マスタントゥオーノは、レアル・マドリーからフィオレンティーナへの今夏の移籍によって、自信とピッチ上での鋭さを取り戻せたと語った。また、自分を表現するための完全な自由を与えてくれたスカローニに感謝を示した。この思いは指揮官自身も共有しており、マスタントゥオーノ、レオネル・フローレス、ニコ・パスのような若い才能に不当なプレッシャーをかけないよう、メディアやサポーターに求めた。

スカローニはまた、若手選手の長期的な可能性を最大限に引き出すためには、段階的に育てていく必要があると強調した。

「彼は僕にプレーする上で大きな自由を与えてくれるし、それに感謝している」とマスタントゥオーノは述べた。「イタリアに行って、人生が少し変わってからはとても良い感覚だ」。一方、スカローニはこう付け加えた。「こうした子どもたちは大切にしなければならない。そうしてこそ、彼らは私たちのために実を結んでくれる。彼らには焦らず向き合う必要がある」