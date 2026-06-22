クラブで実績を積んだマクトミネイは、いまや国際舞台でも存在感を示している。スコットランドは1998年以来のワールドカップ初戦をハイチに1-0で勝利したが、その後モロッコに同じスコアで敗れた。

水曜にはマイアミでブラジルと対戦し、勝ち進めば歴史的快挙だ。その挑戦でマクトミネイは重要な役割を担う。

その責任とプレッシャーについて、ミラーはマクトミネイの成長をこう語った。「彼はその役割に成長した。スコットランド代表だけでなく、ナポリ移籍1年目でMVPを取り、リーグ優勝を果たした。 バロンドール候補に挙げられトップ20入りを果たしたことは、彼を新たなレベルに押し上げた。

代表でのここ5、6年の活躍を見れば、彼のレベルは桁外れだ。素晴らしい選手だ」

ただ、1人の選手に過度な期待をするのは躊躇する。サッカーは世界最高の選手でない限りそうはいかない。とはいえ、スコットランドにはスコットの周りに優れた選手がいる。彼は最高の選手の一人だが、周囲も素晴らしい。

スコットランドの強みはチーム全体とチームワークだ。その中で個人が光ることもある。スコットは過去3〜4シーズンで際立ち、決定的な場面で結果を出せる選手だ。

ジョン・マクギンはいつもゴールを決めるし、チャンスを逃さない。 ベン・ガノン＝ドークも面白い。彼にはこのチームにない何かがある。国として久しく欠けていたタイプだ。あの能力は大きな脅威になる。先発でも途中出場でも、ピッチに立てば影響を与える。

スコットはここ数シーズンの活躍でその期待を受け入れ、うまく対処している。

「大きな大会に出れば強豪と当たる。簡単に圧倒できる相手ではない。ハイチ戦も楽ではなかった。勝ったが内容は簡単ではなかった。W杯に出たからといって支配できるわけではない。

彼の役割は少し変わってきた。以前は突進してペナルティエリアに飛び込むことが多かったが、今はビルドアップにも関わり、責任が増えている。

とはいえ、私は彼のプレーを何度も見てきたので、彼なら何でもできると確信している。ミッドフィルダーとして、あらゆる役割をこなせる選手だ。まさにオールラウンダーだ。ビルドアップの局面でも、彼は積極的に関与できると思う。

ビリー・ギルモアがいない今、試合をコントロールし、ボールをキープしてテンポを支配できる選手が必要だ。スコットは練習や開幕戦でその片鱗を示していた。彼は少し深い位置、つまりビリーのポジションでプレーしている。

「それでも、彼がペナルティエリアへ侵入できなくなっているわけではない。クロスやカットバックからエリア内に飛び込み、前線へ上がって得点を狙う意欲も衰えていない。彼のプレーに支障は無いが、その局面でより責任を持って関与することが、彼には少し重くのしかかっているのかもしれない。」