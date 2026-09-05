「多くのことが変わった」　マンチェスター・シティの新主将ルベン・ディアスがエティハド・スタジアムでのエンツォ・マレスカとペップ・グアルディオラの違いを明かす

新たな顔ぶれの加入と新しいアイデアの導入があったにもかかわらず、ディアスは、マンチェスター・シティのスカッドが持つ中核的な特徴によって、スムーズな移行が可能になっていると考えている。DFのディアスは、ボール保持時のチームの快適さが依然として最大の強みであり、それが2つの指導体制をつなぐ橋渡しになっていると強調した。この継続性の感覚は、クラブが大きな入れ替わりのあるシーズンを進む上で重要であり、その中にはチェルシーから加入したエンソ・フェルナンデスの最近の記録更新となる加入も含まれている。

「全体としては、僕たちが慣れ親しんできたプレーにかなり近い。ただ、場面ごとに違いを生む細かな部分はあるし、みんながその考えをとても受け入れていると感じる」とディアスは付け加えた。「ボールを持っている時の僕たちの良さは大きいし、それが僕たちの主な特徴だ。そういう意味では、たとえ違いがあっても継続性があると感じている」

このセンターバックの評価は、マレスカが自身の哲学をチームの既存の設計図とうまく融合させていることを示している。



