「夢がかなった」　ジネディーヌ・ジダンがついにフランス代表の新監督に就任、レアル・マドリーのレジェンドがディディエ・デシャンの後任として4年契約を締結

フランス代表の指揮を執ることは、長らくジダンにとって究極の目標と見なされてきた。クラブレベルで信じ難い成功を収めた後、この伝説的MFは母国代表を率いたいという願望を公然と口にしていた。

ジダンはFFFの公式ウェブサイトで、「これまでも何度も言ってきたが、フランス代表以上に偉大なものはない。だからこそ、このフランス代表の監督になることは喜びであり、もちろん大きな誇りでもある」と語った。

さらに「同時に、それは責任でもある。フィリップ・ディアロ会長、執行委員会、そしてフランスサッカー連盟の信頼に感謝したい。そして、ディディエとそのスタッフが14年間にわたって尽くしてきたことにも敬意を表したい。きょうは、私を指導してくれたすべての監督たちにも特別な思いを抱いている。言うまでもなく、フランス代表に対して高い目標を持っている」と続けた。

会見では、「ここには素晴らしいチームがあり、この継続性の上に築いていけることをうれしく思う。夢がかなった。言えるのは、クラブを率いるオファーは受けていたが、フランス代表のためにそのすべてを断ったということだ。レアル・マドリーでの時間を終えた後、私がやりたかったのはそれだけだった。子どもの頃からフランス代表を知り、トップチームにたどり着くまであらゆる段階を経験してきた。今日、その監督になることは頂点を意味する。フランスをトップにとどめるため、すべてを捧げる」と述べた。