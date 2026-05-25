現時点でアルテタの契約は2027年夏まで。契約延長も噂され、故郷サン・セバスチャン出身の彼がウェンジャーのように10年以上率いると見る声もある。だが他クラブから魅力的なオファーがあれば移籍するだろうか？

バルセロナとのつながりがあるため、リーガの巨人が脅威になる可能性はあるか？この疑問を「インビンシブルズ」の一員で、賭けサイト10betの代表であるパーラーに投げると、彼はGOALにこう語った。「アーセン・ヴェンゲルと少し似た状況になると思う。 レアル・マドリードへの移籍噂は絶えなかったが、彼は非常に忠実な男だった。

彼はアーセナルで何を実現しようとしているのかを理解していた。結果として居座りすぎたかもしれないが、スタジアム移転など重要な局面では……アルテタも同じようになると思う。

アルテタの考えは分からない。どのクラブで育ち、どのクラブを率いたいのか、夢があるだろう。断れないチャンスが来れば、見守るしかない。

「とはいえ、アーセナルが大きな成功を収めるにはまだ課題がある。マンチェスター・シティ並みではなくとも、毎シーズンタイトルを争うチームにするために、彼は歴史を築く一翼を担えるはずだ。彼もそれを望んでいるだろう」