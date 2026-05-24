Getty Images Sport
翻訳者：
「多くの問題を見てきた」――アントニオ・コンテ監督は「結束の欠如」を理由にナポリ退任を表明し、イタリア代表監督就任説にも言及した。
コンテ監督、「毒のある」雰囲気を痛烈に批判
セリエA最終節のウディネーゼ戦で1-0勝利直後、コンテ監督は続任できない理由を率直に語った。2024-25シーズンにナポリをスクデットに導いたものの、クラブを取り巻く環境がコントロールしづらくなっていたという。
彼は「ナポリでは一つ失敗した。チームを一つにまとめられなかったのだ。団結がなければ強豪に勝てない。 「私は多くの悪意を目にしてきたが、それを撒き散らす者たちは失敗者だ。ナポリには失敗者や『いいね』を求める人間は必要ない。チケット代を支払うファンと同じようにチームを愛する真剣な人々が必要だ。私はこの点で失敗し、この環境をまとめることはできないと悟った。だからこそ、身を引く決断をした」
- Getty Images
1か月前に決定した
監督の退任は、セリエA最終盤の突発的な決定ではなかった。ナポリはインテルに次ぐ2位でシーズンを終えた。コンテ監督は、プロジェクトが自身の成功やプロ意識と合致しないと数週間前から感じ、退任を決意したと説明した。
彼は「ボローニャ戦の後、私は納得できない状況を感じた。そして、それを指摘するには勇気が必要だった。 目立たないシーズンを過ごしたことも、今後過ごすこともない。退く覚悟もあった。新加入の一部はチームと調和せず、非常に困難な状況が生まれた。1ヶ月前、会長に電話した。もう何も知りたくはなかった。『友情を鑑みて、ここでの私の旅は終わりに近づいている』と伝えた。この決断は私自身が下した。」
イタリア関連リンクとグアルディオラのコメント
コンテ監督の去就が明らかになり、イタリア代表監督の座を巡る憶測が飛び交った。だが本人は代表への再就任を否定し、同時にフリーのグアルディオラのような世界最高峰の後任を連れてくるためにイタリアサッカー連盟（FIGC）に十分な野心やリソースがあるか疑問を投げかけた。
「イタリアサッカー連盟と私は代表監督について一切話していない。今はゼロだ。 将来はどうなるか見てみよう」とコンテは述べた。「まだ連盟会長さえ決まっていないが……言わせてほしい。イタリアはトップクラスの監督を招聘する準備ができているのか？ ペップ・グアルディオラについての記事を読んだ。名前を挙げるなら、私はペップと答えるだろう。だが……それを実現させる資金はあるのか？ まだ判断するのは早すぎる。今のところ、何の合意もない。」
- Getty Images Sport
デ・ラウレンティスは決定を尊重している。
ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、退任する監督と共に行われた記者会見で、コンテ監督に再考を求めつつも、今は未来を見据える時期だと述べた。監督不在が迫る中でも、チーム基盤への自信を示した。
「彼はいつでも考え直すことができるので、協力する用意があると伝えた。明日の午後、彼が『決まった』と確認すれば、我々は動き出し、ナポリにとって最善の解決策を見極める。我々は約30人の有能な選手を擁していることを忘れてはならない。わずかな補強でさえあれば、ライバルチームと比較しても極めて競争力のあるチームになるだろう」とデ・ラウレンティスは語った。