ワドル氏は、オファーが出ればグリーンウッド争奪戦に多くのクラブが加わると予測する。元イングランド代表ウインガーで、サッカーテーマのスロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「Genting Casino」の代表である彼はGOALにこう語った。「マルセイユの環境は厳しい。彼らは選手に多くを求め、エンターテインメント性も求める。 選手には多くのものを求めるし、自分たちはリーグの頂点に立つべきだと考えている。

移籍後、彼は安定したパフォーマンスを示し、得点を重ねている。PKも多数獲得し、コンディションも保っている。

彼の成長を見守るクラブは多い。将来マルセイユを去る日が来れば、獲得を望むチームも少なくないだろう。チームのためにも素晴らしい働きをしている。

「マルセイユはここ2、3年、順位はトップ5やトップ4に入るものの、成績が安定しない。良い位置につけては失速し、また巻き返すを繰り返している。

彼はチーム内で数少ない明るい存在だ。年齢も適しており、地に足がついている。マルセイユの要求を理解し、実現しようとしている。彼の活躍は、間違いなく成功だ。」