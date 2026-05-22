一方、RWEのファンは試合前、MSVデュイスブルクから盗んだと思われるゴールポストを応援席に掲げた。ポストには「MSV：夢は終わった」「お前たちのポストを我々のトランクに」と書かれた横断幕が掛けられていた。

そのゴールポストは最終節、ヴィクトリア・ケルン戦のロスタイムにラシム・ブリッチがフリーで外したシュートの舞台であり、そのミスでエッセンがプレーオフ進出を決めた。

最終節、MSVは勝てば自力で昇格だったが、このミスで引き分け。一方のRWEはウルム戦でロスタイムに決勝弾を奪い、プレーオフ進出を決めた。