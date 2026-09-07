ムバッペはこれまでも高い期待から目を背けるタイプではなかった。そして今、マドリーのFWはキャリア初のバロンドール受賞の可能性を巡る注目を受け止めている。フランス人FWの自信は、この夏の大会で残した驚異的な数字に裏打ちされている。フランスは4位に終わったものの、ムバッペは10ゴールで得点王に輝き、この大会での通算得点を22に伸ばした。この偉業により、ムバッペはワールドカップ歴代最多得点者となり、この記録が世間の評価を大きく押し上げている。

「もちろん、この夏はスポーツ界で最も重要な大会で多くの歴史を作った。でも、どうなるか見てみよう。その賞にふさわしい年だという感覚はあるが、まだ先は長いし、世界最高の選手が誰かについては、人々が自分の考える選手に自由に投票できる」とムバッペは語った。