夢のようなゴールと予想外のヒーロー：SCフライブルクが歴史的な快挙でヨーロッパリーグ決勝進出

フライブルクはヨーロッパリーグ準決勝第2戦でスポルティング・ブラガを3-1（前半2-0）で破り、第1戦の1-2敗戦を覆し決勝進出を決めた。5月20日、トルコ・イスタンブールで行われるクラブ史上初の欧州カップ戦決勝ではアストン・ヴィラが相手となる。

マティアス・ギンターはRTLのインタビューで「大声で叫びすぎて声が出ない。あと一歩だ。クラブ史上最も重要な試合を控えている。フライブルクにとって、これは唯一無二の機会だ」と語った。

ルーカス・キュブラー（19分、72分）とヨハン・マンザンビ（41分）のゴールでフライブルクは歓喜に湧いた。ブラガはパウ・ビクターが1点を返した（79分）が、マリオ・ドルゲレスが早々に退場（6分）し、長時間数的不利に立たされた。 シュスター監督率いるチームはホームでの7戦全勝を武器に戦った。

試合前、GKノア・アトゥボルは「自分たちの力を知っている。激戦になる」と語った。ただ、SCは鈴木裕人の欠場という課題もあった。 この日本人選手は日曜のブンデスリーガ、ヴォルフスブルク戦（1-1）で右鎖骨を骨折。シュスター監督は代役にベテランのニコラス・ヘフラーを起用した。