エメリは、マンチェスター・シティが最近直面した法的問題の余波の中で、新たな論争を呼んでいる。独立委員会は同クラブが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の商業契約を組織的に利用し、収益を9億ポンド超も人為的に水増ししていたとして、プレミアリーグの財務規則に対する重大な違反で有罪と認定したが、エメリはスポーツ界では予算の水増しが広く行われているとの見解を示した。

正確な処分はまだ確定していないものの、マンチェスター・シティは高額な罰金や大幅な勝ち点剥奪から、強制降格、あるいはリーグからの追放に至るまで、厳しい制裁を科される可能性がある。これに対し、マンチェスター・シティは潔白を主張し続けるとともに、評決の破棄を求める包括的な控訴を正式に申し立てており、クラブの将来と過去のタイトルの行方は不透明なままとなっている。