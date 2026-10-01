AFP
翻訳者：
「外されるのはひどいことだ！」 フランコ・マスタントゥオーノ、アルゼンチン復帰後にワールドカップの苦しみを明かす
マスタントゥオーノが復帰、アルゼンチンはボリビア大勝で新たなサイクルを始動
『TyC Sports』によると、フィオレンティーナのFWフランコ・マスタントゥオーノがアルゼンチン代表に復帰し、コルドバで行われたボリビアとの親善試合で4-0の勝利に貢献する見事なパフォーマンスを披露した。マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われた一戦では、ラウタロ・マルティネス、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスのゴールにより、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンが快勝を収めた。
この試合は、アルゼンチンにとって2026年ワールドカップ後の初戦となり、新たな代表サイクルの始まりを告げるものとなった。
スカローニ監督が新たな才能をチームに組み込む中、マスタントゥオーノは存在感を放った。
FWがワールドカップ代表メンバー落選の悲痛な思いを明かす
試合終了のホイッスル後に語った元リーベル・プレートのスターは、スカローニ監督が選んだW杯の最終26人メンバーから外れたことによる深い精神的苦痛を認めた。個人的な失望を抱えながらも、マスタントゥオーノは離れた場所からチームメートたちを支え、アルゼンチンが国に誇りをもたらす姿を見守った。
19歳の同選手は、自身の焦点がすでに代表チーム内で恒常的な役割を確保することへ完全に移っていると強調した。
「W杯メンバーから外れるのはつらいことだが、僕はいつだってチームメートたちとアルゼンチンがうまくやるよう応援している」とマスタントゥオーノは述べた。「彼らはすべてのアルゼンチン人を誇りに思わせる、信じられないW杯を戦った。今は新しいプロセスの始まりについて考えている。そこでは自分の状態も良く、チャンスを得られるかもしれない」
フィオレンティーナ移籍でアタッカーは復調、スカローニは辛抱を求める
マスタントゥオーノは、レアル・マドリーからフィオレンティーナへの今夏の移籍によって、自信とピッチ上での鋭さを取り戻せたと語った。また、自分を表現するための完全な自由を与えてくれたスカローニに感謝を示した。この思いは指揮官自身も共有しており、マスタントゥオーノ、レオネル・フローレス、ニコ・パスのような若い才能に不当なプレッシャーをかけないよう、メディアやサポーターに求めた。
スカローニはまた、若手選手の長期的な可能性を最大限に引き出すためには、段階的に育てていく必要があると強調した。
「彼は僕にプレーする上で大きな自由を与えてくれるし、それに感謝している」とマスタントゥオーノは述べた。「イタリアに行って、人生が少し変わってからはとても良い感覚だ」。一方、スカローニはこう付け加えた。「こうした子どもたちは大切にしなければならない。そうしてこそ、彼らは私たちのために実を結んでくれる。彼らには焦らず向き合う必要がある」
アルゼンチン、ホームシリーズ継続の中でブルキナファソ戦に照準
マスタントゥオーノとチームメートは、コルドバで試合後のリカバリーを終えた後、ホーム3連戦の2試合目となるブルキナファソ戦に向けた準備を進める。スカローニ監督率いるチームは、その後ベナン戦でこのシリーズを締めくくる。
ボリビアは今後の国際試合に向けて態勢を立て直す。
マスタントゥオーノは、今後の試合でも攻撃陣のポジション維持を目指す。
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