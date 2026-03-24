「多くの条件を満たす人物」：ジネディーヌ・ジダン、監督として劇的な復帰へ

「ええ、彼の名前は知っています」とディアロは明かした。「多くの条件を満たし、かつフランス国民の支持も得られるような人物が必要です」。ディアロは具体的に誰を指しているのかについては明言を避けた。しかし、ほぼすべての状況が、ジダンがそのポストに就くことを示唆している。RMC Sportによると、ジダンはすでにコーチ陣の編成に着手しているという。

デシャン監督は今年初め、今夏の大会終了後にフランス代表監督を退任するとすでに発表していた。ジダン氏はかねてより後任候補として名前が挙がっており、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は12月、1998年のバロンドール受賞者とフランスサッカー連盟との間で口頭合意が成立したことを明らかにしていた。 「いつかフランス代表の監督になりたいというのが私の願いだ」と、ジダンは10月に改めて強調した。デシャン監督の下、フランスは2018年のロシアW杯で優勝を果たしている。