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「多大な敬意と感謝を」―米国サッカー協会は、休息と熟考の期間を経て、マウリシオ・ポチェッティーノ氏と今後の計画を協議する。
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状況
米国男子代表（USMNT）のワールドカップ敗退後、ポチェッティーノ監督は代表での将来を問われた。アルゼンチン人監督は「感情が落ち着いてから判断したい」と語り、現時点では結論を出さなかった。
「連盟が話し合いたいなら、今後数週間で始めるだろう。今は休んで考えを整理し、連盟と話し合い、どんな決定が下されるかを見極める時期だ。私はとても満足している。我々は良い関係を築いてきた。今は話す時ではない」と語った。
火曜日、米国サッカー連盟もこの見解に一致する声明を発表した。
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米国サッカー協会の声明
「ワールドカップ前に、マウリシオ氏と将来について前向きな話し合いを行いました」と連盟は声明で述べた。「大会後に休息と振り返りの時間を経て、話し合いを続けることで合意しました。マウリシオ氏、スタッフ、プログラムに関わるすべての方々に深い敬意と感謝を捧げています。
「私たちはチームの可能性に同じ期待を持ち、目標達成にはあらゆるレベルでなお多大な努力が必要だという認識を共有していた。」
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ポチェッティーノの現状
2024年秋、ポチェッティーノが米国代表監督に就任した際、契約は今大会のワールドカップ終了までとされていた。在任中、彼は欧州の複数クラブからオファーがあると噂され、プレミアリーグへの復帰希望を表明してきた。それでも、大会後に条件が合えば米国代表を続投する意向も示している。
今夏の大会を前に、ポチェッティーノと米国サッカー連盟（US Soccer）のJT・バトソンCEOは、関係継続の可能性について既に話し合っていることを確認した。
バトソン氏は5月、「今後4年間の在り方について何度も長く話し合ってきた」と述べ、「双方とも期待しているが、今は大会に集中している」と続けた。
さらに「契約延長、暫定監督、後任候補のいずれも検討している。何が起こるか分からないからだ。これは世界的なスポーツであり、成長過程で当然のプロセスだ」と語った。
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次は何が起こるのでしょうか？
ワールドカップは終了し、米国男子代表の次の試合は秋に予定されている。国際試合期間（インターナショナル・ブレイク）は9月21日から10月6日までだ。
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