲学を明かす

    ファブレガスは、名将アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョの下でプレーした経験が、自身の指導方法を築く上でどう役立ったかを説明した。「歴史上最高の監督たちの下でプレーできたのは、とても幸運だった」と振り返る。「あまり良くなかったことも、自分なりの考えを形づくる材料にするんだ」

    「結局のところ、自分らしくあることも大切だ……。そして、いつも自分に同じ問いを投げかけている。『自分はどう負けたいのか？』。これは私にとって非常に重要なことだ」

    「負けたとしても、自分たちがやりたかったことをやったと納得して家に帰りたい」とファブレガスは付け加えた。「自分たちらしくなかったと思いながら、敗戦後に家に帰りたくはない」

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  • imago-sport-1084524284.jpgANP

    歴史的な欧州の一戦に備えるコモ

    ファブレガスは、コモのユースチームとセリエBのチームを率いた初期の監督経験を通じて、さまざまな個性を持つ選手への対応や、難しい選手起用の決断を学んだという。「非常に競争の激しいリーグであるセリエAで成長できる、安定した堅実なチームを少しずつ作り上げた」とファブレガスは語った。

    「次のステージに進むまでには非常に厳しい道のりがあるが、ここで戦えることは私たちにとって喜びだ」

    コモは水曜日の英国夏時間18時45分にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。監督の大胆な哲学を、欧州で記憶に残る結果につなげたいところだ。

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2026年10月21日

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