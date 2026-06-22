議論の的になっているのは、FCバルセロナの中盤選手がオランダ代表の司令塔としてリスクを冒さないプレーをしすぎているという批判だ。安全なパスが多く、攻撃時の機転が足りない――これが国内評論家の評価だ。

デ・ヨングは、特に1988年欧州選手権優勝者のウィム・キーフト（代表43試合出場）の批判に反論。キーフトは「デ・ヨングはボールを要求することしか考えていない」と公言。テレビ局NOSのアナリストらは、元アムステルダム所属の彼のプレーを「耐え難い」と酷評した。