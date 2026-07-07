「多大な敬意と感謝を」―米国サッカー協会は、休息と熟考の期間を経て、マウリシオ・ポチェッティーノ氏と今後の計画を協議する。

米国男子代表（USMNT）のワールドカップ敗退後、ポチェッティーノ監督は代表での将来を問われた。アルゼンチン人監督は「感情が落ち着いてから判断したい」と語り、現時点では結論を出さなかった。

「連盟が話し合いたいなら、今後数週間で始めるだろう。今は休んで考えを整理し、連盟と話し合い、どんな決定が下されるかを見極める時期だ。私はとても満足している。我々は良い関係を築いてきた。今は話す時ではない」と語った。

火曜日、米国サッカー連盟もこの見解に一致する声明を発表した。