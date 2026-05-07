夢のようなゴールと予想外のヒーロー：SCフライブルクが歴史的な快挙でヨーロッパリーグ決勝進出

ルーカス・キュブラー（19分、72分）とヨハン・マンザンビ（41分）のゴールでフライブルクが歓喜に湧いた。ブラガはパウ・ヴィクトル（79分）が得点したが、マリオ・ドルゲレスが6分に退場し、長時間10人で戦った。 シュスター監督率いるチームはホームでの圧倒的な強さを武器にしていた。SCは今季ELホーム7戦全勝。

試合前、GKノア・アトゥボルはRTLのインタビューで「自分たちの力には自信がある。激戦になる」と語った。ただし、フライブルクは鈴木悠人（ユイト・スズキ）を欠いた。 この日本人選手は日曜のブンデスリーガ、ヴォルフスブルク戦（1-1）で右鎖骨を骨折。代わりにシュスター監督はベテランのニコラス・ヘフラーを先発起用した。

ホームサポーターの熱狂的な後押しを受け、フライブルクは序盤から主導権を握った。6分には相手DFドルジェレスがベステの決定機を阻み、レッドカードで退場。

ブラガは早々に時間稼ぎに走り、フライブルクの圧力は強まる一方だった。6分にはクブラーの右クロスがDFにブロックされたが、こぼれ球が再び右サイドに流れ、クブラーが拾ってネットを揺らし先制。

その後もフライブルクは冷静にボールを回し、20分にはマンザンビが左から切り込んで右隅に追加点。前半アディショナルタイムにはゴメスのシュートがポストを叩いたが、運も味方した。

後半もフライブルクが圧力を強める。ヴィンチェンツォ・グリフォのシュートはポストを叩き（47分）、マティアス・ギンターの低いシュートは枠を外れ（49分）、マンザンビのシュートはGKルカス・ホルニチェクがコーナーに救った（53分）。

3万3700人の観衆の前でブラガも粘り、ゴルビー（58分）とモウティーニョ（69分）がチャンスを創出した。終盤にはキューブラーがヘディングでネットを揺らし、試合は再び緊張感を高めた。