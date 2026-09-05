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「多くのことが変わった」 マンチェスター・シティの新主将ルベン・ディアスがエティハド・スタジアムでのエンツォ・マレスカとペップ・グアルディオラの違いを明かす
新体制下での戦術的進化
ディアスが、グアルディオラから新指揮官マレスカへの移行について興味深い見解を示した。グアルディオラ退任後には大きな変化が起こるとサッカー界の多くが予想していたが、新たにエティハドのキャプテンを務める同選手によれば、細かな部分は進化している一方で、土台はなじみのあるままだという。
新監督の下での雰囲気について語ったセンターバックは、チームの進む方向に楽観的な見方を示した。「本当にポジティブだ。もちろん、多くのことは変わった。でも結局のところ、そこまで大きくは変わっていない。新しいエネルギーがあって、僕たちはいい感触を得ている。エンツォは、攻撃面でも守備面でも、試合の捉え方に関して明確な独自のアイデアを持っている」と、ディアスはクラブ公式ウェブサイトに語った。
- AFP
大幅なスカッド変更の中での継続性
新たな顔ぶれの加入と新しいアイデアの導入があったにもかかわらず、ディアスは、マンチェスター・シティのスカッドが持つ中核的な特徴によって、スムーズな移行が可能になっていると考えている。DFのディアスは、ボール保持時のチームの快適さが依然として最大の強みであり、それが2つの指導体制をつなぐ橋渡しになっていると強調した。この継続性の感覚は、クラブが大きな入れ替わりのあるシーズンを進む上で重要であり、その中にはチェルシーから加入したエンソ・フェルナンデスの最近の記録更新となる加入も含まれている。
「全体としては、僕たちが慣れ親しんできたプレーにかなり近い。ただ、場面ごとに違いを生む細かな部分はあるし、みんながその考えをとても受け入れていると感じる」とディアスは付け加えた。「ボールを持っている時の僕たちの良さは大きいし、それが僕たちの主な特徴だ。そういう意味では、たとえ違いがあっても継続性があると感じている」
このセンターバックの評価は、マレスカが自身の哲学をチームの既存の設計図とうまく融合させていることを示している。
マレスカが新たなリーダーシップ体制を認める
マレスカ時代の幕開けは、クラブのリーダーシップグループの正式な再編ももたらした。ロドリやベルナルド・シウバといった長年の在籍選手が退団したことを受け、指揮官は今季チームを率いる4選手を正式に明かした。コヴェントリー戦を前にした記者会見で、マレスカ監督は「キャプテンはルベン、アーリング［ハーランド］、マルク・グエイ、そしてジャンルイジ・ドンナルンマだ」と語った。
- Pro Sports Images
シティの今後への道筋
マンチェスター・シティが国内外の過密日程に伴う難題に備える中、ディアスのようなベテランの存在がもたらす安定感は極めて重要になる。DFによるマレスカへの支持は、ロッカールームが一枚岩であることを示している。それは、これまでとはやや異なる戦術的視点の下で、プレミアリーグの栄光を取り戻す準備ができているチームだということでもある。
今後の試合は、こうした新たなアイデアがどれだけうまく落とし込まれているかを見極める、より厳しい試金石となるだろう。だが、新キャプテンから発せられる楽観論は、シティというマシンが決して終わっていないことをライバルたちに警告するものでもある。
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