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「多くの関心を集める」――スコット・マクトミネイは2026年W杯でスコットランド代表としてナポリでの活躍を再現しようと奮闘中。その一方で、プレミアリーグ移籍に関する助言も受けている。
タイトル、MVP受賞、ゴール数：マンチェスター・ユナイテッド退団後のマクトミネイの記録
2024年夏、スコットランド代表72キャップの彼はマンチェスター・ユナイテッドを退団。プレミア強豪からの移籍承認と、彼の選択した新天地は双方とも驚きをもって迎えられた。
移籍金は2,600万ポンド（約3,400万ドル）。彼は慣れた環境を離れ、新天地で再出発した。ナポリは彼のポテンシャルを信じ、その期待はセリエA制覇、MVP受賞、80試合27得点という結果で証明された。
マンチェスターでは守備的MFに固定されスタメンも保証されていなかったが、攻撃参加を増やして才能を開花させた。パートナーのキャム・リーディングとの私生活も安定し、かつてマラドーナを崇拝したファンにも愛されている。
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夢のような日々！マクトミネイはプレミアリーグ復帰を望んでいるのだろうか？
好調なパフォーマンスから移籍の噂が絶えないマクトミネイだが、プレミアリーグ復帰を真剣に考えるべきなのか。この質問を元スコットランド代表ミラーに投げかけると、BetGoodwinとの提携インタビューでGOALに対しこう語った。「本人の気持ちは本人だけにしか分からない。彼はイタリアでの生活を満喫しているようだ。まるで別人のように変わった！
ナポリの生活に馴染み、サッカーを楽しんでいる。タイトルも獲得し、MVPにも選ばれた。
彼を欲しがるクラブは必ずある。だが、移籍するには特別な理由が必要だろう。ファンから深く愛されているからだ。その愛情を感じられるのは選手として幸せだ。
「ただ、気楽にサッカーを楽しめるんだ。そこには大きな価値がある。移籍してスタイルや監督が変わると、パフォーマンスや幸福感に支障をきたすこともある。 「あそこでやったように、同じことをして同じ感覚を味わえばいい」というわけではない。
「彼には考える要素が多いだろう。だが、もし環境を変えたいと望み、プレミアリーグに戻るなら、彼を迎え入れるクラブは多いはずだ。」
タータン・アーミー！マクトミネイはスコットランド代表でリーダーに成長した。
クラブで実績を積んだマクトミネイは、いまや国際舞台でも存在感を示している。スコットランドは1998年以来のワールドカップ初戦をハイチに1-0で勝利したが、その後モロッコに同じスコアで敗れた。
水曜にはマイアミでブラジルと対戦し、勝ち進めば歴史的快挙だ。その挑戦でマクトミネイは重要な役割を担う。
その責任とプレッシャーについて、ミラーはマクトミネイの成長をこう語った。「彼はその役割に成長した。スコットランド代表だけでなく、ナポリ移籍1年目でMVPを取り、リーグ優勝を果たした。 バロンドール候補に挙げられトップ20入りを果たしたことは、彼を新たなレベルに押し上げた。
代表でのここ5、6年の活躍を見れば、彼のレベルは桁外れだ。素晴らしい選手だ」
ただ、1人の選手に過度な期待をするのは躊躇する。サッカーは世界最高の選手でない限りそうはいかない。とはいえ、スコットランドにはスコットの周りに優れた選手がいる。彼は最高の選手の一人だが、周囲も素晴らしい。
スコットランドの強みはチーム全体とチームワークだ。その中で個人が光ることもある。スコットは過去3〜4シーズンで際立ち、決定的な場面で結果を出せる選手だ。
ジョン・マクギンはいつもゴールを決めるし、チャンスを逃さない。 ベン・ガノン＝ドークも面白い。彼にはこのチームにない何かがある。国として久しく欠けていたタイプだ。あの能力は大きな脅威になる。先発でも途中出場でも、ピッチに立てば影響を与える。
スコットはここ数シーズンの活躍でその期待を受け入れ、うまく対処している。
「大きな大会に出れば強豪と当たる。簡単に圧倒できる相手ではない。ハイチ戦も楽ではなかった。勝ったが内容は簡単ではなかった。W杯に出たからといって支配できるわけではない。
彼の役割は少し変わってきた。以前は突進してペナルティエリアに飛び込むことが多かったが、今はビルドアップにも関わり、責任が増えている。
とはいえ、私は彼のプレーを何度も見てきたので、彼なら何でもできると確信している。ミッドフィルダーとして、あらゆる役割をこなせる選手だ。まさにオールラウンダーだ。ビルドアップの局面でも、彼は積極的に関与できると思う。
ビリー・ギルモアがいない今、試合をコントロールし、ボールをキープしてテンポを支配できる選手が必要だ。スコットは練習や開幕戦でその片鱗を示していた。彼は少し深い位置、つまりビリーのポジションでプレーしている。
「それでも、彼がペナルティエリアへ侵入できなくなっているわけではない。クロスやカットバックからエリア内に飛び込み、前線へ上がって得点を狙う意欲も衰えていない。彼のプレーに支障は無いが、その局面でより責任を持って関与することが、彼には少し重くのしかかっているのかもしれない。」
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2026年ワールドカップ：スコットランドは決勝トーナメントに進出し、歴史を刻めるか？
グループCで3位になればスコットランドはベスト32に進める。ブラジル戦で好結果を残せば目標に大きく近づく。
そのためにはヴィニシウス・ジュニオールらの脅威を封じ、さらに怪我から回復したネイマールが初出場する可能性にも備える必要がある。同時に、マクトミネイらが最終ライン付近で決定的な仕事ができるよう、チャンスを創出することも求められる。