22歳の彼は、スパーズがアトレティコ・マドリードに2対5で惨敗した試合で、序盤に2つの重大なミスを犯しました。その結果、イゴール・トゥドール監督は、わずか17分で0対3となった時点で彼を「解放」し、その決定に対してその後厳しい批判を受けました。
「夢から悪夢へ」：非難されたゴールキーパーが、チャンピオンズリーグでの恐ろしいデビュー戦について反応
キンスキーは明らかに落ち込んだ様子でピッチを去った。少し時間が経ってから、このゴールキーパーはインスタグラムのストーリーで、この劇的な夜について初めてコメントした。「メッセージ、ありがとう」と彼は書き、こう強調した。「夢から悪夢へ、そして再び夢へ。またね」。
今シーズン、このチェコ人選手はイングランドリーグカップで2試合しか出場経験がなかったため、決勝トーナメント1回戦の先発出場はさらに驚きだった。試合開始6分、キンスキーはボールを持ったまま滑って転倒し、マルコス・ジョレンテに1点目を決められて、その夜は早くも不運なスタートを切った。 さらに悪いことに、3点目を決めたジュリアン・アルバレスの前に、彼はボールをミスしてしまいました。
「こうして彼は自分のキャリアを完全に台無しにしてしまった」
チューダーは、この交代について「選手とチームを守るため」と説明した。「試合後、トニに彼は正しい選手であり、優れたゴールキーパーだと伝えた。残念ながら、この重要な試合でミスが起きてしまった」
それでも、スパーズの監督には批判が殺到した。「サッカー界の人たちは、今後、キンスキーの名前を見たり聞いたりすると、この瞬間を思い出してしまうだろう。少なくともハーフタイムまでは彼をピッチに残すべきだった。これで彼のキャリアは完全に台無しになった。本当に気の毒だ」と、伝説のゴールキーパー、ピーター・シュマイケルは怒りをあらわにした。
キンスキーは、スラヴィア・プラハから1650万ユーロでロンドンに移籍し、2025年の初めからトッテナムと契約している。しかし、レギュラーのググリエルモ・ヴィカリオを追い抜くことは不可能だ。これまでのところ、合計13試合に出場している。
