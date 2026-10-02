AFP
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「多くのクラブが予算を水増ししている！」。ウナイ・エメリがマンチェスター・シティのFFP裁定に率直な反応を示し、ペップ・グアルディオラの功績を擁護
エメリー、広範な予算インフレの主張を明かす
エメリは、マンチェスター・シティが最近直面した法的問題の余波の中で、新たな論争を呼んでいる。独立委員会は同クラブが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の商業契約を組織的に利用し、収益を9億ポンド超も人為的に水増ししていたとして、プレミアリーグの財務規則に対する重大な違反で有罪と認定したが、エメリはスポーツ界では予算の水増しが広く行われているとの見解を示した。
正確な処分はまだ確定していないものの、マンチェスター・シティは高額な罰金や大幅な勝ち点剥奪から、強制降格、あるいはリーグからの追放に至るまで、厳しい制裁を科される可能性がある。これに対し、マンチェスター・シティは潔白を主張し続けるとともに、評決の破棄を求める包括的な控訴を正式に申し立てており、クラブの将来と過去のタイトルの行方は不透明なままとなっている。
- Getty Images Sport
グアルディオラ監督のレガシーを巡る懸念
法廷での技術的な論点はさておき、エメリは、ペップ・グアルディオラの評判が傷つく可能性について悲しみを感じていることを認めた。2016年から今夏の退任までマンチェスター・シティを率いたグアルディオラは、在任期間中にプレミアリーグ6回、FAカップ3回、リーグカップ5回、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップでそれぞれ1回ずつ優勝するという並外れた実績を残した。
この状況を振り返り、エメリは、いまや世界中の批評家から疑問を投げかけられている同僚の功績に同情的な見方を示した。 『The Sun』が伝えたコメントとして、ヴィラの指揮官は次のように語っている。『これは以前から知られていた問題だ。誰もが制約を抱えていて、ルールを順守するためには選手を売らなければならない。だからこそ、新たな人材との契約をどう組むかを考えなければならない。ファイナンシャル・フェアプレーは、クラブが生み出したものを使い、インフレが起きないようにするためのバランスを求めるものだ。だが実際、多くの他クラブが予算を膨らませており、そのことがいま明るみに出ている。あのチームが見せていたプレーを思えば、私は気の毒に感じる。グアルディオラの下では、彼らが無敵だった時期もあった』
エメリ、処分は当局に委ねる
マンチェスターのクラブに科されるべき処分の具体的な内容について問われた際、エメリは裁判官兼陪審員の役割を演じることは慎重に避けた。懲戒手続きとは一定の距離を保ち、この件の複雑さを踏まえ、感情論ではなく法的な判断が必要だと認めた。『それは裁判所と当局が決めるべきことだ』と述べた。
ピッチ外では混乱に見舞われているものの、マンチェスター・シティは今季ここまで完璧なスタートを切っており、プレミアリーグで勝ち点15の満点で首位に立っている。2位アーセナルには勝ち点3差をつけている。
- AFP
マンチェスター・シティが正式に控訴を申し立てる
この評決を受け、マンチェスター・シティは独立委員会の認定を不服として正式に控訴し、自らの立場を明確にする強い声明を発表した。声明では「マンチェスター・シティ・フットボールクラブは、2026年10月1日木曜日午後7時に、プレミアリーグの懲戒案件に関するプレミアリーグ委員会の見解に対し、包括的な控訴を提出したことを確認する」と述べられた。「クラブの断固たる立場は、その見解には複数の点において、法律、原則、事実に関する重大かつ明白な誤りが含まれており、信頼できるものではないということである」
長期にわたる法的手続きの間も一貫して立場を維持してきたクラブは、リーグが提起した疑惑について改めて潔白を主張した。声明はさらに「クラブはプレミアリーグによる告発について無実であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する」と付け加えた。「すべての手続きが完了するまでは、引き続き適正手続きを尊重し、これ以上述べられることは必然的に限られる」
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