Getty
翻訳者：
「夢がある」――バルセロナはアルテタをアーセナルから引き抜けるか。ガンナーズレジェンドのパーラーは、この議論を「ヴェンゲルがレアルへ」と言われた頃になぞらえている。
ウェンジャーはアーセナルを22年間率いたが、その間にレアル・マドリードへの移籍噂が浮上した。
ウェンジャーはアーセナルを率い、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」を含む3度のプレミアリーグ制覇を達成。世界屈指の監督と称えられた。
当然、彼への注目は絶えなかった。特にレアル・マドリードの「ガラクティコス」を率いるとの噂が毎年浮上した。
在任中曾与皇马谈判，但未达成协议。他最终在2018年离任，共执教22年。1年半后，埃梅里短暂执教后离职，2019年12月阿尔特塔接任。
指揮6年目で350試合を率いたアルテタは、2025-26シーズンに国内制覇を達成。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、2冠目が決まる。
- Getty/GOAL
バルセロナはアルテタをエミレーツ・スタジアムから引き抜けるか？
現時点でアルテタの契約は2027年夏まで。契約延長も噂され、故郷サン・セバスチャン出身の彼がウェンジャーのように10年以上率いると見る声もある。だが他クラブから魅力的なオファーがあれば移籍するだろうか？
バルセロナとのつながりがあるため、リーガの巨人が脅威になる可能性はあるか？この疑問を「インビンシブルズ」の一員で、賭けサイト10betの代表であるパーラーに投げると、彼はGOALにこう語った。「アーセン・ヴェンゲルと少し似た状況になると思う。 レアル・マドリードへの移籍噂は絶えなかったが、彼は非常に忠実な男だった。
彼はアーセナルで何を実現しようとしているのかを理解していた。結果として居座りすぎたかもしれないが、スタジアム移転など重要な局面では……アルテタも同じようになると思う。
アルテタの考えは分からない。どのクラブで育ち、どのクラブを率いたいのか、夢があるだろう。断れないチャンスが来れば、見守るしかない。
「とはいえ、アーセナルが大きな成功を収めるにはまだ課題がある。マンチェスター・シティ並みではなくとも、毎シーズンタイトルを争うチームにするために、彼は歴史を築く一翼を担えるはずだ。彼もそれを望んでいるだろう」
新契約？アルテタが語った将来
長期計画を問われたアルテタ監督は、今は目の前の試合に集中すると語った。「新しい情報はなく、今議論する時間もない。シーズン終了までの任務に全力を注いでいる」。
私は全力を尽くしており、とても幸せだ。家族も元気で、このクラブで成し遂げたい野心もまだたくさんある。今は良い位置にいる。
「この仕事は『今』と、その日何をするかだ。全力を尽くし、自分がチームを率いて鼓舞し、クラブのために偉大な成果を成し遂げられる人物だと感じること。私はそう感じているし、今週もその気持ちを保ち、シーズン終了時には素晴らしい結果を残したい。」
- Getty Images Sport
ダブルの挑戦：PSGとのチャンピオンズリーグ決勝戦
アーセナルは日曜の最終節でクリスタル・パレスに勝利し、プレミアリーグ優勝のトロフィーを掲げた。街は夜遅くまで祝賀ムードに包まれた。
しかし、ガナーズはまだ安堵できない。クラブ初のチャンピオンズリーグ制覇へ、再び団結が必要だ。多くのサポーターは、土曜にブダペストで行われるPSGとの欧州制覇を懸けた一戦へ向け、準備を進めている。