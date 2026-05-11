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多くのクラブがメイソン・グリーンウッドの獲得に本腰を入れると報じられている。マルセイユのレジェンド、クリス・ワドルは「元マンUのFWはフランスで必ず成功する」と太鼓判を押している。
グリーンウッドが2700万ポンドでマルセイユへ移籍
マルセイユは気弱な者には向かない。情熱的なファンは、ピッチでもベンチでも即座に結果を求める。
ワドルはそのプレッシャーを選手時代から熟知している。地中海で過ごした3年間で欧州カップ決勝に出場し、アウェーでもカルトヒーローになった。
グリーンウッドもまた、同じ道を歩んだ。24歳の多才な彼はオールド・トラッフォードを去り、リーグ・アンへ。マンチェスター・ユナイテッドは、アカデミー出身の彼がヘタフェでのレンタルで再起したのを受け、2700万ポンド（3700万ドル）での移籍を承認した。
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グリーンウッドの記録：移籍金高騰中の得点数と出場試合数
ジャマイカ代表への転籍の可能性を残すグリーンウッドは、マルセイユデビューシーズンに、バロンドール受賞者ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）と並んで得点王に輝いた。
通算80試合48得点をマークし、今季は自身最多の26得点を記録した。この活躍で移籍金は5000万ポンド（約6800万ドル）を優に超え、移籍の噂が絶えない。
近時のパフォーマンスには疑問もあるが、ユヴェントスなど欧州複数クラブがオファーを検討しており、次期移籍市場での放出が承認される可能性もある。
2026年の夏、グリーンウッドはどのチームへ移籍するのだろうか？
ワドル氏は、オファーが出ればグリーンウッド争奪戦に多くのクラブが加わると予測する。元イングランド代表ウインガーで、サッカーテーマのスロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「Genting Casino」の代表である彼はGOALにこう語った。「マルセイユの環境は厳しい。彼らは選手に多くを求め、エンターテインメント性も求める。 選手には多くのものを求めるし、自分たちはリーグの頂点に立つべきだと考えている。
移籍後、彼は安定したパフォーマンスを示し、得点を重ねている。PKも多数獲得し、コンディションも保っている。
彼の成長を見守るクラブは多い。将来マルセイユを去る日が来れば、獲得を望むチームも少なくないだろう。チームのためにも素晴らしい働きをしている。
「マルセイユはここ2、3年、順位はトップ5やトップ4に入るものの、成績が安定しない。良い位置につけては失速し、また巻き返すを繰り返している。
彼はチーム内で数少ない明るい存在だ。年齢も適しており、地に足がついている。マルセイユの要求を理解し、実現しようとしている。彼の活躍は、間違いなく成功だ。」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドはグリーンウッドの移籍金の50％を得る。
グリーンウッドは2029年夏までマルセイユと契約しているため、クラブは移籍金として高額を請求できる。また、マンチェスター・ユナイテッドは彼のフランス移籍時に50％の転売条項を盛り込んでいた。
マンチェスター・ユナイテッドは今後の展開を注視する。2026年にこのブラッドフォード出身の選手が新天地へ移る可能性が高まっているため、クラブも経済的利益を得られるからだ。