「夢から悪夢へ」：非難されたゴールキーパーが、チャンピオンズリーグでの恐ろしいデビュー戦について反応

キンスキーは明らかに落ち込んだ様子でピッチを去った。少し時間が経ってから、このゴールキーパーはインスタグラムのストーリーで、この劇的な夜について初めてコメントした。「メッセージ、ありがとう」と彼は書き、こう強調した。「夢から悪夢へ、そして再び夢へ。またね」。

今シーズン、このチェコ人選手はイングランドリーグカップで2試合しか出場経験がなかったため、決勝トーナメント1回戦の先発出場はさらに驚きだった。試合開始6分、キンスキーはボールを持ったまま滑って転倒し、マルコス・ジョレンテに1点目を決められて、その夜は早くも不運なスタートを切った。 さらに悪いことに、3点目を決めたジュリアン・アルバレスの前に、彼はボールをミスしてしまいました。