ここでは、アイントラハト・フランクフルト、ニコ・コヴァチ、ニック・ウォルテマデに関する大胆な予想を紹介しています。果たしてどれが的中したのでしょうか？ 振り返ってみましょう……
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外れもあれば大当たりもあった！これが2025/26シーズンブンデスリーガの予想だ。
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ジョーブ・ベリンガムはBVBで即座に誰もが認めるリーダーとなる
ヨッヘン・ティットマー
エッセンでのDFBポカールでBVBが辛勝した一戦で、ジョーブ・ベリンガムがベンチスタートだったのは歯の手術のためで、3000万ユーロ超の移籍金で加入した彼がニコ・コヴァチ監督の先発を争っているからではなかった。 彼の出場停止が不要だったことは、最大のライバルとされるフェリックス・ンメチャの精彩を欠いたプレーが証明している。
むしろ私は、この若きイングランド人が迷えるチームの即戦力リーダーとなり、すぐに不可欠な存在になると確信している。加入以来、彼は成熟度、人格、明快さでBVB全員を感嘆させている。兄ジュードがボルシアに移籍したときのように、彼もすぐにピッチでその資質を示すだろう。
豊富なエネルギーと走力でチームを牽引するだろう。課題はポジションだ。彼は「6番」でも「10番」でもない。
コヴァチ監督は当初、彼をより攻撃的なポジションで起用するだろう。守備的MFの課題が解決できなければ、ベリンガムがそのポジションに入る可能性もある。いずれにせよ、彼は兄と同じ独自の道を歩み、いつかボルシアに多額の移籍金をもたらすだろう。
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アイントラハト・フランクフルトが2位となった
ジャスティン・クラフト
FCバイエルンの影では、チーム自身と同じくらいの大混乱が起きている。移籍市場は停滞し、イングランドやサウジアラビアの金満クラブが補強や主力の引き留めを難しくしている。
バイエル・レバークーゼンは再出発を図り、BVBも長年模索しているが、まだ道は見えない。CL出場権を争う他チームも苦戦中だ。ここがアイントラハト・フランクフルトのチャンスだ。
フランクフルトもオマル・マルムシュやヒューゴ・エキティケを放出し痛手だが、チーム基盤は健在。ライプツィヒも再構築中であり、フランクフルトには好機だ。
序盤で好スタートを切れば、2位も射程圏だ。
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2026年、ニック・ウォルテマデへのオファー額は3000万ユーロに達する見込みだ
ダニエル・ブーゼ
この夏、終わりの見えない移籍劇の主役はニック・ヴォルテマデだ。6月末、バイエルンはシュトゥットガルトのFWとの個人合意に達し、順調かに見えた。 だが、連覇を続けるバイエルンにとって問題だったのはシュトゥットガルト側だ。彼らはこのFWを放す気はなく、7500万ユーロの要求額を一向に下げなかった。
しかし1年後、シュトゥットガルトはこの対応を後悔するだろう。その頃には、バイエルンが提示したとされる6500万ユーロをウォルテマデに支払うクラブはなくなるからだ。彼が急にサッカーを忘れるわけではないが、市場価値は下がる。 しかしブンデスリーガで最も注目された選手も、堅実ながら突出しないシーズンで人気が落ち、移籍金も下がる見込みだ。
騒動のあと、ヴォルテマデはパフォーマンスを維持できず、移籍話は再燃するだろう。1年後にバイエルンがまだ興味を持つかは不透明だ。他のクラブがオファーしても、VfBが今夏と同じ高額を得ることはもうない。
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エリック・テン・ハグは、遅くとも冬の移籍期間までにはレバークーゼンを去る見込みだ。
クリスチャン・ギニン著
フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、グラニット・シャカ、ルーカス・フラデツキー、ジョナタン・ター、オディロン・コソヌーらを放出し、バイエル04レバークーゼンは優勝シーズンの基盤を失った。 しかし、より深刻なのはシャビ・アロンソ監督の退任だ。2年半の在任中に3冠をもたらした名将は、古巣レアル・マドリードの誘いでチームを去った。
タイトルから遠ざかっていたチームを3冠に導いた実績があるため、後任探しは難航必至だった。それでも新監督に迎えたのがエリック・テン・ハグだったことで、多くのファンは来季への期待をさらに失った。
前任地のマンチェスター・ユナイテッドでは、最高レベルで戦うのに必要な資質が欠けていた。戦術が曖昧で、困難な状況での対応も不十分だった。クリスティアーノ・ロナウドやジャドン・サンチョの騒動が示すように、チーム内のコミュニケーションも機能していなかった。
アヤックスでの成功を除けば、どこでも目立った実績がない彼が、寄せ集めのチームで結果を出せるとは思えない。来季のCL出場も難しいだろう。テン・ハグ？冬休みまでにベンチを去ってもおかしくない。
FCアウクスブルクはサンドロ・ヴァグナーを擁し、降格プレーオフに臨む。
デイヴィッド・ヘールマン著
FCアウクスブルクはいつも注目を浴びず、最終的には15位以上でシーズンを終えるチームだ。しかし、そんな時代は終わった！今季は降格プレーオフに回ることになった。理由はシンプルだ。私はサンドロ・ワグナーをめぐる騒ぎを信じていない。
ワーグナーは最悪の監督ではない。だが、ナーゲルスマンのような革新的な戦術家でもない。彼は現実的で情熱的な指導者だ。クラブに熱をもたらすタイプに見える。しかし、FCAでそれが通用するかは疑問だ。
WWKアリーナは雰囲気もいいが、ミラーントールやアルテ・フェルステライのように熱狂的に盛り上がるかは疑問だ。
戦力も突出しておらず、リーグの半分が降格圏を争う状況なら、この予測は大胆でも非現実的ではない。
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バズーマナ・トゥーレは2026年、少なくとも3000万ユーロでイングランドへ移籍する。
デニス・クローゼ
バズマナ・トゥーレは昨冬、ハンマルビーIFからTSGホッフェンハイムへ1000万ユーロで移籍した。当時、多くの人が疑問を抱いた。「スウェーデンリーグ出身の18歳に、そんな大金を払うのか？」と。
アンドレアス・シッカー代表はファンに辛抱を求め、「彼はクライヒガウで落ち着き、環境に慣れ、次のステップへ進む時間を与えられる」と語った。
後半戦では13試合に出場し3アシストを記録、チームの残留に貢献した。今季19歳となった彼は、攻撃陣が14人に及んでもスタメンから外せない存在になった。
チーム内では「バズー」の愛称で親しまれ、その成長は止まらない。2026年夏には移籍金3000万ユーロ以上でイングランドへ渡ると噂される。スピードとダイナミズムを重視するプレミアリーグでは、彼のような選手が常に求められるからだ。
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ニコ・コヴァチはボルシア・ドルトムントの監督として今シーズンを乗り切れないだろう
ジャスティン・クラフト
移籍市場での鈍い動きと、問題を覆い隠した昨季後半戦。BVBではまたしてもすべてが整った。つまり、悲惨なシーズンに向けてだ。ニコ・コヴァチは、当初過小評価されたのと同じ程度に、今は過大評価されている。彼はチームにドイツの美徳とされる基本のメンタリティを植え付けるのが得意だ。 だが、彼がどのクラブでも長く続かなかったのには理由がある。
ドルトムントで長期成功を収めるには、独自のプレースタイルとボール保持力を確立する必要があるが、彼はバイエルンでもそれを成し得なかった。
今、彼は疑問の残るチームで戦わねばならない。方針の欠如と混乱した2025年夏がその原因だ。
ただし、コヴァチが再び周囲の予想を覆し、成長を示す可能性もゼロではない。 それでもおそらく、ドルトムントは不安定な前半戦を過ごし、「前回も何とかなった」という過去にとらわれ、シーズン終盤まで対応できない。結果として、コヴァチはベンチを去る可能性が高い。
デニズ・ウンダヴが25ゴール以上を挙げ、得点王に輝く
アレクサンダー・スヴィアテク
この夏、VfBシュトゥットガルトの話題は「ニック・ウォルテマデの去就」に尽きた。だが、まもなく状況は変わる。今後9か月、チームを牽引するのは新顔デニズ・ウンダフだ。
怪我なく過ごせる今季、彼の強烈なシュートがブンデスリーガを席巻する。ハリー・ケイン？ セルジュ・グイラシー？ ウォルテマデ？
圧倒的なフィジカルと巧みなテクニックを併せ持つ彼は、25得点以上をマークして得点王になるだろう。シーズン後、獲得を狙うクラブが列をなすのは確実だ。
オレ・ヴェルナーが今シーズン初の解任監督となった。
アレクサンダー・スウィアテク著
ファンや専門家の話を聞くと、今シーズンも懸念材料となるチームがいくつかある。しかし、最初に失速しているのはレバークーゼンやブレーメン、HSVではなく（DFBポカール1回戦には触れない）、RBライプツィヒだ。
得点源ベンジャミン・セスコの移籍、シャビ・シモンズの心ここにあらず、ユスフ・ポールセンの不在（影響はピッチよりロッカールームか）が響く。監督にも疑問符が付く。
オレ・ヴェルナーはキールで昇格の土台を築き、ブレーメンをブンデスリーガに定着させた。だが、北ドイツのクラブには、数十億規模の清涼飲料メーカーがバックにあるクラブほどの高い目標は求められていなかった。
しかも同社は「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」として現代屈指の名将を迎え入れ、適応の時間はほとんどない。
よって、ヴェルナーは開幕戦でバイエルンに敗れ、その後6試合で最大1勝にとどまる。第7節でHSVがライプツィヒから勝ち点3を奪えば、クロップの笑顔は消え、RBは今季初の監督解任を決めるだろう。
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ルイス・ディアスはマイケル・オリセより多くの得点を挙げている。
デイヴィッド・ヘールマン
私が言いたいのは、マイケル・オリゼが今シーズン不調になるわけではない。彼は今後もバイエルンで重要な役割を果たすだろう。それでも、私はルイス・ディアスが過小評価されていると思う。
リヴァプールでの数字は目立たなかったが、それはモハメド・サラーの驚異的な記録が影響している。それでも、昨季優勝した強豪の一員としてチームを支えた。
ブンデスにはプレミア下位より攻略しやすいチームが多く、彼の得点力はさらに発揮されるはずだ。オリゼも好シーズンだったが、バイエルンではケインと彼だけが頼れる攻撃の軸だった。
2人の得点王争いは必至で、優るのはディアスだ。
メルリン・ポルツィンがHSVを欧州の舞台へ導く
オーレ・ラーベス著
この考えが浮かんだとき、シーズン開幕までまだ4週間あった。HSVのプレシーズンマッチは昇格後の二日酔いのようだった。それ以来の出来事は、ハンブルクの輝かしい欧州での未来を必ずしも予感させるものではない。
それでも、ようやくつかんだ昇格の高揚感は、準備不足でもハンザ都市ハンブルクで色あせることはない。 移籍市場では、キールからニコライ・レンベルク、RBザルツブルクからニコラス・カパルドを獲得し、中盤はブンデスリーガレベルに強化された。ラヤン・フィリップはほぼ独力でブラウンシュヴァイクを2部に残留させ、ユスフ・ポールセンの加入でフォルクスパーク・スタジアムには確かな経験がもたらされた。
特に注目されるのは、新加入のディフェンスリーダー、ジョーダン・トルナリガだ。28歳の彼は最近調子を落としていたが、ベルギーで過小評価されていたという評価を覆し、今季成功への鍵となる。
メルリン・ポルツィン監督も、ブンデスリーガで通用する采配を証明する必要がある。34歳の若さでチームに新しいアイデンティティと自信を与え、ファン、選手、首脳陣の信頼をえている。左サイドにはジャン＝リュック・ドンプとセットプレーの名手ミロ・ムハイムがおり、守備はリーグ屈指の堅さだ。
ブンデスリーガの上位6クラブはバイエルン、ドルトムント、シュトゥットガルト、フランクフルト、ライプツィヒ、レバークーゼンで固定されている。だがその下は混戦だ。熱狂的なサポーターとフォルクスパーク・スタジアムの熱気、そして“魔法使い”ポルツィン監督が噛み合えば、波乱を起こす可能性は十分ある。プレシーズンが不調でも、それは関係がない。
ハリス・タバコヴィッチがグラッドバッハで2桁得点を記録
デイヴィッド・ヘールマン
グラッドバッハからレンタル移籍中のFWハリス・タバコヴィッチはカップ戦でも苦戦している。しかし、ケヴィン・シュテーガー、ロビン・ハック、フランク・オノラといった選手からの絶妙なアシストがあれば、彼はティム・クラインディエンストの不在を感じさせない活躍ができると信じている。
彼はオーストリア・ウィーン（42試合21得点）やヘルタ・ベルリン（39試合25得点）で得点力を示してきた。昨季不調だったのは、所属クラブが混乱していたためだ。
ホッフェンハイムには安定感がなく、ほとんどの選手がスタンド、ベンチ、先発を行き来していた。チームメイトのパフォーマンスも散々だった。そんな状況で新天地に馴染めるわけがない。
ボルシアの中盤はパスとセットプレーに優れ、CFにとって好環境だ。質の高いボールが供給されれば、タバコヴィッチは確実にネットを揺らすだろう。
ヴェルダー・ブレーメンはHSVに次ぐ順位となり、降格した。
ティム・ウルシヌス著
HSVとブレーメンは、今のところ良い印象を残せていない。戦力は不均衡で、降格争いは避けられない。特にSVWは混乱しており、私はヴェルダーがHSVより下位で2部に転落すると見る。これはカップ戦敗退前から主張してきたことだ。
チームは疲労困憊し、キャプテンのマルコ・フリードルは「カッセルに大きなプレッシャーがかかっている」と語り、スポーツディレクターのクレメンス・フリッツの補強方針を批判した。その指摘は妥当だ。退団した選手の穴は埋まらず、選手層は薄い。フォワードはマーヴィン・ダックスチの移籍で緊急補強が必要だ。 新加入のマクシミリアン・ヴェーバーは数週間離脱しており、GK問題も重なり、クラブの不安は増すばかりだ。
フリッツは補強を約束したが、決断の遅れは疑問だ。新監督ホルスト・シュテフェンにとって、移籍市場が落ち着いていても、ブンデスリーガ初年度は十分に難しい。
手薄な戦力で新戦術を浸透させるだけでも難しいのに、補強選手たちに自身の構想を伝える必要もある。開幕までにチームをまとめるという共通の目標が、ここではまだ達成されていない。
歯車が噛み合うまでには時間がかかりそうだ。開幕戦でつまずけば、すぐに「ケッセル」は爆発する。いったん下降スパイラルに陥れば、抜け出すのは容易ではない。ヴェルダーにとって、非常に長いシーズンになるだろう。あるいは、マッツ・フンメルスの恋人ニコラの言葉通り、「ああ、ブレーメン（Brrreemen）」となるかもしれない。
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ジェナン・ペイチノヴィッチはヴォルフスブルクで10得点以上を挙げ、ドイツ代表入りを目指している。
オーレ・ラーベス著
デゼナン・ペイチノヴィッチ？ 昨季、ドイツのジュニア・ブンデスリーガやフォルトゥナ・デュッセルドルフに注目していなかったなら、この名前は耳にしたことがないだろう。しかし、ドイツU-21代表の彼は、新シーズンでVfLヴォルフスブルクのエースストライカーを務める可能性がある。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も注目すべきだ。
17歳のときに125万ユーロでFCアウクスブルクから移籍。190cmの身長に両足とヘディングでの冷静なフィニッシュ、確かな技術を備え、現代的なセンターフォワードとして理想的な資質を持つ。
オーバーリーガのSVヘムリンゲンとのDFBポカール1回戦では3ゴール1アシストを記録。下位チーム相手でも4得点は容易ではない。ブンデスリーガでも二桁得点が期待される。
Jonas Windとのポジション争いではペイチノヴィッチが優位で、昨季得点王のMohamed Amouraは移籍濃厚。レギュラーとしての舞台は整った。
代表でも十分通用する素質だ。ティム・クラインディエンストやニクラス・フュルクルグは再証明を求められる。W杯へ、彼をジョーカーとして起用する手もある。
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レナート・カール、FCバイエルンで通算10得点を記録
ジャスティン・クラフト
この夏、FCバイエルン・ミュンヘンの選手層をめぐってさまざまな議論が交わされている。その一因は、クラブ内でもキャンパス出身の若手が慢性的に過小評価されていることだ。そうでなければ、ここ数年の若手失敗例を説明できない。
幸い、クラブは現在、経費削減を模索中で、方向性も定まっていない。これこそがレナート・カールにとって絶好の機会だ。17歳の彼はこのチャンスを活かし、ブンデスリーガで二桁得点を挙げるだろう。
彼には才能と自信があり、ゼーベナー通り周辺の騒動にも動じない気楽さもある。現在攻撃陣の6～7番手だが、その存在はバイエルンにとって大きな収穫になるはずだ。