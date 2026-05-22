ロート・ヴァイス・エッセンは、約20年ぶりの2.ブンデスリーガ復帰へ大きく前進した。昇格プレーオフ第1戦でSpVggグライター・フュルトを1-0（前半0-0）で下し、火曜日の第2戦へ有利な状況で臨む。
3部3位のFWトルベン・ミュゼル（62分）が、ハフェンシュトラーセのスタジアムを熱狂させた。彼の鮮やかな直接FKがネットを揺らし、フュルトの降格不安は一層強まった。フュルトは1997年以来となる3部降格を避けるため、ホームで死力を尽くす必要がある。
ロート・ヴァイス・エッセンは、約20年ぶりの2.ブンデスリーガ復帰へ大きく前進した。昇格プレーオフ第1戦でSpVggグライター・フュルトを1-0（前半0-0）で下し、火曜日の第2戦へ有利な状況で臨む。
3部3位のFWトルベン・ミュゼル（62分）が、ハフェンシュトラーセのスタジアムを熱狂させた。彼の鮮やかな直接FKがネットを揺らし、フュルトの降格不安は一層強まった。フュルトは1997年以来となる3部降格を避けるため、ホームで死力を尽くす必要がある。
一方、RWEのファンは試合前、MSVデュイスブルクから盗んだと思われるゴールポストを応援席に掲げた。ポストには「MSV：夢は終わった」「お前たちのポストを我々のトランクに」と書かれた横断幕が掛けられていた。
そのゴールポストは最終節、ヴィクトリア・ケルン戦のロスタイムにラシム・ブリッチがフリーで外したシュートの舞台であり、そのミスでエッセンがプレーオフ進出を決めた。
最終節、MSVは勝てば自力で昇格だったが、このミスで引き分け。一方のRWEはウルム戦でロスタイムに決勝弾を奪い、プレーオフ進出を決めた。
降格や破産、成績不振を経て、エッセンは2022年に3.リーガへ昇格。14年ぶりのプロ復帰だ。終盤失速したが、1955年のドイツ王者復活に熱狂が湧いた。 白熱した序盤、フュルトのヤンニク・デームが16分、クロスバーを叩く警告弾で先制の機会を創出した。
その後は互いに激しく競り合ったが、チャンスは少なく、このシュートが前半のハイライトとなった。 2部最終節でデュッセルドルフに3-0勝ち、16位になったフュルトはほとんどチャンスを作れなかった。エッセンの方が得点に近く、58分には水田海斗がわずかに外した後、セットプレーのチャンスをミュゼルが確実に決めた。エッセンは試合終盤も活発に攻めた。