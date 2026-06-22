「多くの人はサッカーの本質を理解していない。試合は観るが、肝心な部分が見えていない」と29歳の彼は言った。「でも、それでいい。誰もが話せるテーマになるから。これが現実だ。」
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「多くの人はサッカーを理解していない」：オランダ代表のスター選手が批判者を痛烈に反論
議論の的になっているのは、FCバルセロナの中盤選手がオランダ代表の司令塔としてリスクを冒さないプレーをしすぎているという批判だ。安全なパスが多く、攻撃時の機転が足りない――これが国内評論家の評価だ。
デ・ヨングは、特に1988年欧州選手権優勝者のウィム・キーフト（代表43試合出場）の批判に反論。キーフトは「デ・ヨングはボールを要求することしか考えていない」と公言。テレビ局NOSのアナリストらは、元アムステルダム所属の彼のプレーを「耐え難い」と酷評した。
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デ・ヨング、批判に反論：「それは事実ではない」
「僕はスルーパスを出さないと言われることが多いが、それは違う。みんな試合をちゃんと見ていないだけだ」とデ・ヨングは反論した。「試合の状況、その瞬間の状況、相手が走り込んでくるかどうか、どう走り込んでくるかによって変わる。 たとえ出しても、結局はGKの手に渡るだけだ」と説明した。 「それを理解できない人もいる。一度じっくり話し合うべきかもしれない」
さらに彼は代表チームをめぐる議論の在り方にも言及した。「オランダでは選手をもっと尊重すべきだ。批判は当然あるが、度を超えすぐに『ダメな選手』とレッテルを貼る。注目を集めるためだけに批判する人もいる」。
クロップ監督、批判を受けたファン・デル・ファールトを叱責
自国の専門家たちが何よりもセンセーショナルな見出しを追い求めていることは、ラファエル・ファン・デル・ファールトの最近の言動が示している。ハンブルガーSVでミッドフィルダーとして活躍した彼は、日本戦後のインタビューでオランダ代表主将ヴィルジル・ファン・ダイクを「ボーイング747が方向転換するようなもの」と例えて批判した。
この発言に、ユルゲン・クロップ氏もMagentaTVで言及。「ファン・デル・ファールトの言葉を真剣に受け止める価値があるかは分からない。彼が選手を褒める日が来れば、その時に初めて真剣に聞くつもりだ」と批判した。 「彼は何かを見つけると、大げさに表現し、激しく批判する。だが、実際には大した問題ではない」