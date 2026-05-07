試合終了の笛が鳴る前から、フライブルクのサポーターはスタンドを降り始めた。歴史的な決勝進出が決まると、抑えきれない熱狂が爆発。選手たちは大きな輪を作り、シュスター監督は涙を流し、ファンがピッチに殺到した。 チームは夢の舞台イスタンブールへあと一歩、ヨーロッパの旅を完結させようとしている。
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夢のようなゴールと予想外のヒーロー：SCフライブルクが歴史的な快挙でヨーロッパリーグ決勝進出
フライブルクはヨーロッパリーグ準決勝第2戦でスポルティング・ブラガを3-1（前半2-0）で破り、第1戦の1-2敗戦を覆し決勝進出を決めた。5月20日、トルコ・イスタンブールで行われるクラブ史上初の欧州カップ戦決勝ではアストン・ヴィラが相手となる。
マティアス・ギンターはRTLのインタビューで「大声で叫びすぎて声が出ない。あと一歩だ。クラブ史上最も重要な試合を控えている。フライブルクにとって、これは唯一無二の機会だ」と語った。
ルーカス・キュブラー（19分、72分）とヨハン・マンザンビ（41分）のゴールでフライブルクは歓喜に湧いた。ブラガはパウ・ビクターが1点を返した（79分）が、マリオ・ドルゲレスが早々に退場（6分）し、長時間数的不利に立たされた。 シュスター監督率いるチームはホームでの7戦全勝を武器に戦った。
試合前、GKノア・アトゥボルは「自分たちの力を知っている。激戦になる」と語った。ただ、SCは鈴木裕人の欠場という課題もあった。 この日本人選手は日曜のブンデスリーガ、ヴォルフスブルク戦（1-1）で右鎖骨を骨折。シュスター監督は代役にベテランのニコラス・ヘフラーを起用した。
SCフライブルクは数的優位を最大限に活かした
ホームサポーターの熱狂的な後押しを受け、フライブルクは序盤から主導権を握った。6分には数的優位も得る。第1戦でブラガのロスタイム決勝点を挙げたドルジェレスが、ゴールへ突進するヤン＝ニクラス・ベステを倒し、審判ダヴィデ・マッサからレッドカードをを受けた。
ブラガは早々に時間稼ぎに走り、フライブルクの圧力は増すばかり。やがてクブラーがクリアしきれなかったクロスを押し込み、右SBとDFの間を縫ってネットを揺らした。
その後もフライブルクは冷静にボールを回し、マンザンビが左から切り込んで20mの右隅に追加点。前半アディショナルタイムにはゴメスのシュートがポストを叩いた。
後半もフライブルクが攻勢を強める。ヴィンチェンツォ・グリフォのシュートはポストを叩き（47分）、マティアス・ギンターの低いシュートはわずかに外れ（49分）、マンザンビのシュートはGKルカス・ホルニチェクがコーナーに救った（53分）。
3万3700人の観衆の前でブラガも粘り、ゴルビー（58分）とモウティーニョ（69分）がチャンスを創出した。終盤にはキューブラーがヘディングで追加点を奪ったが、ブラガも最後まで諦めず試合は終始緊張感に満ちていた。