2026年ワールドカップ後にディディエ・デシャンに代わってフランス代表監督に就任する人物は、すでに決まっている。フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長が、『ル・フィガロ』紙のインタビューでこれを明らかにした。
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「多くの条件を満たす人物」：ジネディーヌ・ジダン、監督として劇的な復帰へ
「ええ、彼の名前は知っています」とディアロは明かした。「多くの条件を満たし、かつフランス国民の支持も得られるような人物が必要です」。ディアロは具体的に誰を指しているのかについては明言を避けた。しかし、ほぼすべての状況が、ジダンがそのポストに就くことを示唆している。RMC Sportによると、ジダンはすでにコーチ陣の編成に着手しているという。
デシャン監督は今年初め、今夏の大会終了後にフランス代表監督を退任するとすでに発表していた。ジダン氏はかねてより後任候補として名前が挙がっており、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は12月、1998年のバロンドール受賞者とフランスサッカー連盟との間で口頭合意が成立したことを明らかにしていた。 「いつかフランス代表の監督になりたいというのが私の願いだ」と、ジダンは10月に改めて強調した。デシャン監督の下、フランスは2018年のロシアW杯で優勝を果たしている。
ジダンは最近までレアル・マドリードの監督を務めていた
ジダンはレアル・マドリードでアドバイザーとしてキャリアをスタートさせ、その後スポーツディレクターを経て昇進していった。監督としての最初の経験をレアル・マドリードのU-17チームで積み、その後セグンダ（2軍）の指揮を執った。
2016年1月から2018年夏にかけて、彼は149試合にわたりチームを指揮し、2019年3月に復帰して2021年夏まで再びチームを率いた。それ以来、彼は監督職に就いていなかった。
レアル・マドリードの監督としてのジネディーヌ・ジダンの功績
チャンピオンズリーグ優勝チーム
2016年、2017年、2018年
スペインリーグ優勝
2017年、2020年
スーペルコパ優勝
2018年、2020年
クラブワールドカップ優勝
2017年、2018年