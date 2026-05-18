ヨッヘン・ティットマー

エッセンでのDFBポカールでBVBが辛勝した一戦で、ジョーブ・ベリンガムがベンチスタートだったのは歯の手術のためで、3000万ユーロ超の移籍金で加入した彼がニコ・コヴァチ監督の先発を争っているからではなかった。 彼の出場停止が不要だったことは、最大のライバルとされるフェリックス・ンメチャの精彩を欠いたプレーが証明している。

むしろ私は、この若きイングランド人が迷えるチームの即戦力リーダーとなり、すぐに不可欠な存在になると確信している。加入以来、彼は成熟度、人格、明快さでBVB全員を感嘆させている。兄ジュードがボルシアに移籍したときのように、彼もすぐにピッチでその資質を示すだろう。

豊富なエネルギーと走力でチームを牽引するだろう。課題はポジションだ。彼は「6番」でも「10番」でもない。

コヴァチ監督は当初、彼をより攻撃的なポジションで起用するだろう。守備的MFの課題が解決できなければ、ベリンガムがそのポジションに入る可能性もある。いずれにせよ、彼は兄と同じ独自の道を歩み、いつかボルシアに多額の移籍金をもたらすだろう。