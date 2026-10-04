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「多くの人はクリスティアーノ・ロナウドのおかげでしかポルトガルを知らない！」と大臣が発言 代表チームからの衝撃的な離脱を受けてアル・ナスルのスターを擁護
ピッチを超えた国の財産
カストロ・アルメイダによれば、ロナウドが母国に及ぼす影響は、ピッチ上での記録破りの活躍をはるかに超えている。 41歳の同選手が代表チームを突然離れたことの余波が引き続き見出しを独占する中、この政府高官は、同FWが国の国際的な地位にとって計り知れない価値を持つことを国民に改めて思い起こさせるために動いた。大臣は、世界の人々のかなりの割合にとって、バロンドールを5度受賞したこの選手こそが、国全体を思い浮かべる際の主要な基準点になっているとの見方を示した。
「クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルというブランドの発信力と価値向上に絶大な影響を与えている」と、カストロ・アルメイダはNow Canalに語った。発言の中では、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーの元アイコンを「ポルトガルで最も知られた企業」とまで表現した。ロナウドとジョルジェ・ジェズス監督の間にある戦術面での摩擦については「専門家ではない」と慎重な姿勢を示した一方で、これほど強力な国際的象徴を引き留めるために、国として可能な限りのことをしなければならないと主張した。
- AFP
ソーシャルメディアからの流出
大臣の発言は、いまやデジタルプラットフォーム全体で「ロナウド効果」の圧倒的な規模が実感されている時期に出たものだ。主将がコペンハーゲンのトレーニングキャンプから立ち去る決断を下したことを受け、ポルトガル代表の公式インスタグラムアカウントのフォロワー数は驚異的な打撃を受けた。報道によると、このページは48時間足らずで150万人以上のフォロワーを失い、2500万人からおよそ2350万人に減少した。ファンが組織よりも選手への忠誠を示したためだ。
このデジタル上の抗議には、リスボンやオエイラスの街頭で広がる支持の波も伴っている。ポルトガルサッカー連盟本部の近くには謎のビルボードが出現し、「あなたはいつまでも我々のキャプテンだ」といったメッセージを掲げる一方で、ヘススにも矛先を向け、監督は「その任務に見合っていなかった」と主張している。チームはロナウド不在の中でもデンマークに4-2で快勝したものの、世論は伝説的な背番号7に大きく傾いているようだ。
対立の根源
代表キャンプで混乱した日々が続いた末、緊張はついに限界点に達した。ロナウドの離脱は、日曜日のノルウェー戦で2-1の勝利を収めたにもかかわらず、ベンチ入りしながら出場機会が与えられなかったことが引き金となった。後半の大半をタッチライン際でウオーミングアップに費やしていたにもかかわらず、である。41歳のロナウドはその後、トレーニングを欠席し、水曜日にポルトガルサッカー連盟会長ペドロ・プロエンサと直接会談した後、代表チームを離れる決断を下したと発表して、正式に離脱を表明した。
「ポルトガルというブランドの強化という観点から見れば、クリスティアーノには非常に大きな価値があり、彼がポルトガルというブランドにもたらすこの力を、ポルトガルが引き続き活用できることは非常に良いことだ」とカストロ・アルメイダは付け加えた。また、舞台裏で現在進行しているスポーツ面の対立とは無関係に、ロナウドは依然として国が失うわけにはいかない「価値であり資産」だと強調した。この大臣の介入は、この選手の立場が国家的関心事へと発展していることを浮き彫りにしている。
- AFP
真実を待っている
現時点では、サッカー界はロナウドが沈黙を破り、この状況について明確な説明を行うのを待っている。サウジアラビアに戻って以降、比較的静かにしてきたものの、ロナウドは支援者に向けて今後説明する考えを示している。 このFWは「然るべき時に」全容を明かし、この極めて重要な時期に合宿地を劇的に離れるに至った具体的な理由について、ポルトガルのファンに「真実」を語ると約束している。
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