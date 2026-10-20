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夢の一夜！指導者として目覚ましい躍進を遂げたファブレガス、マンチェスター・ユナイテッド戦に向けコモを鼓舞
ファブレガス、コモをマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に導く
コモがUEFAチャンピオンズリーグ第3節でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるのを前に、セスク・ファブレガスがUEFAに現状を語った。ロンバルディア州のクラブは急速に躍進し、2024年にセリエA昇格を果たすと、昨季は4位に入り、欧州大会の出場権を獲得した。
ファブレガスにとって、プレミアリーグのクラブをホームに迎えることは、コモの街全体にとって大きな節目となる。
スペイン人指揮官は選手たちに、冷静さを保ち、最高レベルでの戦いを楽しむよう促した。
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監督、格上の相手との対戦を前に信じる気持ちを求める
欧州制覇3度を誇るマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と戦うために必要な自信を強調した。「歴史上、最も強く、最も偉大なチームの一つとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、全力を尽くさなければならない」と語った。
「自分たちより相手の方が強いと分かっていても、持てる力で戦わなければならない。そうした強豪との対戦がどういうものか、少しずつ理解していく必要がある」
さらに「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものだ」と強調した。
ファブレガス、伝説的な恩師たちから学んだ根幹となる哲学を明かす
ファブレガスは、名将アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョの下でプレーした経験が、自身の指導方法を築く上でどう役立ったかを説明した。「歴史上最高の監督たちの下でプレーできたのは、とても幸運だった」と振り返る。「あまり良くなかったことも、自分なりの考えを形づくる材料にするんだ」
「結局のところ、自分らしくあることも大切だ……。そして、いつも自分に同じ問いを投げかけている。『自分はどう負けたいのか？』。これは私にとって非常に重要なことだ」
「負けたとしても、自分たちがやりたかったことをやったと納得して家に帰りたい」とファブレガスは付け加えた。「自分たちらしくなかったと思いながら、敗戦後に家に帰りたくはない」
- ANP
歴史的な欧州の一戦に備えるコモ
ファブレガスは、コモのユースチームとセリエBのチームを率いた初期の監督経験を通じて、さまざまな個性を持つ選手への対応や、難しい選手起用の決断を学んだという。「非常に競争の激しいリーグであるセリエAで成長できる、安定した堅実なチームを少しずつ作り上げた」とファブレガスは語った。
「次のステージに進むまでには非常に厳しい道のりがあるが、ここで戦えることは私たちにとって喜びだ」
コモは水曜日の英国夏時間18時45分にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。監督の大胆な哲学を、欧州で記憶に残る結果につなげたいところだ。
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