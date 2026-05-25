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Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「夢がある」――バルセロナはアルテタをアーセナルから引き抜けるか。ガンナーズレジェンドのパーラーは、この議論を「ヴェンゲルがレアルへ」と言われた頃になぞらえている。

ミケル・アルテタ
アーセナル
バルセロナ
プレミアリーグ
ラ・リーガ

ミケル・アルテタは22年ぶりのプレミアリーグ制覇をもたらしたが、北ロンドンでは母国スペインのバルセロナが彼を誘うのではないかとの懸念がある。 彼はラ・マシア育ちで、グアルディオラから指導を学んだ。レイ・パーラーは、この44歳監督の去就が、かつてのヴェンゲルを思い起こさせると語る。

  • ウェンジャーはアーセナルを22年間率いたが、その間にレアル・マドリードへの移籍噂が浮上した。

    ウェンジャーはアーセナルを率い、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」を含む3度のプレミアリーグ制覇を達成。世界屈指の監督と称えられた。

    当然、彼への注目は絶えなかった。特にレアル・マドリードの「ガラクティコス」を率いるとの噂が毎年浮上した。

    在任中曾与皇马谈判，但未达成协议。他最终在2018年离任，共执教22年。1年半后，埃梅里短暂执教后离职，2019年12月阿尔特塔接任。

    指揮6年目で350試合を率いたアルテタは、2025-26シーズンに国内制覇を達成。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、2冠目が決まる。

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  • Mikel Arteta Arsene Wenger ArsenalGetty/GOAL

    バルセロナはアルテタをエミレーツ・スタジアムから引き抜けるか？

    現時点でアルテタの契約は2027年夏まで。契約延長も噂され、故郷サン・セバスチャン出身の彼がウェンジャーのように10年以上率いると見る声もある。だが他クラブから魅力的なオファーがあれば移籍するだろうか？

    バルセロナとのつながりがあるため、リーガの巨人が脅威になる可能性はあるか？この疑問を「インビンシブルズ」の一員で、賭けサイト10betの代表であるパーラーに投げると、彼はGOALにこう語った。「アーセン・ヴェンゲルと少し似た状況になると思う。 レアル・マドリードへの移籍噂は絶えなかったが、彼は非常に忠実な男だった。

    彼はアーセナルで何を実現しようとしているのかを理解していた。結果として居座りすぎたかもしれないが、スタジアム移転など重要な局面では……アルテタも同じようになると思う。

    アルテタの考えは分からない。どのクラブで育ち、どのクラブを率いたいのか、夢があるだろう。断れないチャンスが来れば、見守るしかない。

    「とはいえ、アーセナルが大きな成功を収めるにはまだ課題がある。マンチェスター・シティ並みではなくとも、毎シーズンタイトルを争うチームにするために、彼は歴史を築く一翼を担えるはずだ。彼もそれを望んでいるだろう」

  • 新契約？アルテタが語った将来

    長期計画を問われたアルテタ監督は、今は目の前の試合に集中すると語った。「新しい情報はなく、今議論する時間もない。シーズン終了までの任務に全力を注いでいる」。

    私は全力を尽くしており、とても幸せだ。家族も元気で、このクラブで成し遂げたい野心もまだたくさんある。今は良い位置にいる。

    「この仕事は『今』と、その日何をするかだ。全力を尽くし、自分がチームを率いて鼓舞し、クラブのために偉大な成果を成し遂げられる人物だと感じること。私はそう感じているし、今週もその気持ちを保ち、シーズン終了時には素晴らしい結果を残したい。」

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ダブルの挑戦：PSGとのチャンピオンズリーグ決勝戦

    アーセナルは日曜の最終節でクリスタル・パレスに勝利し、プレミアリーグ優勝のトロフィーを掲げた。街は夜遅くまで祝賀ムードに包まれた。

    しかし、ガナーズはまだ安堵できない。クラブ初のチャンピオンズリーグ制覇へ、再び団結が必要だ。多くのサポーターは、土曜にブダペストで行われるPSGとの欧州制覇を懸けた一戦へ向け、準備を進めている。

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