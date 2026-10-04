大臣の発言は、いまやデジタルプラットフォーム全体で「ロナウド効果」の圧倒的な規模が実感されている時期に出たものだ。主将がコペンハーゲンのトレーニングキャンプから立ち去る決断を下したことを受け、ポルトガル代表の公式インスタグラムアカウントのフォロワー数は驚異的な打撃を受けた。報道によると、このページは48時間足らずで150万人以上のフォロワーを失い、2500万人からおよそ2350万人に減少した。ファンが組織よりも選手への忠誠を示したためだ。

このデジタル上の抗議には、リスボンやオエイラスの街頭で広がる支持の波も伴っている。ポルトガルサッカー連盟本部の近くには謎のビルボードが出現し、「あなたはいつまでも我々のキャプテンだ」といったメッセージを掲げる一方で、ヘススにも矛先を向け、監督は「その任務に見合っていなかった」と主張している。チームはロナウド不在の中でもデンマークに4-2で快勝したものの、世論は伝説的な背番号7に大きく傾いているようだ。