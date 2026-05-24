「多くの問題を見てきた」――アントニオ・コンテ監督は「結束の欠如」を理由にナポリ退任を表明し、イタリア代表監督就任説にも言及した。

セリエA最終節のウディネーゼ戦で1-0勝利直後、コンテ監督は続任できない理由を率直に語った。2024-25シーズンにナポリをスクデットに導いたものの、クラブを取り巻く環境がコントロールしづらくなっていたという。

彼は「ナポリでは一つ失敗した。チームを一つにまとめられなかったのだ。団結がなければ強豪に勝てない。 「私は多くの悪意を目にしてきたが、それを撒き散らす者たちは失敗者だ。ナポリには失敗者や『いいね』を求める人間は必要ない。チケット代を支払うファンと同じようにチームを愛する真剣な人々が必要だ。私はこの点で失敗し、この環境をまとめることはできないと悟った。だからこそ、身を引く決断をした」







