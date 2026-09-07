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「多くの歴史を作った」 レアル・マドリーのスター、キリアン・エムバペがワールドカップ得点王の栄誉を受け、バロンドールを狙う
エムバペにとって歴史的な夏
ムバッペはこれまでも高い期待から目を背けるタイプではなかった。そして今、マドリーのFWはキャリア初のバロンドール受賞の可能性を巡る注目を受け止めている。フランス人FWの自信は、この夏の大会で残した驚異的な数字に裏打ちされている。フランスは4位に終わったものの、ムバッペは10ゴールで得点王に輝き、この大会での通算得点を22に伸ばした。この偉業により、ムバッペはワールドカップ歴代最多得点者となり、この記録が世間の評価を大きく押し上げている。
「もちろん、この夏はスポーツ界で最も重要な大会で多くの歴史を作った。でも、どうなるか見てみよう。その賞にふさわしい年だという感覚はあるが、まだ先は長いし、世界最高の選手が誰かについては、人々が自分の考える選手に自由に投票できる」とムバッペは語った。
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サッカー界最高の栄誉を懸けたベルナベウの重圧
27歳の同選手は、サンティアゴ・ベルナベウでの現在の環境が、自身がこれまで手にできずにいたそのトロフィーをついに獲得するための完璧な土台になると考えている。また、クラブと個人の栄誉との結びつきについては、サポーターから常にそのことを言われるとも明かした。
「世界最高のクラブであるレアル・マドリーでプレーしていれば、当然ながら人々はあなたをそうした賞と結びつけるものだと思う。チームとしての賞とも、個人賞とも結びつけるんだ」 さらに、最近の国際舞台でのパフォーマンスを受けて世間の見方がどう変化したかについても説明し、こう付け加えた。「多くの人が、街で僕を見るとバロンドールについて話してくる。僕をバロンドール受賞候補として語る人もたくさんいる……」
モウリーニョの戦術論争に向き合う
得点を量産しているにもかかわらず、マドリーの今季序盤には厳しい視線が向けられている。一部の識者は、ムバッペとビニシウス・ジュニオールが同じ前線でプレーするモウリーニョ監督のチームはバランスを欠いていると指摘し、PSGのウスマン・デンベレやバルセロナのラフィーニャが見せる献身的な運動量と不利な比較をしている。
「改善しなければならない」とムバッペは認めた。「でも、とぼけて『僕は（デンベレやラフィーニャより）多くゴールを決めているし、彼らは僕のようになるためにもっと点を取る必要がある』と言うこともできる。みんなそれぞれ違う。でも、僕は賢く物事をやりたい。もちろん改善しなければならないし、そういうことはすべて分かっている。ただ、比較は好きではない。ほかの選手がやっていないことを、僕はたくさんやっていると思っているからだ」
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個人スタッツよりもタイトル獲得を追い求める
個人の実績に大きな注目が集まる中でも、エムバペは自身の第一の目標が、タイトルをマドリードにもたらすことであるとすぐに強調した。ジョゼ・モウリーニョの指揮の下、チームは国内リーグでやや不安定なスタートとなった後、バランスを見いだそうとしている。
得点を取ることと勝利することのどちらかを選ばなければならないという考えについて、彼はこれを退けた一方で、自身の優先順位については揺るがない姿勢を示した。「もしタイトルを獲得できるなら、30ゴールだけでも喜んで受け入れる」と彼は言い切った。「自分はタイトルを勝ち取りたい。もしその二つのどちらかを選ばなければならないなら、タイトルを選ぶ。それでも自分はいつだってゴールを決めたい。両方を成し遂げたいんだ」
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